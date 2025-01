El día que Marina se asomó a El Balcón y lo cantó todo: la historia que quiere devolver a Malasaña su identidad a través de la música

Como una serenata, pero al revés. De arriba a abajo. El día que Marina y su amiga Lora decidieron salir al balcón para ofrecer un concierto improvisado, no esperaban que los paseantes de la Calle Pez en Madrid se parasen a escuchar. “Nos dimos cuenta de que podía ser el comienzo de algo”, dicen. La gente, que miraba hacia la terraza y grababa con curiosidad, quedó dispersa tras las quejas de un vecino. No fue hasta meses después, en una reunión de amigos, cuando el recuerdo volvió al imaginario común y nació lo que hoy es El Balcón, una propuesta musical que recupera la identidad de la céntrica barriada. “Uno de nosotros se acordó de la anécdota y propuso retomarlo de forma profesional”, explica Marina Margallo, co-presentadora del pódcast Calle Pez y una de las siete mentes detrás de esta idea. Junto a Daniel Soufi, da forma al proyecto homónimo de la vía en la que viven y en el que artistas emergentes hablan sobre temas de interés general. En algunos casos, la charla se corona con una sesión en El Balcón, donde el invitado presenta su nueva creación en formato live session en el mirador de su propia casa: “No todos nuestros invitados van a tocar aquí, son presentaciones complementarias”. Eduardo Bordón, Nacho Fernández, Manuel Luque, Eva Martos y Adrián Pascual completan la iniciativa

Un escaparate para quienes hacen música, pero en la fachada de un edificio. Porque, ¿Qué hay más representativo de un barrio que un balcón? “Es una cosa muy española, del vecindario. También muy madrileño. Es una especie de limbo que cuelga de los edificios, suspendido entre el cielo y la tierra, entre el interior y el exterior, entre lo íntimo y lo publico, entre el refugio y la exposición”, relata apasionada por este concepto en particular. “Siempre pasan cosas chulas, se tienen conversaciones que no ocurren en dentro de casa ni en la calle. Entonces, juntar eso con la música nos parecía increíble”, añade. Periodistas, cineastas, comunicadores y productores audiovisuales conforman esta cuadrilla. Cuatro de ellos viven juntos en otro piso. Margallo reside en el hogar donde todo sucede, heredado de su tía abuela. El resto han ido llegando con el paso del tiempo. “Somos muy flexibles y todos estamos pendientes de todo, aunque hay algunos a los que se nos da especialmente una tarea en concreto”, cuenta Daniel, periodista de profesión y encargado de preparar las entrevistas en Calle Pez.

Marina, Eva, Daniel, Manuel y Nacho son cinco de los siete amigos que componen 'El Balcón'. / José Luis Roca

Para él, embarcarse en un proyecto profesional rodeado de sus amigos es lo más parecido a regresar al patio del colegio, bocadillo en mano. “Es como volver a jugar, porque en vez de quedar a tomar cervezas, hacemos algo creativo. Es otra manera de relacionarse. Hoy hemos quedado y estamos todos deseando que llegue la hora”, admite. Unir profesión o hobby con las personas de la que nos rodeamos puede desembocar en roces o discusiones y ellos lo saben bien: “Si no sabes seccionar los conflictos que inevitablemente aparecerán, eso se resiente en la amistad. Tampoco queremos que nuestra relación se limite únicamente a quedar para trabajar”. Ella, por su parte, tiene claro que la unión hace la fuerza y el reparto de tareas es esencial para el correcto funcionamiento de El Balcón. “Todos hacemos todo. Somos pocos, pero tenemos mucha ilusión. Actualmente, contamos con un chico que nos ayuda con el sonido y su equipo es nuestro gasto principal”, confiesa. La edición de vídeo corre a su cargo y, aunque lo ideal sería producir los episodios con mayor frecuencia, por el momento han de conformarse con un capítulo al mes.

Una mirada underground

Encontrar a Ignacio, el vecino de enfrente, fue mucho más difícil de lo que ellos imaginaban. Marina y sus amigos pasaron varias semanas pulsando los timbres del portal situado justo frente al suyo. Ninguna respuesta. Nadie parecía conocer al dueño de ese piso, tan necesario para sacar adelante la iniciativa y sin el cual nada tendría sentido. “Al final, en Malasaña no conoces a nadie. Los vecinos cambian, los comercios también… Hay mucho alquiler y yo nunca veo a la misma gente”, comenta Margallo en lo que parece ser una sensación común del vecindario. Tras días de espera, alguien contestó al otro lado del telefonillo: “Le expliqué que necesitaba comentarle algo. Me llamó de vuelta y fue muy fácil. Me dijo que conocía a mi tía cuando vivía aquí”. Los astros se alinearon, el plan comenzó a tomar forma y lo que comenzó siendo una serenata improvisada, es hoy una forma de acercar al barrio. “Muchos residentes me ha escrito tras ver el vídeo preguntando si pueden pasar a la próxima sesión y verla. Es una forma de crear red entre nosotros”, suma. Pese a las críticas iniciales, ambos aseguran no haber tenido problemas con el edificio desde que comenzaron, pues las sesiones se graban dentro de casa y desde el exterior no se escucha nada.

'El Balcón' de Calle Pez pretende devolver la identidad al barrio de Malasaña, en Madrid. / José Luis Roca

A diferencia de otros formatos, que buscan también dar a conocer nuevos estilos, como Gallery Sessions, COLORS o Tiny Desk, El Balcón se rinde ante la sencillez. Durante la grabación, todo aquello que ocurre tiene que ver con la espontaneidad de estar filmando a escasos metros de la vía pública: “Es un escaparate distinto a lo que estamos acostumbrados, más underground”, explica Marina. Daniel, por su parte, cree fundamental seguir descubriendo hasta donde puede llegar esto: “De forma natural, los primeros invitados serán madrileños o habitantes de la capital. No tanto porque la identidad del balcón esté vinculada a la ciudad o a la calle en concreto, sino por una cuestión de facilidad”. Ralphie Choo, Amaia, Rusowsky, Tristán o Repian son algunos de los nombres que resuenan al hablar de futuros episodios: “Hay muchos artistas chulos en Madrid y será divertido ir tirando de ellos”. Este programa escapa de la perfección y se presta a aquellos que escuchan la música con atención. Sin prisa, como lo hacen ellos. Mimando cada parte del proceso para demostrar la dedicación y el trabajo puestos en sendas producciones: “Nada es tan formal ni está todo tan cuidado. Aquí, de repente, pasa una moto o se escucha a un vecino hablar y eso es parte del encanto”.

La esencia de Malasaña

Pese a estar enfocados en el encanto de la Calle Pez, su lugar de residencia, no descartan desplazarse hasta otros ventanales de la zona o de la ciudad próximamente. “Queremos, a largo plazo, otorgarle a cada cantante una propuesta distinta en función de su identidad visual y estética”, recalca Soufi. De la misma forma que este grupo de amigos tiene claro a quién dirigirse, todavía no saben con certeza qué pasará. “Nos gustaría ser un altavoz para quienes están empezando. No grabamos la sesión muchas veces, una o dos a lo sumo, ofreciendo algo fresco y auténtico”, detalla Marina. Dos cualidades que escasean hoy en día, especialmente en las grandes ciudades, donde las cosas comienzan a tomar un aspecto más impersonal. Todo proyecto cultural puede tener un impacto en el barrio, y si por algo se caracteriza Malasaña es por su diversidad. Gastronómica, humana y cultural. Ella lo sabe, y no está dispuesta a dejarlo escapar: “Aquí siempre pasan cosas, hay una escena musical muy llamativa, con bares y arte a todas horas. Es un distrito vivo, por lo que hacerlo aquí será un acierto”.

La regadera, uno de los elementos representativos de 'El Balcón' de la Calle Pez. / José Luis Roca

“Aquí todavía vive gente” o eso dice Daniel. Las siete mentes que se asoman a El Balcón de la Calle Pez están dispuestas a corroborarlo: “Demostramos que las cosas del centro todavía conservan identidad. No todo está enfocado a quienes vienen de fuera o al comercio. Nos da pena sentir que está perdiendo su esencia”. Desde sus live sessions se puede reconocer una de las partes más transitadas del distrito, por la que pasan miles de personas al día. Averiguar quiénes habitaban en la vivienda de enfrente y entablar una relación ha despertado en ellos un sentimiento de pertenencia. De comunidad. “Ha salido de forma natural, pero nos gustaría recuperar eso”, concluye. El conocido como ‘barrio de los artistas’ necesita seguir nutriéndose, aunque no va por buen camino. Cafeterías de especialidad, tiendas de ropa y bodegas minimalistas continúan apoderándose de los locales vacíos, renombrados y reformados cada cierto tiempo. La música ya ha unido a estos siete jóvenes. Ahora, planea devolver el poder a los vecinos y sus balcones, aquel lugar donde las conversaciones cobran un sentido diferente, capaz de suspender a sus interlocutores en un espacio liminar. ¿Te asomas?