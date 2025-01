Dentro del taller del campeón de España de modelismo: "Intento buscar las rarezas"

A Ignacio Gómez Martín el gusanillo de la maquetación le empezó de niño, cuando iba con su abuelo por Moncloa y había una tiendecita de modelismo que hacía las delicias de los más pequeños (y de los mayores), con sus maquetas de aviones, de tanques, de figuritas. Con los sobres "de soldaditos" que se vendían en los quioscos puso en marcha una afición que le ha llevado a lo largo de los años a realizar cientos de maquetas -"las tengo en casa, en casa de mi madre, en el trastero..."- y a salir campeón de España de modelismo en 2023.

El taller de Ignacio en una pequeña habitación de su casa en el norte de Madrid es un templo del modelismo. Decenas de cajas de maquetas de aviones se acumulan en una esquina. Más allá una vitrina con muchos de los modelos expuestos. Sobre la mesa de trabajo, entre multitud de botes de pinturas y lacas, y donde dispone de focos especiales, un avión ruso Mig-29, el último sobre el que está trabajando, una suerte de Top Gun soviético.

Ignacio Gómez posa con el F-14B Tomcat, una de las maquetas con las que ganó el Campeonato de España de modelismo. / XAVI AMADO

"El hacer la maqueta es lo que me hace disfrutar de la afición; ir a los concursos está bien también, visitas otra ciudad, te das un paseo por ahí...", revela este empleado de banca sobre el Campeonato de España. Para ganarlo debes sumar al menos tres oros en alguno de los 12 concursos que se celebran a lo largo del año por todo el país y tener acumulados más puntos que nadie [se otorgan oro, plata y bronce en cuatro categorías, dependiendo de la escala de la maqueta].

Documentarse con libros especializados

En casa de Ignacio hay una importante biblioteca de libros de diferentes modelos de aviones, que le sirven para ser lo más realista posible. Cada maqueta requiere un cierto trabajo de investigación. Y él se lo toma muy en serio, aprendiendo con ello desde historia a diseño o nociones básicas de la ingeniería de la aeronave en cuestión. Tiene libros únicos de pequeñas tiradas comprados de segunda mano que ahora valen un dineral.

"Las maquetas que se compran están basadas en originales, pero no puedes llevar la que lleva todo el mundo, hay que buscar cosas raras a la vez que vistosas y tienes que tener una base buena. Lleva su trabajo", dice el experto, que está especializado en reactores de después de la Segunda Guerra Mundial.

En el modelismo se trabaja con aviones, carros de combate, barcos, submarinos, helicópteros y figuras históricas, aunque últimamente "tiene mucho auge la parte de fantasía, como el Señor de los Anillos". "Yo me dedico más a los aviones, aunque también hago carros de combate y submarinos", revela Ignacio, que como el resto de participantes en los concursos -en Madrid han llegado a presentar hasta 1.500 obras en una edición- compra las maquetas estandard, pero luego busca piezas mejoradas -hechas normalmente con resina y llamadas 'aftermarkets'- y calcamonías únicas que decoren el avión que sean a la vez fidedignas. El coste de cada maqueta oscila entre 50 y 200 euros dependiendo del modelo, la escala y la cantidad de mejoras incorporadas.

Decoraciones especiales

"Es verdad que hay una parte creativa de saber pintarlo, pero si todo el mundo lleva la misma maqueta... yo intento hacer decoraciones especiales, buscar las rarezas", cuenta este experto, que ganó el campeonato de España con las maquetas del Mirage IIIC -"un avión francés, decorado desértico de cuando Francia estaba en Yibuti", el Bell X-1 Mach Buster -"un avión histórico, naranjita, con el que se alcanzó por primera vez la velocidad Mach 1 tras la Segunda Guerra Mundial"-, el F-14B Tomcat -"el típico de Top Gun"- y el SR-71 Blackbird, "un avión espía americano. Se decía que era invisible porque volaba muy alto y muy rápido".

Ignacio Gómez, con la última maqueta que está elaborando, un MIC29 ruso. / XAVI AMADO

"Es que me gusta que los aviones cuenten una historia", asegura Ignacio, que para ganar el campeonato, por el que no se obtiene ninguna compensación económica, solo el orgullo del trabajo bien hecho, fue a siete concursos, algo que no se puede hacer todos los años, claro. "Es demasiado porque requiere un esfuerzo económico y de tiempo para hacer las maquetas", razona Ignacio, al que otorgaron el premio el año pasado en el concurso de Jerez y que admite que el tiempo que dedica "va por rachas": "Intento hacerlo lo más seguido posible, igual te tiras dos meses intensos y luego bajas el ritmo".

Maquetas muy detallistas

Las maquetas de Ignacio son únicas, muy detallistas, buscando siempre la originalidad, "con una decoración especial que no venga en la caja. No pintas el avión para que esté nuevo, perfecto, les haces ensuciados, por ejemplo". En el último modelo que está trabajando ha puesto una ligera capa de pintura blanca en las toberas, los módulos finales del motor, para asimilarlo a lo que ocurre en la vida real por el efecto del queroseno quemado con la post combustión. Detalle de crack de la afición. Él pinta sus modelos con aerógrafo para mejorar la precisión y otro de sus "trucos" es colocar la maqueta sobre una buena base, hecha con molde de resina y corcho, y que sirve para "elevar la maqueta"

Los materiales los compra por Internet en empresas de muchos países: Inglaterra, República Checa, EEUU, en los países del Este de Europa o en China, que "antes copiaba maquetas, pero ahora tiene marcas bastante buenas". Según asegura, dejando de lado a los españoles, entre los mejores maquetistas están los japoneses -"a los que les gusta hacerlas como si acabaran de salir de la fábrica" o los de países de Europa del Este, entre otros.

En casa, su mujer ya le dice medio en broma medio en serio que no compre más maquetas. "He hecho más que las que voy a hacer en toda mi vida, la afición de modelista te lleva también a ser coleccionista", reconoce, aunque espera que su hijo de cuatro años, que ya sabe que no puede "jugar con las maquetas de papá", coja tambien la afición.