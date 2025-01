Una mañana en Cuéllar, la Siberia española (-12,4º): "Las tuberías se han congelado"

David y Jon tienen un fuego encendido con maderos en plena calle Vacas. "Ahora tenemos -5 grados, pero es que esta mañana hacía -8. Para calentar las manos viene muy bien", razona David, que con su compañero está introduciendo las nuevas tuberías del agua en esta calle del centro de Cuéllar (Segovia).

"Como las que hemos puesto entretanto son de PVC [van suspendidas por las fachadas] y ha helado esta noche, se han congelado y hay vecinos que no tienen agua", explican los operarios, que se afanan por acabar cuanto antes la obra, que tiene un tramo de la calle abierto en canal.

Varias personas esperan desfiando el frío en Cuéllar a que llegue el autobús a Segovia. / XAVI AMADO

"Para hoy ya tendremos la nueva tubería metida", explica Jon a Elena, una de las vecinas afectadas, que se ha resignado a su suerte. Y es que esta madrugada Cuéllar ha vuelto a tener la temperatura más baja de España en plena ola de frío (-12,4º) por segundo día consecutivo.

"La calefacción la tengo de gasóleo, pero me ha dado miedo ponerla", cuenta la mujer, jubilada, que ayer tuvo que bajar a comprar agua para los aseos, sobre todo. "Sobre las dos de la tarde, ya se descongelaron las tuberías y volví a tener agua", dice. "Hoy pasará lo mismo, sobre la una ya tendrá agua", le vaticinan los obreros.

Un ciervo en una pradera con escarcha cercana al polígono industrial de Prado Vega de Cuéllar, donde se han registrado temperaturas inferiores a 12 grados bajo cero. / XAVI AMADO

"El frío intenso es todos los años"

La congelación e incluso rotura de tuberías por el frío no es algo nuevo en Cuéllar, en plena meseta segoviana, que en invierno nada tiene que envidiar a la estepa siberiana. "El frío intenso se nota todos los años, pero nosotros en casa siempre tenemos la misma temperatura, 20-21 grados, no ponemos más la calefacción", dice José María, que va a hacer los recados a primera hora (9.15 de la mañana), cuando los comercios empiezan a abrir. "Dicen que llegamos a -12, pero es porque el medidor está en las dehesas, en la carretera a Cantalejo,- y ahí hay como cuatro grados menos. Cuando he salido de cada marcaba -7", le quita importancia.

"Antes se congelaban incluso las fuentes, como la que había en la Plaza Mayor. Ahora te abrigas bien y punto. A mí el frío no me arredra. Prefiero el frío a la canícula. Date cuenta que el frío conserva, el calor destruye", deja como advertencia. "Ayer y hoy ha hecho muchísimo frío, hay que abrigarse bien, yo llevo doble de todo, de calcetín, de pantalón, de jersey", dice Melinda, que juntos a otra media docena de personas está esperando el autobús de Segovia en la estación espantando el frío como pueden, moviendo las extremidades con movimientos sincopados.

Un calefactor eléctrico en un bar de Cuéllar mientras varias vecinas desayunan en una mesa. / XAVI AMADO

Vecinos abrigados

La mayoría de vecinos va abrigado hasta arriba, con gorro y guantes, aunque los hay valientes, como Vicente, cartero municipal, que va sin zamarra. "Yo voy solo con el forro polar, si es que ya estamos acostumbrados", dice en una frase que se repite mucho entre la población local. César y Belén son trabajadores de limpieza y dicen que estos días las heladas no han causado estragos. "Es que el frío está siendo muy seco, hace 15 días si que hubo nieblas meonas y tuvimos que echar sal en las calles", cuentan mientras señalan los coches, que apenas tienen escarcha pese a la helada nocturna "porque no ha y humedad". "Aquí estamos acostumbrados a estas temperaturas, fíjate yo estoy sudando", señala César en pleno trajín de limpieza.

"Ha habido años de más de frío, se han roto las tuberías y todo; y te lo digo por experiencia propia", cuenta Joel, muy cerca de la plaza del Ayuntamiento de la localidad, conocida, entre otras cosas, por tener los encierros más antiguos de España. "Para donde hace frío es para el polígono industrial Prado Vega, a cinco kilómetros del casco urbano y donde sí está cayendo a este hora la pelona, con los coches con hielo en los cristales.

Dos vecinas de Cuéllar se protegen del frío tras la madrugada más fría de España (-12,4º) / XAVI AMADO

Alerta naranja por frío en la meseta segoviana

Tras dos días de intenso frío, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha vuelto a poner a la provincia de Segovia en la madrugada del martes al miércoles en alerta por temperaturas mínimas, según informa la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Segovia.

El nivel de aviso será naranja en puntos de la mesesta donde la previsión mínima será de diez grados bajo cero. La alerta por temperaturas mínimas dará comienzo a las 00.00 horas del miércoles y finalizará a las 10.00, como ocurrió este martes.