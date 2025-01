Preparar sushi siendo vegetariano o cómo convertir el restaurante más pequeño de España en un experimento sociológico de alta cocina: "Tenemos agotadas las reservas"

Repartidor de comida cuando llegó a España y uno de los chefs más populares de Madrid hoy en día. Ningún comienzo es fácil, aunque la astucia y el ingenio de Gabriel Suárez hacen que lo difícil parezca sencillo. “Tenemos todo lleno hasta julio. Abrimos las reservas cada dos meses porque es muy difícil gestionar un año entero”, confiesa orgulloso. El secreto detrás de Santoku 181, un local de 18 metros cuadrados, reside en la sociología aplicada a cada uno de los pasos que da. Vegetariano desde hace años, el venezolano no prueba ninguna de sus elaboraciones, sino que somete al focus group de su elección a una cata sin igual: “Juntamos a los que han visitado los mejores restaurantes posibles con los que mojan todo en soja y aquellos que no han comido sushi más de cinco veces en su vida”. La oferta gastronómica abarca desde las gyozas de cocido madrileño hasta el maki de anguila con hígado de pato o el pan bao de tartar de salmón con albahaca, miel y mayonesa de tomate seco. También, el temaki de atún con huevo de codorniz y salsa de anguila o el nigiri de salmón con fresa, queso crema y sal volcánica.

Santoku 181: una mesa, ocho comensales y un chef. / DAVID RAW

El menú de Santoku 181 se compone de seis platos por un precio de 35 euros por persona. / DAVID RAW

Seis platos por 35 euros. “Queremos democratizar lo exclusivo”, dice. Con el paso del tiempo, comprendió que la principal atracción de sus clientes radicaba en la escasez de turnos: “Teníamos un espacio único, algo que normalmente se asocia a precios altos y la mejor materia prima”. Su propuesta ofrece técnicas de alta cocina, pero a un coste reducido y con ingredientes algo más básicos. “Queremos ser lo más parecido a un sitio con Estrella Michelín”, añade Suárez, quien llegó a España con el objetivo de hacer un máster en producción de espectáculos. Por aquel entonces creía que no podría vivir nunca de la sociología y comenzó a trabajar como repartidor de comida. Fue ahí cuando entendió que los pedidos más caros correspondían a los restaurantes de sushi. “Hice mi plan de negocio, donde podía juntar la restauración con la ciencia y el entretenimiento”, explica. El chef, que pasó meses estudiando la forma de abrirse hueco en el sector, comenzará este año su primera formación profesional en el Basque Culinary Center de San Sebastián con el fin de profesionalizar su proyecto más personal.

Solo una mesa

Siempre preocupado por la opinión de los demás, Gabriel pasó semanas haciendo pruebas con la ayuda de herramientas como ChatGPT: “Me descargué Tinder y cada fin de semana hacía sushi a gente que no conocía de nada”. Sus investigaciones dieron fruto y, junto a un amigo cercano, abrió una pequeña barra con cuatro sillas en el madrileño Mercado Barceló, próximo a la calle Fuencarral. “Nunca hicimos publicidad por miedo a fracasar en la cocina. Servíamos un menú muy barato y pasábamos una encuesta de satisfacción”, relata. La demanda comenzó a crecer gracias al boca a boca y tiempo después trasladó su negocio al barrio de Goya, donde triunfa a día de hoy bajo el nombre de Santoku: “Cuando vimos que solo cabía una mesa, comencé a hacer shows interactivos y ahí todo reventó. Salimos en los medios y se ocuparon las reservas de todo el año”. 181 no está solo, pues a escasos metros se encuentra Santoku La Barra, la hermana pequeña del original, con capacidad para 13 personas y una propuesta convencional.

Gabriel Suárez es vegetariano y no prueba ninguna de sus elaboraciones en Santoku. / DAVID RAW

El salmón, el atún y la anguila son las tres materias primas que Gabriel Suárez emplea en Santoku. / DAVID RAW

Que un chef no pruebe sus platos podría ser sinónimo de fracaso. Sin embargo, para alguien vegetariano como él, no existe otra manera de hacerlo. “Trabajo sin carne ni pescado cuando me lo piden, pero no lo tenemos estructurado. Son elaboraciones con las que salimos del paso”, admite. Cada vez que una nueva receta sobrevuela la carta, el cocinero convoca a varias personas en el restaurante y degustan las novedades de forma gratuita. “Ellos rellenan un cuestionario por internet y la más triunfante se incorpora a nuestra lista”, añade. Después, durante 15 días y en silencio, se observa la reacción de los comensales al ingerirla. El cliente potencial tiene entre 30 y 40 años, aunque según reconoce su dueño, el abanico es bastante amplio: Hay servicios donde se juntan veinteañeros con gente de 60 o más”. Pese a mantener el calendario colapsado, Suárez no planea ampliar el espacio: “Eso es precisamente lo que genera la demanda. Si tuviera mesa para 50 no habría tenido este boom. Lo tengo que mantener sí o sí”.

Un pequeño ecosistema

Gabriel y su equipo conciben Santoku como un experimento sociológico y por ello analizan todo lo que ocurre una vez cruzas la puerta del establecimiento. “Sentar a ocho individuos que no se conocen en una misma mesa es lo más raro que he hecho nunca”, revela. Sus cocineros son a la vez animadores de eventos, responsables de crear una sinergia entre las energías de sus comensales. Durante algo menos de un año, la camarera detrás de la barra fue una psicóloga cuya tarea principal era identificar la cara de los clientes conforme probaban los platos: “Nos ayuda a recolectar datos e información para continuar mejorando y hacer la idea lo más atractiva posible”. La innovación en sabores y técnicas al uso se sustituye por un método de investigación que permite una mejora constante y cercana. El empresario, que se reconoce como reivindicativo, se encarga de escuchar cada crítica y comentario con el fin de que su proyecto perdure en el tiempo de la forma más actualizada. “Dentro de dos años no tendremos la misma fórmula porque las dinámicas van cambiando”, insiste.

Gabriel Suárez comenzó siendo repartidor de comida rápida en Madrid. / DAVID RAW

Las reservas en Santoku 181 están agotadas hasta el mes de julio de 2025. / DAVID RAW

Esa es la clave del éxito para el chef. En un mundo en el que apenas unos pocos pueden gozar de la alta cocina, Santoku permite al gran público acercarse a las novedades culinarias. “Nuestro ratio de clientes que repiten supera el 50%. Hacerlos sentir como en casa es muy complicado, pero creo que lo hemos conseguido”, señala. No solo a los paladares que cruzan la puerta, sino al personal que trabaja en los fogones, en quien Suárez se ve reflejado a diario. “Tenemos un pequeño ecosistema donde cada detalle está pensado para el bienestar del equipo y contamos con ayuda psicológica individual. Así, el empleado está comprometido y puede vivir bien”, expresa. Con la mente puesta en el futuro, vaticina un 2025 repleto de éxito con la apertura de un tercer local en Valencia o Barcelona. En un tiempo, también sueña con inaugurar un restaurante vegetariano en el que, poder probar todas las elaboraciones, aunque para eso “todavía falta mucho trabajo por delante”, dice. Por ahora, seguirá siendo el sociólogo del que todo el mundo habla por haber revolucionado la oferta gastronómica de la capital sin apenas experiencia.