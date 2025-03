El expolicía 'influencer' que sorteaba coches de lujo pertenecía a una trama acusada de blanquear dinero del narcotráfico

Salía en sus redes sociales posando con Lamborghinis y Porsches, dándose la vida padre en Marbella o Ibiza, practicando boxeo, motocross, surf, esquí, paracaidismo... 'Influencer' con más de 355.000 seguidores en Instagram y 155.000 en su canal de Youtube, era el paradigma del empresario de éxito. Dueño de un gimnasio en Las Rozas, con su propia marca de ropa deportiva -JFPRO- y colaborador de la mayor discoteca de Gran Canaria -Savana-, llevaba cinco años sorteando coches de lujo entre sus seguidores. Tenía hasta club de fans.

Una vida aparentemente de ensueño que acabó precipitadamente a principios de diciembre, cuando fue detenido por la Policía Nacional en una operación conjunta con la Agencia Tributaria. Se le acusa de blanqueo de capitales, dentro del procedimiento que instruye el juzgado número 2 de Arona (Tenerife) cuyas diligencias son por ahora secretas.

Fitness y culturismo

El 'influencer' en cuestión se llama Juan Faro, es ex policía -está jubilado pese a sus 37 años-, y su dedicación principal era el fitness y el culturismo -fue campeón de España- y hacer dinero, mucho dinero, gracias a patrocinadores, publicidad, sorteos y entrenamientos personales. En una entrevista con Cuatro en enero de 2022, aseguró que cerró el año con un millón y medio de euros. "Tengo un sueldo de 15.000 euros al mes", dijo.

Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Faro, procedente de Mondáriz (Pontevedra), formaría parte de un entramado que se dedicaba presuntamente a blanquear dinero procedente del narcotráfico. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional llevaba más de un año detrás de su pista, junto a la de sus otros dos socios también detenidos, uno de ellos policía en excedencia.

Criptomonedas y estupefacientes

Durante los registros, efectuados en la vivienda de Faro en Torrelodones -vivía en un chalé de lujo valorado en más de 800.000 euros-, además de en otros lugares de Madrid y de Tenerife, donde vivía el tercer socio, fueron hallados ocho coches de alta gama, cuyo valor podría superar los 1,5 millones de euros. En esos registros los agentes también hallaron un volumen importante de criptomonedas y de estupefacientes.

Todos los vehículos, entre los que estaría, según mostró el exagente en sus redes sociales, una autocaravana Mercedes Hymer 690 o un Lamborghini Aventador -cuyo valor ronda los 340.000 euros-, han sido requisados y las cuentas vinculadas al grupo intervenidas.

Beneficios en los sorteos

Faro obtenía pingües beneficios de los sorteos anuales que realizaba, vendiendo papeletas por 10 euros. El 'influencer' cubría el coste de los vehículos y podía sacar un importante margen en cada operación, pero su beneficio no se limitaba a esa cantidad.

Los investigadores sostienen que el ex policía no declaraba por los sorteos que realizaba, lo que le habría servido para escamotear a la Hacienda Pública una ingente cantidad de dinero durante los últimos años, que es por lo que se le acusa de fraude fiscal. Él, sin embargo, aseguraba a sus seguidores en sus redes sociales que todo estaba regularizado. "Tienes que obtener el permiso de Loterías y Apuestas del Estado. Es un jaleo que alucináis, todo tiene que estar bien detallado... Este año he perdido pelo de los días sin dormir", explicaba en uno de sus vídeos de Youtube sobre los problemas que le generaba montar las rifas.

En el último sorteo anual de coches de 2024, realizado ante notario, como el resto, ofreció dos Lamborghinis y un Porsche Cayenne, aunque en ocasiones anteriores sorteó un Ferrari 488, un Audi R8 o un Mercedes Clase C Coupe, entre otros.

Ostentación de la vida de lujo en sus redes

Los agentes, que habrían obtenido mucha información de los movimientos de este grupo presuntamente delictivo por las publicaciones en las redes sociales donde Faro hacía ostentación de su vida de lujo, trabajan con la hipótesis de que algunos de los vehículos que sorteaba luego los volvía a adquirir, aunque ya no los volvía a exhibir.

De forma paralela, la investigación apunta a que él y sus socios estarían lavando dinero procedente del tráfico de estupefacientes, usando para ello países fuera de la Unión Europa, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas. Detrás podría haber, entre otras cosas, negocios inmobiliarios.

En la actualidad, los tres detenidos se encuentran en prisión provisional por el riesgo de fuga existente y de que pudieran destruir pruebas.