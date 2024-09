Las empresas de patinetes se muestran sorprendidas 'por la decisión unilateral del Ayuntamiento' de retirarlos de las calles de Madrid

En abril de 2023, cuando los parisinos votaron en referéndum si querían que los patinetes eléctricos dejasen de circular por la ciudad, el Ayuntamiento de Madrid no se planteaba "eliminar" este medio de transporte "a día de hoy". Ha pasado casi un año y medio y, ahora, el alcalde y el delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, han cambiado de idea.

La estadounidense Lime, la francesa Dott y la alemana Tier tendrán que retirar los 6.000 patinetes eléctricos de uso público -2.000 cada una de ellas- de las calles de la capital en el mes de octubre, después de que el consistorio haya considerado que no han actuado "bajo unas condiciones estrictas para garantizar la compatibilidad de moverse" en este vehículo, ha recordado José Luis Martínez-Almeida. Desde el Gobierno municipal se asegura que las compañías de alquiler de patinetes eléctricos han incumplido sistemáticamente los requerimientos que se les han trasladado y que no se volverán a conceder nuevas autorizaciones para este servicio.

La empresa Lime ha remitido un comunicado a la prensa en el que muestra su "sorpresa por la decisión unilateral del Ayuntamiento de Madrid de revocar las licencias de operación". Indican que han conocido la decisión "a través de los medios de comunicación".

La compañía lamenta "profundamente" que el Gobierno de Almeida no haya considerado "la visión de las empresas operadoras en ningún momento en este proceso de decisión, ni tampoco de la ciudadanía que usa estos patinetes". Lime comparte su "disconformidad" con la medida y defiende que su actividad "se ha realizado acorde a los requisitos de la autorización".

Los tres modelos de patinetes que operan en Madrid, de las empresas Lime, Dott y Tier. / EUROPA PRESS

Acaparaban las multas de aparcamiento

Lo que pretendía el Ayuntamiento en mayo del año pasado, cuando autorizó a estas compañías a desplegar sus vehículos, querían asegurar "la integridad y que no hubiera riesgo para la salud de los peatones". Algo que, a la vista de la decisión municipal, no ha sucedido y no es algo nuevo, al menos en el asunto del aparcamiento: los controladores del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) sancionaron en 87.469 ocasiones en 2022 a patinetes aparcados fuera de las estaciones y anclajes reservados para ello. Suponía el 63% de las denuncias que se pusieron ese año a Vehículos de Movilidad Personal (VMP), un porcentaje ampliamente superior al de las motos (20,4%) y a las bicicletas sharing (16,6%).

El consistorio reconocía ya entonces que "uno de los principales problemas del sistema actual de alquiler de patinetes es el estacionamiento indebido", en lugares no habilitados por parte de los usuarios. Estos vehículos debían aparcarse en el distrito Centro en zonas habilitadas -y las empresas debían implementar medidas tecnológicas para ello, según los requerimientos del Ayuntamiento- y se permitía estacionarlos en el resto de distritos fuera de esas reservas siempre que no hubiera a menos de 50 metros una plaza para motocicletas, ciclomotores, bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP).

Entre los "requerimientos tecnológicos" que mencionaba Martínez-Almeida, se encontraba el relativo a la localización vía GPS que impidieran circular a los patinetes en los lugares a los que no podían acceder y que fuesen aparcados donde no estaba permitido. "Hemos constatado a lo largo de estos meses que no se ha producido el cumplimiento de todos esos condicionantes", ha sentenciado el regidor. El consistorio añade que se ha verificado que la cobertura de los seguros es insuficiente y no se han impartido cursos de conducción como se preveía. Fuentes de Lime indican que sus patinetes " están equipados con sistemas de geolocalización y telemetría que permiten a las empresas monitorizar el uso y la ubicación de cada vehículo en tiempo real".

Sin aviso previo

La compañía Dott ha preferido "no hacer comentarios", puesto que se encuentra a la espera de "la notificación oficial del Ayuntamiento de Madrid para comprender mejor y evaluar la situación del servicio de patinetes". En la misma línea, Lime recalca que la decisión del Ayuntamiento se ha realizado "sin ningún aviso previo" y esperan a que este llegue para hacer "las alegaciones pertinentes", a pesar de que, según dicen a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, "la comunicación de la compañía con el Ayuntamiento de Madrid era constante y el trabajo conjunto, parte del día a día". Tier no ha respondido a las peticiones de información que ha efectuado este diario.

Un usuario circula por Madrid en un patinete eléctrico de Lime. / EFE

Lime ha solicitado "de manera urgente" una reunión con el Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, en la que piden que estén presentes "el concejal del área y su equipo, así como con el alcalde, para obtener claridad sobre esta decisión". Por el momento, no han recibido respuesta para esta petición.

La empresa estadounidense asegura que ha sido "proactiva en la colaboración" con el consistorio durante todo este tiempo y que ha trabajado "conjuntamente para resolver cualquier situación derivada del uso de sus patinetes", implementando mejoras tecnológicas en sus dispositivos para promover un uso responsable y un seguimiento estricto de las normas por parte de los usuarios, señalan en el comunicado.

Destacan para este diario que "Lime adquirió el compromiso de proporcionar sesiones formativas de seguridad vial para concienciar sobre el correcto uso de la micromovilidad a empresas, centros educativos, grandes centros de trabajo y otras entidades, incluso colaborando con órganos pertenecientes al Ayuntamiento de Madrid, como la Policía Municipal".