El insólito caso de la pizzería de Valdemoro que reclama a sus clientes que "sean educados" y "organicen su pedido": "El pueblo pide reglas"

Ionuț Zotic leyó más de 1.000 reseñas de restaurantes en Google antes de abrir en Valdemoro, al sur de la Comunidad de Madrid, su Pizzería Artesanal Rústica para encontrar un hueco en el mercado. Se dio cuenta de que los clientes buscaban "pizzas con pan de calidad, cantidad, un buen equilibrio entre los ingredientes y entre la contundencia y el precio final, quieren comer bien a un precio adecuado". Él, panadero, y su compañera, ingeniera de la industria alimentaria e inspectora de calidad, querían ofrecer un producto "totalmente diferente". Así idearon sus pizzas gourmet, elaboradas con alimentos de proximidad, que pesan entre 1,2 y 1,5 kilogramos.

"Con una de nuestras pizzas comen cuatro personas", afirma este hostelero, que abrió en febrero de 2021 este local, azuzado por el éxito que antes tuvieron en una panadería de Los Yébenes (Toledo) en la que llegaron a vender 75 pizzas cada fin de semana. "Quisimos hacer algo totalmente diferente a lo que quiere todo el mundo, porque pizzerías hay a montones. Al ser panaderos, lo que quisimos fue mejorar el concepto. La pizza que nosotros fabricamos es de proximidad, de aquí, del barrio, con productos gourmet, lo más sanos posible y que no tienen nada que ver con la industria", explica.

Ionuț Zotic extiende la masa madre de una de sus pizzas. / Alba Vigaray

Ante este planteamiento de pizzas hechas de cero y con masa madre, Ionuț Zotic, al que sus clientes llaman Juanito, la traducción de su nombre rumano al español, se dio cuenta de que necesitaba ciertos acuerdos con sus clientes para poder funcionar correctamente. Sólo trabajan dos personas en el establecimiento durante el verano y, a partir de septiembre, se incorpora una camarera. Eso les obliga a ajustar los tiempos al máximo. "Tenemos que tener ciertas normas. Dice un refrán viejo que el pueblo pide reglas. No tenemos ni trampa ni cartón, decimos desde el principio el tiempo que tardamos en hacer las pizzas y los carteles son para ciertos clientes cuya educación deja un poco que desear", señala.

Las reglas de oro de 'Juanito'

Esos carteles a los que se refiere son los que empapelan la cristalera de la entrada y parte del interior, que tiene capacidad para 35 personas y que no se usa actualmente porque sólo dan abasto para servir en la terraza. "Tres reglas de oro: ser educado, tener sentido del humor activo y leer el código QR antes de pedir y organiza tu pedido. ¿No estás de acuerdo y no puedes cumplir estas reglas? Recuerda, este restaurante no es para ti. ¡Sigue caminando y vete con dios!". Un usuario de X, antigua Twitter, @ElHombreMalo, le dio a conocer hace unos días: "La mejor pizzería de Madrid. El tío tiene un sistema y no vas a venir tú a jodérselo. No hay que arreglar lo que no está roto", escribió.

Carteles con normas que Ionuț Zotic ha colocado en la cristalera de Pizzería Artesanal Rústica de Valdemoro. / Alba Vigaray

De las tres normas, la última es la que más beneficio reportará a los clientes. Si la siguen, si piden antes de llegar al local, les servirán su comida a los pocos minutos de haberse sentado. Juanito ha recibido críticas por su tono brusco, que dista mucho de la amabilidad que muestra en las distancias cortas. Este hostelero insiste en que él da un tiempo a sus clientes y ya depende de ellos si "lo aceptan o no", pero considera que la "frustración de los clientes llega porque las pizzas no son de restaurantes de cadena, sino que las elaboramos enteras. Necesitamos 20 minutos para hornearlas, porque lo que queremos es sacar calidad".

Trabajan de seis en seis: "Tengo seis pizzas en curso, mi compañera tiene otras seis que tiene que rellenar y dentro del horno hay otras seis". "Tenemos una reseña que nos dice que estresamos a los clientes y yo pienso: '¿Cómo puede ser, si trabajamos en una fracción de segundo?'. Siempre pienso que es mejor que los clientes nos digan antes lo que quieren y que no pierdan el tiempo", dice este pizzero, que matiza que los clientes que les conocen "no dan ningún problema".

Ionuț Zotic mira al comedor desde el interior de su cocina. / Alba Vigaray

"Si un cliente no está bien educado, podemos tener todo el personal y todos los hornos del mundo, pero los tiempos son los que son. Hemos tenido que poner reglas. Y pusimos muchas más, pero las hemos resumido a las que tenemos ahora", alega Zotic. Este migrante rumano, que llegó a España hace más de dos décadas, compara la forma de trabajar de su pizzería con la de "las arrocerías, que trabajan también con antelación".

Subida de precio

Ionuț Zotic no esconde nada a sus comensales, ni siquiera la subida en el precio de sus productos. Sus pizzas cuestan entre 22,20 y 25,70 euros. Antes eran más baratas, ya lo avisa en otro cartel. A Juanito, siempre le ha gustado "que en mi restaurante se expliquen las cosas bien claritas". "Preguntamos a los clientes si preferían que mantuviésemos el precio y bajásemos la calidad o si preferían que subiésemos el precio y mantuviésemos la cantidad y la calidad. Nos dimos cuenta de que nos solían dar algo de propina, un euro y medio, tres euros, según el ticket y la economía de cada cliente, y nos dijeron que era una salida que hacían de vez en cuando y que venían porque les gustaba, así que preferían pagar un poco más", confiesa.

Harina ecológica y masa madre con la que trabaja Ionuț Zotic. / Alba Vigaray

Les llegan clientes de Pinto, de Coslada, de Alcalá de Henares, turistas que se acercan al Parque Warner, a 16 kilómetros de allí. A todos les preguntan qué mejorarían del servicio y de la comida. Al abrir la pizzería, "perdimos 15.000 euros porque fuimos engañados por un aparejador y por un gestor", por lo que no pudieron lanzar campañas de marketing que les diesen a conocer.

Sin embargo, tuvieron la "suerte de tener buenos clientes, los mejores. Llegan tímidos, no saben si les va a gustar, si valdrá la pena y, cuando se acababa la cena, me decían: 'Juanito, quiero pedirte una reserva de mesa para la próxima semana porque voy a venir con más gente'. Y esa gente venía con más gente. De esta manera, estamos vivos".

Cartel explicando la subida de precios en la Pizzería Artesanal Rústica de Valdemoro. / Alba Vigaray

También de sus clientes surgió la idea de hacer pizzas aún más grandes, de 1,5 kilos. En concreto, de las madres de Los Yébenes que compraban en su panadería. "Quisimos hacer pizzas con las que comiese una familia. Tenemos pizzas de 1.500 gremos, que les llamamos las de las madres, porque fueron ellas quienes nos pidieron una pizza con la que pudiesen comer familias numerosas y una de esas madres nos recomendó que añadiésemos más verduras".

En este restaurante pesan cada una de sus contundentes pizzas antes de servirlas y dan todos los detalles sobre los ingredientes que componen estos productos "inspirados en la gastronomía española", en el serranillo de La Mancha o el pollo al ajillo. "Yo quiero saber qué es lo que pongo en las pizzas y lo que yo no comería no lo pondría en las pizzas", zanja.