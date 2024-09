Esteban Celemín, el ingeniero que recupera en Castronuño una uva en peligro de extinción: “Quiero crear la emoción de probar un vino único”

Esteban Celemín (Madrid, 1972), ingeniero industrial de profesión y viticultor de pasión, vive a caballo entre Madrid y Castronuño, una pequeña localidad en la provincia de Valladolid a los pies del Río Duero situada en frontera con la comarca de Toro. Aunque esta bodega de autor produce doce referencias, entre ellas tintos, blancos y hasta un espumoso, el proyecto gira en torno a la recuperación de la variedad albillo real, una uva prácticamente desaparecida en la zona, a pesar de haber sido una de las más predominantes hace solo medio siglo.

La historia del Albillo Real en la zona comienza hace 300 años, en el siglo XVIII. La variedad, natural de la sierra madrileña, llegó hasta esta región por la relación que existía entre el Monasterio de Rozas de Puerto Real, en la capital, y el de la Colegiata de Toro. Se extendió tan rápido que, en solo veinte años, llegó a suponer más del 30% de toda la superficie plantada en la zona.

“Es una variedad blanca de maduración muy temprana. Durante todo agosto se consumía como uva de mesa. A finales de agosto se producía un vino blanco fresco para tenerlo para toda la vendimia de tinto, que empezaba a partir de la festividad de la Virgen del Pilar. Cuando terminaba esta, el Albillo Real que había quedado en las plantas se recogía, se tendía y se comía hasta marzo o abril del año siguiente, ya que no se convertía en pasa”, explica el viticultor.

El albillo real fue desapareciendo paulatinamente en la comarca de Castronuño durante mediados del siglo XX para sustituirse por otras variedades / Cedida

Sin embargo, esto cambió entrado el siglo XX. Con el éxodo rural, la aparición de los frigoríficos y la entrada de nuevas variedades de uva de mesa, se arrancaron casi todas las viñas de Albillo Real, que se sustituyeron por una variedad autóctona de Suiza, la chasselas (conocido en la región como albillo negro). “En 1960 quedaban más de 1.000 hectáreas de albillo real. Ahora, solo diez o doce”, destaca Celemín.

La raíz del proyecto, recuperar el Albillo Real

Con el albillo real prácticamente desaparecido, Esteban se planteó la posibilidad de recuperarla. “En uno de los viajes al Ródano, en Francia, catando vinos de la zona de Hermitage de la variedad Marsanne, me di cuenta de que eran vinos que no estaban basados en la acidez y el frescor, sino en la textura glicérica. Esta característica era la que los mayores de Castronuño comentaban que era el albillo de antes. Ahí fue cuando me decidí a hacer mi propio albillo, aunque, cuando fui a comprar uva, toda lo que había era albillo negro. El original había desaparecido: solo quedaban cuatro o cinco viñedos viejos. En 2007 elaboré los primeros cinco vinos y de los que más me gustaron cogí un material vegetal e hice una nueva plantación, que es un banco de germoplasma del Albillo Real de Castronuño, ya que en la nueva plantación cada planta procede de una diferente de tres viejos viñedos”, relata. Una de las obsesiones de Esteban era evitar pérdidas genéticas y recuperar toda la diversidad de las 2.000 plantas que quedaban en el mencionado municipio vallisoletano y sus alrededores.

Así nace su primera referencia, Señora Vale, un homenaje a su abuela Valeriana, nacida en 1912. Ese vino se hace únicamente a partir de Albillo Real de las hectáreas replantadas por Celemín. Sale como Vino de la tierra de Castilla y León y es un blanco alejado de las actuales modas. “En nariz tiene una gama aromática que recuerda a frutos secos, como la avellana o la almendra, aunque no conviene tomarlo muy frío para no perderla. Es un vino gastronómico, no de trago largo. El sello es la textura glicérica, que hace la entrada más golosa, con un final amargo. Un vino de guarda”, desarrolla el viticultor.

El proyecto de Esteban Celemín está centrado en vinos de albillo real, aunque cuenta con otras referencias de tintos, blancos e, incluso, espumosos / Barolo/Elaboración propia

Además de Señora Vale, Celemín ha creado otras referencias también de Albillo Real de parcelas abandonadas de la comarca, que ha recuperado de la mano de viticultores de la zona y que dan lugar a una colección de vinos de parcela de la variedad, de nombres A Horquilla o Las Avutardas.

Tinto, el otro pilar del proyecto

El homólogo de Señora Vale en tinto es Melquiades, que también debe su nombre a un familiar, en este caso a su abuelo. Mientras en los de albillo real el concepto es trasladar la singularidad de cada parcela a la copa, en el tinto, no. “Compro toda la uva a viticultores que conozco desde hace muchos años en siete pueblos de la comarca de Toro. La producción se hace por separado en barricas distintas y se mezclan para hacer un solo vino. Mi experiencia con el Albillo es que, cuando juntas pierdes la identidad y, en tintos, cuando mezclas, el resultado es de mejor calidad”, relata en ingeniero y viticultor.

Fuera de los dos pilares, su lista de referencias, más allá de otros blancos, como un verdeja (como se conoce al verdejo en la zona), incluye un vino espumoso, Troglodita Ancestral, con una producción de solo 500 botellas y elaborado a través de técnica de producción ancestral. Este vino es un homenaje de Esteban a su padre, amante de los vinos con burbujas y al que su esposa se refiere a él como troglodita por su apego al campo. Hecho a partir de uva moscatel, esta llegó a manos de Celemín fruto de un acuerdo con un agricultor de la zona que solo accedía a vender su albillo real si el trato incluía desprenderse de más de 500 kilos de esta segunda uva.

Una pasión rentable

El viticultor reconoce, en una conversación con este periódico, la importancia de que su bodega de autor sea económicamente viable, más allá de que lo compagina con su trabajo como ingeniero en la capital. Sus vinos están a la venta minorista en precios entre los quince y veinticinco euros, gama normal entre los de fuera de los grandes lineales de los supermercados. “El proyecto nació desde la pasión, sin mirar los números. Quiero crear la emoción de probar un vino único. Era un poco locura, podía haber salido un desastre. Cuando se empieza a encauzar, hay una gestión absolutamente racional y económica: hay un presupuesto anual, una previsión de ventas, costes controlados y el precio de los vinos pensado. Tiene que ser rentable porque de lo contrario no puedo defender y mantener los viñedos a largo plazo, que se arrancarán en el momento que dejen de serlo, ya que algunos dan solo una barrica de menos de una hectárea", añade.

La producción de Esteban Celemín ronda las 15.000 botellas al año en sus doce referencias / Cedida

17 años después de su primer Albillo Real, Esteban Celemín ha alcanzado una producción que ronda las 15.000 botellas al año, las cuales la mitad se exportan al extranjero, a países como Estados Unidos, Alemania, Australia, Japón o República Checa; mientras la otra parte se vende al público en tiendas de prestigio, como Vino y Compañía, Enoteca Barolo o La Antojá, o en restaurantes de culto al vino, como Rosell, Alabaster, Asador Etxebarri, La Angelita, Hermanos García de la Navarra y otros. "Aunque esto pueda parecer un proyecto individual, es un proyecto en el que participan muchísimas personas que ha ido conociendo a lo largo de todos estos años: los viticultores, la gente que trabaja en la viñas, en la bodega, los distribuidores, las tiendas, las empresas de servicio, los proveedores o los clientes. Muchos se han convertido en amigos y este el mejor regalo del proyecto", concluye Esteban Celemín.