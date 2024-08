Laura busca a quién traspasar la única librería del barrio madrileño de moda: "Me daría mucha pena tener que cerrar"

Entrar a la librería de Laura Velázquez Galdrán es pasar al salón de su casa. Quien cruce la puerta se la encontrará de pie frente a su ordenador o sentada en su sillón rojo. Le queda poco tiempo en el que ha sido su hogar desde el 1 de septiembre de 1997. Ha decidido abrir un nuevo capítulo en su vida y se va a trasladar a una casita que tiene en un pueblo de Cuenca a descansar y a escribir sus memorias como la única librera de su barrio de siempre que ahora está en boga: Puerta del Ángel.

Busca a alguien a quien pueda traspasar este negocio y no otro. No quiere que se instale en el número 62 del Paseo de Extremadura una frutería, un centro de estética o una tienda de tecnología, porque, dice, en el conocido como el Brooklyn madrileño "ya hay mucho de eso". Laura considera que ha llegado su momento de jubilarse y de "descansar", porque las casi tres décadas que lleva en la Librería-Espacio Cultural Velázquez "ya pesan mucho".

Laura, en su sillón rojo de la Librería-Espacio Cultural Velázquez, en Puerta del Ángel. / Alba Vigaray

Ella mejor que nadie sabe que encargarse de una librería de barrio es "muy difícil", y más desde que se instaló la tendencia de "comprar con un clic o irse al centro comercial". "Conseguir que la gente venga a la librería en lugar de optar por otro tipo de alternativas para conseguir libros es muy complicado", reconoce una mujer que sabe que ya ha quemado una etapa de su vida, la que le ha permitido cumplir su sueño de tener un negocio enfocado en la literatura.

Este verano decidió recurrir al traspaso del que "modesta y humildemente" denomina su "legado cultural, de acompañamiento y de protección", y permanecerá en la búsqueda de un nuevo dueño para su saloncito durante un tiempo. "Hay mucha gente interesada, pero necesitan un bagaje económico y quienes han llegado hasta mí no tenían el dinero suficiente para pagarme el traspaso. Precisan también de conocimientos sobre cómo funciona una librería para saber dónde se meten y qué es lo que quieren, porque esto no es vender ni tomates ni peras, sino libros y requiere tiempo", advierte Velázquez.

Librería-Espacio Cultural Velázquez, en Puerta del Ángel. / Alba Vigaray

La identidad del barrio

"No voy a estar esperando años y años a que llegue la persona adecuada, pero el verano nos ha pillado en medio y esto está todo parado. Ahora ya en septiembre empezamos a funcionar otra vez. Vamos a ver si de aquí a fin de año pasa algo", indica esperanzada Laura, a la que le daría "mucha pena tener que cerrar la librería" si nadie se hace cargo de ella. "Es la única del barrio y que se sustituyese por otro negocio supondría al final que Puerta del Ángel se quedaría sin librerías", zanja.

Laura Velázquez, que considera que las librerías son "farmacias de cultura", asegura que cuando una de ellas "falta en un barrio se pierde mucho, se pierde identidad". Es consciente de que hacerse cargo de una librería "no va a convertir a nadie en millonario, pero llenará su espíritu".

Librería-Espacio Cultural Velázquez, en Puerta del Ángel. / Alba Vigaray

Ofrecer cultura al barrio de Puerta del Ángel, en el distrito de Latina, le ha permitido "dinamizarlo", y esa herencia cultural es la que se lleva como premio en su temprana jubilación. Ella aún es joven, tiene 58 años, pero deja lo que mejor sabe hacer -recomendar, vender y hablar sobre libros- para escribir el suyo: las memorias de una librera de barrio.

"No tengo ningún interés económico, sino que quiero dejar este legado", sostiene esta mujer de cabello blanco, gafas grandes y voz tranquila. Ella traspasa su hogar con un club de lectura activo, con una fiel comunidad física y virtual y con los proveedores en funcionamiento. "Yo tuve que hacerme todo eso, a mí no me la dejaron así cuando la cogí", recuerda.

Laura, en su Librería-Espacio Cultural Velázquez, en Puerta del Ángel. / Alba Vigaray

La librera de varias generaciones

Para Laura, haber levantado esta librería "ha sido toda una experiencia, una aventura, un descubrimiento constante". Ella trabajaba en la empresa privada cuando se enteró de que los dueños anteriores traspasaban su librería, que estaba en muy malas condiciones, porque se jubilaban. El mismo camino que va a transitar ella 27 años después.

Ella llevaba "un poquito en la sangre los libros", porque su padre se dedicó a vender enciclopedias. Se arriesgó a emprender, pidió un préstamo y ha conseguido suministrar literatura "a una generación entera de lectores del barrio". "Han venido hijos de clientes que lo han sido desde pequeños. Es muy fuerte", señala con cierto vértigo.

Libros de la Librería-Espacio Cultural Velázquez, en Puerta del Ángel. / Alba Vigaray

La Librería Velázquez ha ido evolucionando "en función de las circunstancias exteriores". "Ha habido crisis económicas, la pandemia, la evolución digital con el ebook e Internet. En fin, de todo ha habido". Y aun así ha salido a flote. Ahora, aunque cueste creerlo, le está costando más "dejarla que levantarla".

"Me llevo una experiencia muy grande, pero tengo un sentimiento y unas emociones encontradas". Al menos, tiene claras las enseñanzas que se lleva: "Ser librera es una profesión romántica. Tener un libro en las manos es un lujo. Y contar con una librería en el barrio es un tesoro".