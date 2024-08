Radiografía del Espigüete, la 'montaña maldita' con diez muertos desde el año 2000: "Un paso en falso y te despeñas"

Nuria, Gema, Ainhoa y Enma, entre 40 y 50 años, están tomando el sol a media tarde frente al embalse de Camporredondo, desde donde se tiene una vista privilegiada del Espigüete (2.450 metros), el techo junto al Curavacas de la Montaña Palentina y un macizo que en los últimos años se ha granjeado la fama de maldito. De “pico de la muerte”. Solo en lo que va de siglo han muerto al menos diez personas tratando de escalarlo, el último el pasado mayo. Un experimentado montañero riojano de 57 años fue localizado sin vida en el extremo suroeste del pico, a 2.100 metros de altura, tras horas desaparecido. Se despeñó unos cien metros mientras emprendía el descenso.

“Cuando ves el helicóptero pasar hacia allá ya sabes que algo malo ha pasado”, aseguran las mujeres, vecinas de Velilla del Río Carrión y que lo han subido en varias ocasiones. Siempre en verano, siempre a pulmón, sin ayuda de cuerdas ni nada. “Por la derecha vas cresteando y luego bajas por la pedrera. Es la subida más fácil aunque hay un tramo que es un desfiladero que sí, hay que tener cuidado, porque si te caes te matas. En invierno nadie del pueblo sube. Tienes que venir preparado”, resume una de ellas, que con el resto se sorprende de que haya personas, ahora en verano, que empiezan a subir la montaña a mediodía, con toda la solana, cuando el trayecto de ida y vuelta son unas seis-siete horas. “No lo veo, la verdad, y es que además el Espigüete no lo puede subir cualquiera”.

Monañeros suben al Espigüete, en la montaña palentina. / JOSÉ DONIS

Tres puntos estratégicos de acceso

Existen tres puntos estratégicos para acceder a Espigüete, que desde la distancia se perfila como una mole de piedra caliza de forma piramidal que impacta si no se conoce, con ese color blanco tan particular: Cardaño de Abajo (Vertientes Sur y Suroeste), Pinollano (Noreste y Norte) y Valverde de la Sierra (Oeste). El acceso sur es, sin duda, el más sencillo.

“Nosotros lo hemos subido varias veces. Es un pico complicado, hay mucho desfiladero, piedras sueltas, desniveles que hay que salvar”, cuentan Aurelio y José Antonio, montañeros experimentados, mientras toman un café en el albergue de Triollo, un bello pueblo de la ruta de los pantanos, desde donde al día siguiente subirán el Curavacas (2.524 metros), el otro gran pico del Parque Natural Fuentes Carrionas, en las estribaciones de la Cordillera Cantábrica. Ambos recuerdan que siempre han escalado el Espigüete por la cara sur para luego bajar por el norte.

De entre todos los picos del norte de España que han subido -Peña Prieta (2.540 metros), Tesorero (2.570 metros), Peña Santa (2.596 metros), Pico Ubiña (2.417 metros)...-, dicen que el Espigüete es uno de sus preferidos, y aseguran que aunque la parte sur es “complicada pero accesible, la más difícil es la norte, ahí siempre hay graves riesgos de caerse”. “En invierno el peligro se multiplica. Es una montaña complicada, es muy vertical. Exige saber por dónde vas, si te sales de la ruta el riesgo aumenta, puedes llegar a zonas de las que no puedes volver, o muy verticales, que al mínimo descuido vas para abajo”. La niebla y el hielo multiplican el riesgo de subirlo. “Si aparece la niebla lo mejor que puedes hacer es quedarte quieto y esperar que se marche porque puedes ir a parar donde no te imaginas”,

Montañeros sin equipación

Para Miguel Ruiz Ausín, montañero muy conocido, asegura que se le ha cargado de una “fama que no es real”. “Desgraciadamente hay personas que van sin equipación de ningún tipo y se acaban enredando, a pesar de que la montaña tiene rutas muy conocidas”, asegura el experto, que en 1956 abrió una vía en invierno por el nordeste con una cordada de seis personas para atacar la montaña.

Aunque desgraciadamente el nivel de nieve ha bajado mucho en invierno debido al cambio climático, el Espigüete sigue “teniendo zonas de riesgo. En invierno la nieve y el hielo son un elemento peligroso en cualquier etapa, sobre todo si hay gente que se mete por donde no deben y no están preparados”. “En invierno hay destrepadas que hay que hacerlas con medios artificiales y algunas se recomienda ni hacerlas”.

Una mujer cruza la carretera de Velilla de Río Carrión, con el imponente Espigüete al fondo. / Alba Vigaray

Ruiz, que habrá subido unas 18 ocasiones y tiene publicado un libro sobre la montaña, apunta además que el problema muchas veces no es subirla, “que eso lo puede hacer cualquiera, la clave es bajar, sobre todo en invierno. A la nieve no se la puede tratar de tú por eso hay que seguir todas las guías que hablan de las rutas. Cualquier paso en falso te puedes despeñar”. El montañero insiste en que el acceso desde el lado sur es sencillo, aunque tiene un paso más difícil para llegar a la cresta principal, de unos dos metros, “que pasas rozando a la pared” y recuerda que ha participado en rescate de montañeros que, aun siendo verano, a la hora de bajar se han metido en zonas de hielo de la cara nordeste, donde “eso se convierte en un tobogán que puede acabar en el arroyo Mazobre”.

"Tiene vías sencillas caminando"

Tente Lagunilla, otro de los montañeros más conocidos del norte de España, se muestra también en la misma línea y califica de “nivel medio” la dificultad del Espigüete, un pico que ascendió con solo nueve años -lo ha subido cerca de cien veces- y sobre el que llegó a abrir alguna vía que no se conocía.

“Hay montañas con picos que no se pueden subir si no es escalando; este tiene vías muy sencillas caminando, pero incluso caminando pueden ocurrir accidentes. De todas formas, hay picos más peligrosos que no generan tantos accidentes porque no son tan accesibles”, apunta Lagunilla, que recuerda que tanto Espigüete como Curavacas son picos de “cierta entidad”, pero que en apenas una hora de trayecto puedes “estar en una zona comprometida”, lo que invita a muchas personas a intentarlo. “Son muy visitadas y cuantas más visitas y afluencia tienen más accidentes se producen”, subraya el montañero, que también tiene obra publicada sobre el macizo.

El Espiguete preside el horizonte en la carretera de los pantanos por el extremo que sube desde Velilla del Alto Carrión. / ALBA VIGARAY

El montañero, que como Ausín pertenece al Club de Montaña Espigüete destaca de igual manera que en invierno es una “montaña severa con una meteorología peculiar, que si se te mete la nube... en invierno si hace malo hace muy malo” y sitúa también en la cresta que hay entre las dos cumbres las dificultades: “En invierno es bastante complicada”. Aun así, precisa que “casi todos los accidentes suelen ser culpa del montañero. En un porcentaje altísimo el factor humano está presente. La mala suerte influye pero suelen producirse por toma de decisiones”. En los ultimos años, los montañeros han fallecido tras despeñarse, ya fuera por resbalones, salirse de las sendas habituales o por aludes de nieve, como el que en marzo de 2010 se llevó la vida de dos montañeros palentinos mientras practicaban escalada en hielo en la cara norte.