El CETI de Melilla se llena de latinoamericanos en busca de asilo ante el colapso de las citas en la península

"Todos, hasta altos funcionarios u organismos públicos, te dicen que vayas al mercado paralelo para conseguir una cita en la clandestinidad. Es un sistema muy perverso, porque no hay un método que mida las situaciones de riesgo de cada uno, que la demanda de asilo sea seria o no y la priorice. Todo depende de la plata que tengas". Susana, argentina, es una de los miles de sudamericanos que se las ven y se las desean cada año para conseguir cita en la oficinas que tramitan el asilo en las principales ciudades españolas, entre ellas comisarias provinciales o puestos fronterizos de los aeropuertos.

En Madrid, Barcelona y Valencia es una proeza conseguirlas porque nadie responde al teléfono. En otras ciudades, los trámites administativos son una carrera de obstáculos. Y todo ello, muchas veces, en una situación de urgencia, ya que la visa de turista solo permite estar en España 90 días y muchos de esos solicitantes tienen riesgo serio de perder la vida si vuelven a sus países de origen.

"En el teléfono nunca contestan"

"Tu vida queda invalidada porque estás todo el día pegado a una llamada y en el teléfono nunca contestan. Hay quien te dice que hay 'apps' que te hacen llamadas constantemente, como si fuera un 'call center', pero aun así no se consigue", relata Susana, que tras semanas de intentarlo tuvo que acudir a la compraventa clandestina de citas, por las que se llegan a pagar hasta 500 euros.

Ante esta situación de "colapso", muchos ciudadanos latinoamericanos se están desplazando hasta el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla para conseguir agilizar el inicio de los trámites en la oficina de asilo de la ciudad autónoma, creada en 2015 para dar respuesta a la crisis de los refugiados sirios.

El CETI, donde hasta hace poco el perfil mayoritario eran migrantes subsaharianos que llegaban a Melilla en patera o saltando la valla, se ha poblado en los últimos meses de colombianos y venezolanos, sobre todo, aunque también hay paraguayos y peruanos, y otras nacionalidades de Latinoamérica.

Niños inmigrantes en el CETI de Melilla. / EL PERIÓDICO

De acuerdo a datos oficiales recogidos por Efe del último balance de julio [este periódico ha tratado sin éxito de hablar con la Delegación de Gobierno en Melilla], apenas hay 20 subsaharianos. Y es que desde el año pasado, las fuerzas de Seguridad marroquíes han impedido todas las entradas masivas de inmigrantes desde terreno marroquí.

La mayoría de solicitantes, varones mayores de edad que vienen solos

La mayoría de los solicitantes de asilo que llegan a Melilla son varones mayores de edad que vienen solos, aunque también hay familias enteras que llegan hasta el CETI. Y el fenómeno va en aumento por el boca a oreja. Si el año pasado hubo en Melilla 1.382 solicitudes de asilo en total -cerca de 950 de migrantes marroquíes-, en los cinco primeros meses de 2024 ya se ha superado la mitad, con 726.

Según explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Álvaro Sánchez, responsable de Jurídico, Traducción e Interpretación en de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en Melilla, "la tendencia es al alza" ya que el colapso en Venezuela, "con el mayor éxodo humanitario de la época moderna" por la crisis humanitaria, que afecta también a los países del entorno por la presencia de bandas internacionales como el Tren de Aragua, ha disparado el número de peticiones de asilo en nuestro país.

Un 37% más de solicitudes

El año pasado más de 163.000 personas solicitaron asilo en nuestro país, un 37% más que el año anterior, cuando ya se había alcanzado un registro histórico, si bien solo se reconoció el asilo a 12 de cada 100 personas, un 4,5% menos que el año anterior. El 75% de estas peticiones de asilo proviene de colombianos -muchos huyendo de las guerrillas que controlar el narcotráfico- y venezolanos -por la crisis humanitartia-, de acuerdo a CEAR.

"El sistema de citas está imposible porque está sobrecargado. Son dos números de teléfono que siempre comunican, por lo que se están generando estafas donde se están cobrando 50, 100 o 200 euros, incluso más, por conseguir la cita, cuando todo el servicio de petición de asilo es gratuito", destaca Sánchez, que añade que Melilla es una de las pocas ciudades españoles donde la cita se da de forma presencial.

"Muchas personas, antes de viajar a España, se están informando en las redes sociales, donde se enteran de que el servicio en la península se ha saturado, por eso vienen a Melilla, una ciudad donde no se han producido saltos de la valla en 2023 y donde, además, la Policía tiene una gran capacidad de ser ágil en estos trámites por la gran demanda que han tenido en años anteriores", asegura el experto, que precisa que fue a partir de septiembre del año pasado cuando se empezó a marcar esta tendencia.

Cita para mediados de diciembre

En un mismo día, los inmigrantes reciben la cita en la mano. En la actualidad se están dando para mediados de diciembre cuando en otros lugares pueden tardar meses o incluso años en obtenerla. "Muchos de los que vienen ya saben de alguien que ha estado aquí y que ha conseguido la cita". Los que tienen capacidad económica pueden volverse a la península a esperar el encuentro con la policía, pero hay muchos que no pueden permitírselo y se quedan en el CETI.

500 ocupantes en un centro de 800 plazas

Estos días hay alrededor de 500 ocupantes del centro, que cuenta con 800 plazas, por lo que la situación todavía no es preocupante, pero puede llegar a serlo. "Aquí están acostumbrados a un buen nivel de trabajo, pero con picos, no de forma tan continua como ahora. Las autoridades se están empezando a sentir presionadas, ¿qué va a ocurrir cuando el CETI llegue a su máximo de ocupación con un personal limitado?", se pregunta Sánchez, que pide al Ministerio del Interior mayor agilidad en todo el territorio nacional en el proceso, reactivando si puede la labor que con tanto éxito hicieron los CREADE (Centros de Recepción, Atención y Derivación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) durante la crisis humanitaria de Ucrania.

Un inmigrante en bicicleta en los alrededor del CETI de Melilla. / JOSÉ LUIS ROCA

"Lo primero de todo es que no se olviden del factor de humanidad, porque estamos hablando de personas, no de cifras, y el prisma debe ser humano. Luego, se tiene que agilizar, flexibilizar y mecanizar un procedimiento dentro de una buena calidad para que las personas no tengan que están periodos indefinidos para conseguir una cita", relata Sánchez, que añade que hay casos, como los venezolanos o los malienses, donde todas las resoluciones son positivas por razones humanitarias y protección subsidiaria, donde se podría dar el asilo directamente sin tener que pasar meses estudiando el caso.

El responsable de Jurídico, Traducción e Interpretación en de CEAR recuerda que una vez el expediente del solicitante entra en la Oficina de Asilo y Refugio tras la entrevista con la Policía, pueden pasar desde un mes a cinco años en obtener una respuesta. Por eso, en los casos en los que esté claro por la nacionalidad, el motivo de la petición de asilo, se podría dar automáticamente porque a más a más, se están perdiendo por el camino trabajadores cualificados para determinados campos donde hacen falta profesionales, por ejemplo, en el caso de Melilla, hay una falta acuciante de panaderos.