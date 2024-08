La Guardia Civil recurre a 'las voces' de Paquita Salas y Belén Esteban para "que los jóvenes se identifiquen" con el cuerpo

El "pim, pam, pum, tengo una pistola. Pim, pam, pum, que dispara sola. tengo un revólver. que dispara doble", de Paquita Salas, para mostrar imágenes del desmantelamiento del mayor taller ilegal de Las Palmas. También el "ya no nos queda nada, nos queda un empujoncito", de Belén Esteban, para pedir a los conductores que mantengan una "actitud positiva" en una retención de tráfico. O el "es el que va como si fuera un pepino", de la presentadora del Telediario 24H de RTVE Beatriz Pérez Aranda, que no ha parado de ser parodiado durante años.

Todos ellos forman parte de la biblioteca de audios virales que la Guardia Civil está utilizando en sus redes sociales, especialmente en el formato de 'reel' de Instagram, en Short de Youtube (@GuardiaCivil062) y en TikTok, todos ellos con un estilo rápido y llamativo. "Empezamos hace tiempo, cuando nos dimos cuenta de que YouTube empezaba a potenciar los vídeos cortos, como hacían Instagram y otras redes sociales. Compartimos en YouTube los mismos 'reels' que subíamos a Instagram. Cuando la gente ya se ha habituado a pasar tiempo en las redes sociales a través de ese tipo de nuevas herramientas, en las que influyó también el inicio de TikTok, vimos que era una buena manera de atraer gente, porque lo buscaban y veíamos que teníamos seguidores a través de esas piezas", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el comandante Cristóbal Poza, jefe del Departamento de Audiovisuales de la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales (ORIS) de la Guardia Civil.

"Miramos por un enganche de 30 segundos", reconoce, porque este tipo de vídeos les permiten cumplir con su objetivo principal: "Lo que buscamos es informar". La especialista en redes sociales y en marketing digital Ana Alonso considera que estos contenidos atraen principalmente a "un sector joven, de unos 16 a 30 años, que se lo toma con humor y es más propenso a compartir los vídeos de forma sana, sin la intención de criticar o menospreciar la institución, en este caso de la Guardia Civil".

Esta estrategia de redes sociales permite que la Benemérita se acerque cada vez más a los adolescentes y primeros adultos. "La gente joven conoce unas músicas y unas series, y son las que les interesan. Si ven que la Guardia Civil se implica con ese tipo de personajes y con cosas que ellos conocen, quizás se identifiquen y quieran conocernos a nosotros", afirma el comandante Cristóbal Poza.

Servicio público

El jefe del Departamento de Audiovisuales de la ORIS explica que su área cuenta con guardias jóvenes que "están al día de las tendencias, que siguen los medios, que saben qué es lo que funciona y lo utilizan".

Como siempre, el algoritmo no es infalible y puede sorprender al que mejor le tiene tomada la medida: "Hay veces que pensamos que unos vídeos van a ser la bomba y no funcionan, cuando hemos utilizado la voz de un famoso o alguna música en concreto, por ejemplo, y hay otros que de pronto entran muy bien y no lo sabemos muy bien por qué. A veces incluso funcionan simples operaciones policiales".

El de la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales no deja de ser "un servicio corporativo", recuerda Poza, que añade que a su público "le gusta saber cómo funciona la Guardia Civil". Emplear audios virales de personajes reales o de ficción les sirve como "enganche para dar a conocer una institución que está al servicio de todos y que en un momento dado puede ser necesaria para cualquiera, independientemente de la franja de edad".

Ana Alonso, especialista en marketing digital, asegura que es "la idea perfecta y una forma ideal para hacer llegar mensajes importantes sobre los que a veces surgen dudas, como algo tan simple como si se puede conducir o no con chanclas", dice, en relación con un vídeo informativo que ha compartido este verano la Benemérita. "Se trata de una forma muy sencilla de hacer llegar mensajes que es importante que se sepan", incide.

Instituciones en TikTok

La Guardia Civil cuenta con 1,4 millones de seguidores en TikTok, más de 900.000 en Instagram y más de 170.000 suscriptores en YouTube. El comandante Poza alega, ante posibles críticas, que utilizan "algunos medios que llaman la atención, como todo el mundo, pero damos un servicio público".

Así lo confirma la especialista en marketing digital Ana Alonso, que refleja que "últimamente se está viendo mucho por redes sociales que instituciones del Estado, partidos políticos y otro tipo de organismos adaptan su contenido para cada plataforma. No es lo mismo el contenido que se publica, por ejemplo en LinkedIn, que suele ser más formal e informativo, que en TikTok o 'shorts' de YouTube, que está más basado e el entretenimiento y el humor".

Durante la campaña electoral de los comicios generales del 23J del año pasado, Sumar compartió una serie de vídeos en los que gatitos disfrazados de frutas acudían al Congreso de los Diputados a aplaudir a Yolanda Díaz, o dormían escuchando su voz a través de un teléfono móvil. En su momento, estos vídeos llamaron mucho la atención y recibieron halagos, pero también críticas.

Alonso sostiene que, "si el contenido de humor supera al informativo, [esta estrategia] puede afectar negativamente a la autoridad de, en este caso, la Guardia Civil", por lo que plantea que se divida en un "70% informativo y 30% humor". "La gente entra en las redes sociales para entretenerse y este tipo de contenido es muy fácil de compartir. Por lo tanto, puede llegar a más gente y más público puede empezar a seguir [a la Guardia Civil] por humor y quedarse como seguidor, ya que también aportan contenido interesante y de valor", concluye.