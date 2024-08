Las 'perversas' razones por las que algunas empresas publican ofertas de trabajo que no existen

Una de las cosas que mosquearon a Juanjo cuando buscaba trabajo fue ver ofertas de empleo en Linkedin que luego no encontraba en la web de la empresa. "Es raro, porque en Linkedin tú pagas por poner los anuncios y en tu web te sale gratis", cuenta. "Vi uno de una empresa que me gustaba. La descripción del puesto era extraña y eso también me sorprendió: precisamente porque pagas necesitas darte brillo y que la oferta se encuentre con facilidad. Leí que una de las métricas que los inversores piden a las empresas es crecer mucho, y que por eso ponen ofertas: para dar sensación de crecimiento. Ahí me encajó todo".

Dos meses después, la oferta —de una tecnológica extranjera que contrata tanto en Alemania como en Valencia— sigue ahí. Así que Juanjo sospecha que es una oferta fantasma: que está anunciada pero que en realidad no existe. "Es muy habitual", reconoce Raúl Cotrina, director de desarrollo de negocio en Manfred, una empresa de recursos humanos centrada en perfiles técnicos. "En todos los sectores hay métricas perversas y en recruiting [contratación] también". Una oferta fantasma sería, según su definición, aquella que la empresa tiene "nulo o muy bajo interés" en cubrir.

Precisamente porque saben que es algo habitual pero de lo que no hay datos en España, desde Manfred han lanzado una encuesta para intentar acotar el fenómeno. En octubre del año pasado, una entidad de préstamo estadounidense, Clarify Capital, hizo lo mismo: preguntó a más de mil gerentes de recursos humanos por qué ponían ofertas de empleo fantasma. La principal razón que dieron es que su empresa "siempre está abierta a conocer gente nueva". Otros motivos mencionados fueron: mantener motivados a los empleados (mediante la lógica de que vean que hay ofertas para su propio puesto), dar la impresión de que la empresa está creciendo o tener contactos de posibles candidatos para el futuro, además de mantenerlas porque ya contrataron a alguien y se les olvidó borrarla.

En opinión de Cotrina, todos estos motivos son malos tanto para la empresa como para los candidatos. Pero hay otros que no se cuentan ahí. "En las empresas pequeñas todo es más familiar. Pero en las grandes corporaciones lo que va hacia arriba son los KPIs [key performance indicators, las métricas u objetivos de negocio]. A un reclutador le piden time to hire [tiempo de contratación], o número de entrevistas hechas a la semana o el mes... Y hay períodos como enero o septiembre en los que hay movimiento, pero en otros no es tan fácil conseguir entrevistas. Pues de ahí suelen venir las ofertas fantasma", continúa.

Los reclutadores ponen ofertas para entrevistar a candidatos, aunque no los necesiten, y justificar su trabajo ante la empresa. Si son externos, de agencias de recursos humanos, pueden no publicar el nombre de la empresa y que esta no se entere. "Copias un puesto anterior, le cambias tres cosas y ya está", dice Cotrina. "Si son internos también puede pasar. Cualquier consultora grande de tecnología siempre tiene decenas de ofertas puestas". Y no necesariamente pretende cubrirlas.

Ofertas duplicadas, postureo...

Otra fuente de trabajos fantasma son las ofertas duplicadas, que en Manfred tienen controladas porque utilizan herramientas de rastreo web y las ven. Un ejemplo de oferta duplicada sería: una gran empresa necesita contratar a cinco programadores y externaliza el proceso pero no en una, sino en varias agencias de recursos humanos. Así que todas cuelgan una oferta por el puesto.

"Estamos constantemente visibilizando las malas prácticas del sector y estaremos en todo lo que pueda ayudar a mejorarlo, por eso decidimos lanzar la encuesta", añade Cotrina.

Manfred pertenece a Sngular, una consultora que a su vez compró Circular, una plataforma de ofertas de empleo en tecnología. Mantienen ambos proyectos con sus marcas y de forma independiente. Juan Pedro Belmonte es especialista en recruitment en Circular y explica la dificultad que entraña detectar ofertas fantasma. "Hay casos muy evidentes en los que vemos que pasa el tiempo y no hay actividad, así que contactamos. Si no recibimos respuesta, lo borramos", dice Belmonte. "Pero el caso más difícil de detectar es el de las empresas que ponen ofertas fantasma para crear su propia base de candidatos y así no tener que pagar a una agencia cuando tengan necesidad".

Tanto en Manfred como en Circular confían en que la encuesta salga bien y que los recruiters y jefes de recursos humanos que la contesten sean honestos. "Algunos ya han contestado diciendo que por qué damos por hecho que tienen ofertas fantasma. Es una práctica muy poco aceptable", reconoce Belmonte. "Aunque sepamos que a veces los recruiters se ven sometidos a presiones, no hay forma de justificar una oferta que no existe".