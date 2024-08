Fray Marcos, de 'Masterchef' a opositor del régimen venezolano: "Mi primer rezo fue por Nicolás Maduro"

Marcos J. García (Mérida, Venezuela, 1978) se arremanga y muestra una antigua quemadura en el antebrazo. Se la hizo con el cañón de un fusil, en una formación para corresponsalía de guerra. Porque García (fray Marcos para los amigos) fue, como dice el refrán, monaguillo antes de fraile. Pero también fue periodista, luchador de hapkido, jugador de voleibol, monitor de zumba o cantante de bachata antes que fraile.

Son algunas de las vocaciones de este fraile dominico venezolano que llegó a nuestro país unas semanas antes de la pandemia. Tras el confinamiento ganó popularidad nacional tras haber sido seleccionado para participar en el concurso televisivo de cocina 'Masterchef'. Otra de las habilidades de esta especie de hombre del Renacimiento que aborda varios frentes. Entre ellos, el de su Venezuela natal.

Fray Marcos se ha convertido en la cabeza visible de las protestas que sus compatriotas han organizado en Madrid contra el presunto fraude electoral del gobierno de Nicolás Maduro. A pesar de su conocido activismo y su claro posicionamiento en contra del ejecutivo bolivariano, Marcos le confiesa a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en una entrevista realizada en la parroquia de Sanchinarro, que el presidente en funciones de Venezuela también ha sido el objetivo de sus rezos.

Fray Marcos, ante la imagen de Santo Domingo de Guzmán, fundador de su orden / DLF

Pregunta: Así que también reza por Maduro...

Respuesta: Me llevé muchas críticas por ello. Fue en mis redes sociales antes de las elecciones: me dispuse a rezar el Rosario y el primero por el que recé fue por Nicolás Maduro. La gente no lo entendió, pero yo digo que soy capaz de orar, de doblar la rodilla para pedir por el que está equivocado. ¿Quién no se ha equivocado en esta vida? Es una oportunidad de oro de dejarse tocar por Cristo de verdad.

P: ¿Tiene solución lo de Venezuela?

R: A corto plazo, no. A medio plazo, quizás. Es la esperanza que tenemos muchos venezolanos. Un país tan próspero, petrolero, que tenga que verse en esa situación... pero no le veo salida a corto plazo. Porque el problema de esa pirámide social que han construido en Venezuela no es la cúspide; es un nivel intermedio, una clase que está consolidada mediante este gobierno. Son los llamados 'boliburgueses' [juego de palabras entre bolivariano y burgués], que son los que hacen que se mantenga esta dinámica porque les interesa.

P: Usted sigue teniendo relación con los venezolanos en origen. Por su procedencia y por el alcance de sus palabras en redes sociales y en medios de comunicación. ¿Qué sensación ha encontrado entre los compatriotas que siguen en su país?

R: Miedo y desilusión. La situación de no poder salir por tener los pasaportes anulados. En Venezuela hay una situación inédita ahora mismo que es una persecución política en toda regla. Hay persecución para el que sale del país, que luego tiene que pensarse mucho si volver y en qué condiciones. Pero también hay persecución para el que vota. Llegan a buscar a los propios miembros de las mesas electorales. Gente escondida porque van a por ellos.

P: Le llegarán a sus oídos muchos casos...

R: De gente condenada sin proceso judicial justo y transparente. De personas desaparecidas por sus ideales políticos. De gente que tiene que huir de su país a escondidas. De muertos. De personas que no quieren hablar porque tienen miedo. Más que miedo es pánico, porque no hay derecho a tanta humillación. ¿Sabe con qué comparo su situación?

P: ¿Con qué?

R: Con esa mujer que creyó en un tipo. Él la maltrató y ella quiere zafarse de esa situación, pero el hombre no lo acepta y recurre a matar a sus hijos, que es lo que más daño le va a hacer. ¿Y qué hacen los vecinos ante ese caso? Pues hacen la vista gorda, nadie la ayuda. Esta situación que vive mi país es como ese cáncer que ya ha hecho metástasis y se ha extendido al resto de órganos sanos.

En Venezuela ha habido una oleada de magia negra, santería. Esto es un llamado a la sociedad para volver a ser solidarios, a ser cristianos" Fray Marcos García — Sacerdote venezolano

P: ¿Entonces hubo tongo en las elecciones?

R: Mira: si una persona gana las elecciones y está segura de ello, no creo que tenga la necesidad de perseguir, de torturar, de amedrentar, de encarcelar a gente que esté protestando. Y mucho menos de enviar a colectivos armados, que eso ya no es un secreto para nadie, a amenazar y agredir a la gente. Se han metido en las casas sin una orden de arresto, sin el debido proceso judicial. Hay jóvenes menores de edad, y eso lo sabe la comunidad internacional. Sufro muchísimo por los menores que están detenidos y pagando una pena. Hay testimonios allí de menores a los que han llevado al Instituto Nacional del Menor para que se vayan acostumbrando a la cárcel, según les dicen. Se meten en sus redes sociales amenazando. Nadie dice nada porque tienen miedo de que le hagan algo a los detenidos. Eso arruga la piel del corazón.

Fray Marcos luce una gorra con la bandera de su país; es uno de los opositores más famosos / DLF

P: Hábleme de los problemas cotidianos del país

R: Hay ciudades en el interior del país que tienen 10 horas que no les llega la luz. Por la cartera ministerial energética ya han pasado al menos 8 ministros. Y todo sigue igual. Las refinerías de Venezuela echadas a perder, no sirven. Los puentes sobre los ríos, los túneles que prometieron, el tren. Son obras que no cuestan tres millones de bolívares (0,74 euros). Son obras muy caras. ¿Dónde está ese dinero?

P: ¿Eso es tortura?

P: Eso es tortura. Venezuela sufre una tortura. Una madre de familia que, el poquito alimento que pueda comprar, se le dañe. Porque no llega la luz para la nevera. Eso empobrece y debilita emocionalmente al ciudadano. Hemos tenido épocas de depresión social evidente, en un país que tiene el ánimo siempre arriba. El venezolano es disfrutón, pero llega un momento en el que, por muy disfrutón que seas, estás debilitado. Pasar el día sin nevera, sin un ventilador a 38 grados. Gente que ha muerto porque no puede acceder a tratamiento médico. En los hospitales públicos hay que llevar hasta la jeringa y algodón, porque no hay nada.

P: Por eso se implica en la oposición desde España

R: He participado en todas las marchas. Pero no estoy inscrito en ningún partido. No salgo con camisetas de nadie. Mi papel fundamental no es hacer apología política, sino el de la solidaridad humana. Porque yo también tengo amigos bolivarianos. Gente que todavía no se cree que las promesas de ese gobierno no sean verdad. Aún hay gente que se resiste a no creer. Eso es humano. Yo me implico por eso, pero también porque en el fondo soy periodista de formación. Y eso significa tener una responsabilidad social muy grande. Y por ser cristiano. Sólo un seguidor de Cristo se atreve a levantar la voz en situaciones de injusticia. Yo no sería capaz de encerrarme solamente a rezar. Tengo que levantar la voz.

Cáritas en Venezuela maneja cifras muy graves de cómo está la desnutrición infantil. Es una generación desnutrida". Fray Marcos — Sacerdote venezolano

P: Una voz que cada vez se escucha menos. La gente cada vez tiene menos fe.

R: Mire, Venezuela es un país tradicionalmente cristiano. Es el único país que fue consagrado hace 125 años. Hay venezolanos muy buenos que han tenido que huir, y están haciendo cosas muy buenas en otras partes. Médicos trabajando en Chile que me dicen que sus pacientes se ponen tristes cuando les apuntan la posibilidad de poder volver a Venezuela. Por otra parte, mira la cantidad de bandas de delincuentes que se han ido a otros países a delinquir. ¿Por qué? Porque en Venezuela ya no hay nada que hacer. A quién le vas a robar en Venezuela. Sólo están los nuevos ricos, los 'boliburgueses'. La gran mayoría están en la miseria, viviendo de las remesas que reciben de otros países. Cáritas en Venezuela maneja cifras muy graves de cómo está la desnutrición infantil. Es una generación desnutrida. Cuando pasa eso, esa generación no puede pensar, no puede rendir. En Venezuela ha habido una oleada de magia negra, santería. Esto es un llamado a la sociedad para volver a ser solidarios, a ser cristianos. Por eso yo siempre llamo a la oración.

Fray Marcos posa en una capilla de San Pedro Mártir, en Sanchinarro (Madrid) / DLF

P: ¿De dónde le viene a usted la vocación?

R. Mi vocación viene desde niño, cuando estudié con las monjas dominicas de Santa Rosa de Lima. Yo quería ser como ellas, ayudar a la gente. Pero pedí permiso cuando tenía 21 años para ir por fuera a estudiar periodismo y locución, mis otras vocaciones. Fui profesor de Educación Física, de Religión, de Música, fui recepcionista de hotel, tuve restaurante. Un señor me vio animando las clases y me convertí en el primer locutor de unas emisoras de radio recién fundadas. Pero yo seguía soñando que yo volvía a la orden. Y a los ocho años de estar por fuera regresé. Acabé mi licenciatura de Filosofía en 2007. En 2010 me mandaron a Bogotá (Colombia) a estudiar el bachillerato de Teología y luego a estudiar la licenciatura a Medellín. El rector de la universidad vio que yo organizaba congresos y foros y habló con mi superior de Venezuela para quedarme un poco más en Colombia. Así estuve varios años. En 2014 volví a Venezuela como rector y en 2016, siendo ya fraile de votos perpetuos, pedí un permiso para operarme las lumbares, porque yo hacía hapkido y me las dañé. Y en 2018, el provincial me dijo que me iba a cambair de ubicación. Me dijo que me mandaba a España por mi salud, para encargarme de la promoción vocacional y porque sabía que me había metido en líos con el régimen cuando ejercí como periodista. Y así llegué a España.

P: Llegó justo antes de la pandemia. ¿Qué se ha encontrado en su nuevo hogar?

R: En enero de 2020. Al principio me asustó bastante, porque yo nunca había visitado Europa. ¿Qué me he encontrado? Que la España que exportaba vocaciones para seguir con la tarea evangelizadora ya no existe. Ahora se ha revertido y es la propia España la que recibe vocaciones. Y aquí llevo casi cinco años. Primero en el monasterio de Santo Tomás de Aquino, en Ávila, y ahora en San Pedro Mártir, en Madrid.

P: Y como estrella televisiva en 'Masterchef'.

R: Eso también fue por casualidad. Una noche con unos amigos, entre guitarras y copas de vino, les hice unas arepas. Una de ellas me preinscribió en el concurso. Al día siguiente me escribieron desde la productora por Whatsapp. Pensé que era una broma. Ellos no sabían que yo era fraile y creí que así me los iba a quitar de encima, porque España está muy anticlerical. Pero no, les interesé aún más y vinieron al convento a verme.

P: ¿Qué ha encontrado allí dentro? Es un programa que ha protagonizado muchas polémicas por la tensión a la que someten a los concursantes.

R: Conmigo no. Yo lo que he encontrado es a gente muy respetuosa. Gente con mucha fe. Me llevo buenos amigos de allí. De hecho, voy a casar al cocinero Jordi Cruz y voy a bautizar a su niño. Y a un buen amigo como Pepe Rodríguez, con el que he hecho muy buena amistad. Es un ser humano noble y sensible. Es como ese papá que a mí me hubiera gustado tener, porque yo no lo tuve. Pepe me daba tranquilidad sólo con un guiño. Samanta es la que le pone el toque de sabor y de carácter. Conmigo han sido muy respetuosos todos. E incluso me he encontrado a gente muy cristiana en el equipo a los que hemos confirmado. Con algunos sigo manteniendo contacto. Yo creo que Dios me tenía un propósito con mi presencia en 'Masterchef'.