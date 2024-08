Los apartamentos de los que el Ayuntamiento desalojará a 61 ancianos tenían una inspección técnica desfavorable desde hace cinco años

Los apartamentos para mayores de los que el Ayuntamiento de Madrid va a desalojar el 10 de septiembre a los 61 ancianos que viven en ellos tenía una Inspección Técnica de Edificios (ITE) desfavorable desde que se hizo la última revisión en octubre de 2019.

Este edificio municipal de San Francisco, que se ubica en la calle de Jerte, 3, en el barrio de La Latina, va a someterse a obras de mejora y mantenimiento durante al menos 14 meses, según una carta que envió el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, encabezada por el exconcejal de Centro José Fernández, a los usuarios. El consistorio ya declaró a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que las actuaciones que se van a llevar a cabo son obras de "envergadura" que necesariamente obligan a "liberar" de ocupantes la residencia.

Los ancianos se repartirán en tres destinos: 18 se alojarán en otros dos centros municipales, 23 irán a residencias de la Comunidad de Madrid y el resto, 20, pasarán esos meses con sus familias. No obstante, el portavoz de los usuarios, Alejandro Ibáñez, avisa que "no nos vamos a ir de aquí pase lo que pase; si nos sacan, es con los pies por delante". Así lo afirmaba también su vecina Milagros, que decía esta mañana en la concentración informativa que han organizado a las puertas del edificio: "Yo la residencia no la cojo. Yo viva no salgo de aquí".

Los apartamentos de los que el Ayuntamiento desalojará a 61 ancianos tenía una inspección técnica desfavorable desde hace seis años / Alba Vigaray

De acuerdo con el documento de ITE, hace cinco años que se realizó la primera inspección obligatoria a un edificio, que se hace a los 30 años de su construcción. Los apartamentos de La Latina fueron inaugurados a finales de los años 80, bajo el mandato de Juan Barranco, aunque formaban parte de un proyecto iniciado por Enrique Tierno Galván, que había fallecido de forma fortuita pocos años antes. "No tienen más de 35 años y está en buenas condiciones", recalca Alejandro Ibáñez.

Los técnicos del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible exigían una "actuación inmediata municipal por peligro grave". Desde entonces, han pasado casi cinco años. El concejal y portavoz de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del grupo municipal socialista, Antonio Giraldo, refleja que la causa de esa ITE desfavorable era el "estado general de fachadas, exteriores y medianeras". "Es una causa común que se da en muchos edificios de Centro", afirma.

"Importantes mejoras" a acometer

De acuerdo con la carta que la Dirección General de Mayores y Prevención de la Soledad No Deseada envió a los residentes en estos pisos municipales, las "importantes mejoras" a acometer se centran en ejecución de nuevas instalaciones de climatización, electricidad y comunicaciones; nueva ejecución de saneamiento y fontanería en todos los cuartos húmedos con una nueva distribución; renovación de acabados y equipamientos en todas las habitaciones, zonas comunes y de personal; mejora de la envolvente; nuevos ascensores y reparación de la estructura de la escalera exterior de evacuación.

Antonio Germán Rodríguez, de 83 años y que reside en estos pisos desde hace 10, vive con Natalia Valdés Castro y forman el único matrimonio que vive actualmente en los apartamentos San Francisco. Muestra su incredulidad ante la intención del Ayuntamiento de acometer estas obras y explica para este diario que ya se realizaron reparaciones recientemente: "Los ascensores se habían cambiado hace uno o dos años, son nuevos; las cocinas, también. Lo que necesita el edificio es mantenimiento, pero no una reforma integral que se meta a cambiar puertas, ventanas y equipamientos".

Algunos residentes de los apartamentos San Francisco, en la concentración informativa que han organizado a las puertas del edificio. / A. A.

La concejala del PSOE Ana Lima ya puso en duda en la comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad "la circunstancia original, es decir, los supuestos problemas estructurales del edificio y cuestionó la solución que se dio", apunta Giraldo.

En el encuentro inicial que mantuvieron representantes del Ayuntamiento con los ancianos, "nadie estuvo de acuerdo", señala Antonio Germán Rodríguez. "Todos empezamos a expresar nuestro criterio y nos dijeron que iban a reunirse vecino con vecino para plantear cada situación de manera individual. Todavía los estamos esperando. Nos sentimos indefensos", zanja.