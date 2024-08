Las obras de los apartamentos de mayores de La Latina obligan a 61 ancianos a abandonar su hogar: "No nos vamos de aquí"

Alejandro Ibáñez lleva 14 años viviendo en un apartamento individual del edificio municipal para mayores San Francisco. Él y sus vecinos, otras 60 personas de más de 65 años, recibieron el 25 de junio una carta de la Dirección General de Mayores y Prevención de la Soledad No Deseada del Ayuntamiento de Madrid en la que se les informaba sobre la "necesidad de desalojar temporalmente su apartamento debido a obras de mejora y mantenimiento que se llevarán a cabo en el edificio" en las traseras de la Basílica de San Francisco El Grande, en el barrio de La Latina.

La fecha "previsible" para el comienzo de la reforma la ha fijado el consistorio en el mes de septiembre, por lo que a finales de este agosto las personas de más de 65 años -algunas con una edad muy superior a esa- tendrán que haber salido de las que hasta ahora eran sus casas. Según ha trasladado el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, encabezada por el exconcejal de Centro José Fernández, se repartirán en tres destinos: 18 se alojarán en otros dos centros municipales, 23 irán a instalaciones de la Comunidad de Madrid y el resto, 20, pasarán esos meses con sus familias. Aunque Alejandro Ibáñez ya avisa: "No nos vamos a ir de aquí pase lo que pase. Si nos sacan, es con los pies por delante".

Este afectado, de 78 años, ha sido vecino del barrio de toda la vida. Antes de entrar a su inmueble municipal, residió en el número 69 de la calle de Toledo, frente al Teatro de La Latina, a escasos 750 metros de su actual residencia. Dos terceras partes no sólo abandonarán el que ha sido su barrio y en el que han establecido su entorno desde hace años, sino que saldrán también de la ciudad de Madrid. La concejala del PSOE Ana Lima expresó en la comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad que eso podría provocarles un "síndrome de desorientación o desubicación". Algunos ya están acusando el estrés que les ha provocado esta decisión del Ayuntamiento de Madrid. "Llevamos todo el mes que no vivimos. Es una injusticia social. Hay una señora de 94 años que lleva un mes con siete costillas rotas y me dice: '¿Dónde voy a ir? Yo me voy a quitar la vida'".

Apartamentos municipales para mayores San Francisco, de los que el Ayuntamiento de Madrid quiere desalojar a 61 ancianos. / Alba Vigaray

La Asociación de Vecinos Cavas La Latina ha convocado el miércoles 14 de agosto a las 11 horas una concentración en la calle Jerte, donde se ubican los apartamentos, esquina con la calle San Buenaventura para reclamar una solución habitacional diferente para estos ancianos. "Tenemos que tener en cuenta que en los Apartamentos Municipales para Mayores San Francisco hay gente muy anciana, con más de 90 años, y les van a sacar de su entorno. Realmente es muy molesto para la gente a la que le toca esta decisión. Muchos de los que van a sacar de ahí no va a volver al barrio", aventura Saturnino Vera, presidente de la asociación de vecinos.

Obras de "envergadura"

La Asociación de Vecinos de Las Cavas ha tratado de buscar soluciones para estos ancianos. Han mandado un escrito a la Dirección General de Mayores y Prevención de la Soledad No Deseada y otro al Defensor del Pueblo. Además, han hablado con la Junta de Distrito Centro: "Tenemos contacto y les dijimos: 'Oye, ¿no podéis echarle un vistazo a esto?'. Nos respondieron que era una obra muy grande y que no se podía hacer de la manera que proponíamos. Yo creo que no lo han mirado con el cariño que se espera".

"En mi casa, si cambian el ascensor, no me tengo que ir de casa. Tampoco si reformamos la cocina o el baño. Se hace y se sigue viviendo ahí", indica. Lo mismo señala Alejandro Ibáñez que fue maestro de obra durante 50 años: "Vienen con el cuento de que esto está muy mal, pero es mentira. Sé que aquí no hay que hacer una obra de este tipo. Si hay una caldera que no funciona, se quita, se pone otra y ya está. No hay que cambiar ni puertas, ni ventanas, que son Climalit, las más modernas que hay, ni muros".

Los apartamentos de La Latina fueron inaugurados a finales de los años 80, bajo el mandato de Juan Barranco, aunque formaban parte de un proyecto iniciado por Enrique Tierno Galván, que había fallecido de forma fortuita pocos años antes. "No tienen más de 35 años y está en buenas condiciones", recalca.

El proyecto se inicia desde la Dirección General de Arquitectura y Conservación del Patrimonio, que ha estimado que es necesario para subsanar las deficiencias encontradas en el inmueble. El objetivo, dicen desde el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, es "garantizar la seguridad y las mejores condiciones de estancia de los residentes", e insisten en que son conscientes de que las obras pueden ser "molestas" pero que han organizado las alternativas para que los mayores estén "lo mejor atendidos posibles".

En concreto, se actuará para "paliar diferentes patologías estructurales y humedades y se actualizará la infraestructura para cumplir con el Código Técnico de Edificación". La obra conlleva la incorporación de "nuevas instalaciones de climatización y electricidad, nuevo saneamiento y fontanería, mejora de la envolvente para un mayor aislamiento, renovación de acabados y colocación de nuevos ascensores". De ahí que defiendan y perseveren en la idea de que son obras de "envergadura" que necesariamente obliga a "liberar" de ocupantes la residencia.

Plazo de 14 meses fuera

En la carta que la Dirección General remitió a los vecinos de los apartamentos, el Ayuntamiento indicaba que el plazo de ejecución estimado sería de 14 meses, a lo que Saturnino Vera alega que "14 meses es el plazo mínimo que dan ellos".

"Quien ha dado el visto bueno a la obra es José Fernández, el mismo que aprobó que se reformase el parque de la Cornisa -justo al lado de las viviendas municipales para mayores-, cuyas reformas iban a durar seis meses y llevamos tres años esperando", incide el presidente de la asociación de vecinos de La Latina.

El Ayuntamiento de Madrid insiste en que los ancianos volverán después de las obras al mismo apartamento que ocupan hasta ahora. / Alba Vigaray

En la carta, la Dirección General se compromete a que "una vez finalizadas las obras en el edificio que ocupa los apartamentos, las personas residentes, tanto si se trasladan a una residencia de la Comunidad de Madrid, como otras alternativas elegidas, regresarán de nuevo al mismo apartamento que ocupaban previamente".

Apartamentos municipales: más baratos

El Ayuntamiento de Madrid dispone actualmente de dos complejos de apartamentos para mayores: los de San Francisco (en el distrito Centro), que cuenta con 41 apartamentos entre individuales y dobles para un total de 68 ancianos; y el Centro Integrado de Retiro, con 18 plazas en apartamentos individuales y 14 en pisos dobles. En este momento, hay más de 300 personas en lista de espera para acceder a uno de los apartamentos de La Latina o de Retiro.

Para acceder a estos apartamentos, los usuarios deben ser mayores de 65 años (también el cónyuge que conviva con él, siempre que tenga cumplidos los 60 años), estar empadronado en la ciudad de Madrid, ser autónomo en la realización de las actividades básicas diarias, carecer de vivienda propia o ser ésta inadecuada y/o encontrarse en riesgo por vivir solo y estar dispuesto a ingresar en un Centro Residencial Asistido cuando no se valga por sí mismo. "Tenemos un contrato de por vida que establece que nos quedaremos aquí hasta que nos encontremos imposibilitados, que es cuando ellos se ocuparían de mandarnos a una residencia", explica Alejandro Ibáñez.

Los residentes en estos apartamentos aportan un 20% o un 25% de los ingresos que perciben si viven en un apartamento individual, y entre un 15% y un 20% si el apartamento es compartido. En cualquier caso, no sobrepasan la aportación mensual de 330,67 euros para los individuales y 264,13 para los dobles. El Ayuntamiento de Madrid reconoce que el precio de las residencias que les han ofrecido como solución habitacional es "más alto" que el que están pagando ahora. Ibáñez lo fija en una aportación del 86% de su asignación y dice que les van a "quitar el sueldo del mes".

Justifican desde el Área competente que las residencias en las que van a convivir en los próximos meses reciben "una cobertura de servicios total" y que eso es lo que encarece el precio. En estos centros públicos -los municipales son la residencia de Santa Engracia y el de Margarita Retuero, ambas enfocadas a personas con alzhéimer y parkinson respectivamente- se incluyen el servicio de comidas, lavandería, terapia ocupacional, atención sanitaria y otros que en los apartamentos no están incorporados.