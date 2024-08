En Villalba de Guardo, el pueblo con el aire más puro de Europa: 'Tenemos un vecino de 102 años'

En el pueblo con el aire más puro de Europa hay un parque de chorros de agua a modo de barco que es la envidia de la comarca. El Aquópolis de Palencia. El termómetro marca 36 grados en Villalba de Guardo (202 habitantes censados), pero ahí, en la enorme explanada de césped, flanqueada de chopos al lado del río Carrión, con la citada fuente, no se está mal. "Lo había visto en otros sitios, y me compliqué, lo tematizamos como un barco. Fue una cosa que hicimos que sí, fue cara, unos 250.000 euros, pero tú no sabes cómo se pone de niños. No hay nada así en toda la provincia", admite el alcalde, Javier Sánchez, al que pillamos en medio del arreglo de un tejado.

Son las cinco de la tarde, y en la fuente hay varios adolescentes y dos veraneantes de unos 50 años que toman el sol tan a gusto, Eva e Iris. “La fuente está es el diferencial, ha sido un éxito, sobre todo para los niños”, dice Eva, madrileña a la que encanta venir al pueblo, porque desde que cerraron las plantas de residuos y la central térmica que daban problemas de olores el aire es más puro que nunca.

Vista de la instalación de chorros de Villalba de Guardo, en Palencia, el pueblo con el aire más puro de Palencia. / ALBA VIGARAY

Aire puro de la montaña palentina

Tan puro que en el año 2020 el Informe Mundial de Calidad del Aire que cada año elabora IQAir AirVisual para la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaba que el municipio tiene el aire más limpio de toda Europa. La población, situda a 1133 metros de altura en las estribaciones del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre de la Montaña Palentina, un tesoro natural, tenía una concentración media de partículas ultrafinas de menos de un diámetro de 2,5 micras por metro cúbico (PM2.5) en suspensión en el aire, con un índice de 3,8.

En el pueblo intuyen que les tocó a ellos ser el pueblo con el aire más puro, menos contaminado, pero en verdad podría haber sido cualquier punto cercano a este inicio de la Cordillera Cantábrica -la localidad está a pocos kilómetors de Guardo o Riaño (León)-. “La gente se ha enterado de que tenemos el aire más limpio hasta en China, porque salimos en muchos sitios, pero no hemos notado que por eso haya venido más gente”, asegura el vicalcalde, que está en el bar del pueblo, el antiguo teleclub, tomando un refrigerio de sobremesa con otros parroquianos.

Una vecina pasa frente a los chopos al lado del río Carrión, en Velilla de Guardo. / ALBA VIGARAY

La mayor parte de los vecinos de la localidad, asegura, está jubilado -se dedicaban a la agricultura, ganadería y a las minas y fábricas de la comarca-, aunque la población se multiplica en verano. El año pasado, en la fiesta del pueblo -el día 15 de agosto-, hicieron una pancetada donde dieron más de mil bocadillos. “Pues lo de la fuente de chorros ha gustado más que la piscina, y además no necesita socorrista”, apunta Mateo, el vicealcalde, que informa que el vecino en su día más ilustre del pueblo fue Fernándo Álvarez de Miranda, defensor del pueblo.

Temperatura suave

Las temperaturas por la noche son más suaves -1, destacan todos los habitantes, que en verano vienen desde diferentes puntos de España. “En otros lados no se puede respirar, y aquí se duerme mucho mejor. Es como comparar un charco con una fuente”, revela José Luis, jubilado que viene todos los años desde Bilbao. ¿Y lo del aire se nota en que la gente vive más. “Pues tenemos un vecino que ha llegado a los 102 años. Aquilino, se dedicaba a la construcción y está con la cabeza perfecta pese a su edad”, responde el vicealcalde.

El bar de Villalba de Guardo está en la zona verde y era el antiguo teleclub. / ALBA VIGARAY

Los veraneantes se sienten afortunados de que su pueblo tenga estas condiciones. “La medición es que es una prueba de que toda la vega tiene muy buena situación, y hay bienestar entre los vecinos. No sabes cómo se pone está pradera por la tarde, por eso venimos ahora”, retoma Eva, que también pone en valor que Villalba fuera el primero de la zona en instalar placas solares -la fuente de chorros también es sostenible pues usa agua regenerada-.

"Aquí se respira muy bien"

“Aquí se respira muy bien”, admiten Leire y Rodrigo, vecinos que durante el año viven en Bilbao y que llegan en coche a la zona de la pradera y el río, donde su hijo mayor va a pescar cangrejos. “Se duerme muy bien aquí”, aseguran ambos, que están ultimando la apertura de un hospedaje rural aprovechando las bondades climatológicas y la cercanía de la montaña palentina, donde el Curavacas (2.524 metros) y el Espiguete (2.450 metros) son los reyes, pero en verdad es bello todo el paraje, con el mejor románico de España y la llamada ruta de los pantanos. “Es que el aire es bueno aquí y en toda la zona”, concluye Filo, uno de los pocos carniceros ambulantes que quedan en la provincia y que se recorre los pueblos vendiendo el género. Sabe de lo que habla, pues.

Vista del río Carrión, que atraviesa el pueblo de Villalba de Guardo. / ALBA VIGARAY

Pese a todo Villalba no parece haber tocado techo porque el equipo municipal puede seguir haciendo cosas. La instalación de placas fotovoltaicas ha permitido al Ayuntamiento incrementar exponencialmente los ingresos y tener un buen dinero ahorrado. “Cuando llegué el presupuesto anual era de 250.000 euros, y ahora es un millón. Creo que se ha hecho buena gestión”, dice el alcalde como el que no quiere la cosa, con humildad, cuando ha conseguido multiplicar por diez el dinero en las arcas municipales. Cuando Javier convocó hace años una reunión de 14 alcaldes para tratar el tema de las renovables, sin embargo, solo aceptaron ellos y otro pequeño pueblo cercano. Villalba instaló 600 hectáreas de placas solares. “Ahora muchos pueblos se quieren apuntar”.