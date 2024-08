El santuario que acoge a los animales de granja repudiados busca fondos para una nueva casa: "No existimos legalmente"

Laura Luengo saluda a Eneko, un cerdo de 11 años que parece inusualmente grande, pero no lo es. "Estamos acostumbrados a ver cerdos muy jovencitos, a los que llevan al matadero con seis meses, pero en realidad terminan de crecer a los tres años", explica la cofundadora de Santuario Vegan al entrar al terreno que acoge a unos 300 animales en la zona oeste de la Comunidad de Madrid.

Aparece por detrás Marco, otro gran cerdo, esta vez rosado y con los ojos cosidos. Laura creó junto a Eduardo Terrer hace 13 años la Fundación Santuario Vegan, un lugar que asiste a los animales de granja que ya "no le interesan a nadie", excepto a ellos. A los que quieren sacrificar, a los abandonados, a los que tienen alguna discapacidad, a los decomisos, a los supervivientes de la explotación ganadera. A los repudiados de un sistema que da la espalda a los ejemplares que ya no sirven como eslabón en la cadena de producción.

Marco es uno de los cerdos que viven en Santuario Vegan, que rescata animales que sufren abandono, maltrato o amenaza de muerte. / Alba Vigaray

Este santuario y la decena y media de fundaciones que como Santuario Vegan se encargan en España de estos animales en peligro "no existimos legalmente", dice Laura Luengo. "A nivel legal y después de 13 años que llevamos nosotros, no se ha regulado", como sí que se ha hecho con los centros de acogida y rescate de perros y gatos, que dependen principalmente de los ayuntamientos. En esos casos, son los propios consistorios los que tienen que asegurarse de que ningún ejemplar de estas especies se quede en sus calles.

Santuario Vegan empezó "como si fuera una granja, una ganadería, teniendo en cuenta que somos todo lo contrario: es un sitio en el que los animales de ninguna manera van a pasar a la cadena de consumo, donde todos están esterilizados y castrados para que no haya cría, donde los cuidamos y son como animales de compañía".

El santuario que acoge a los animales de granja repudiados busca fondos para una nueva casa: "No existimos legalmente" / ALBA VIGARAY

Los santuarios, en cambio, "no reciben ningún tipo de ayuda", insiste Laura Luengo, porque "al no existir legalmente, no podemos proponer que nos den una subvención". Todo el dinero que les llega viene de manos privadas, de donativos que entregan sus "madrinas y socios, que son personas que mensualmente nos dan estabilidad, porque tenemos unos gastos fijos que debemos cubrir". El pienso, el forraje, el alquiler de la finca.

Una mudanza con 300 animales

Durante el último año, Laura Luengo, el resto de trabajadores, que se pueden contar con los dedos de una mano, los voluntarios y los 300 animales han tenido que adaptarse y acomodarse en la mitad del espacio del que disponían antes. "Desde el principio del Santuario, alquilamos esta finca y la siguiente, pero en octubre del año pasado nos desahuciaron de ese terreno, no porque no pagásemos el alquiler, sino porque no querían que siguiésemos ahí. Ahora, estamos en unas condiciones bastante precarias".

En esta situación, iniciaron una campaña de recogida de fondos para poder comprar un terreno, que ya han encontrado. Es cinco veces más grande que el de Brunete en el que se encuentran ahora y se ubica en Cadalso de los Vidrios -en la frontera madrileña con las provincias de Toledo y Ávila-. Les costará 600.000 euros y lo pagarán en seis años.

Un trabajador recorre la finca en la que se instala Santuario Vegan, en Brunete, para dar de desayunar a los animales. / Alba Vigaray

También han recaudado 85.000 euros que les han permitido colocar el vallado en la nueva finca, a la que se quieren mudar antes de final de año, pero todavía necesitan algo más de dinero para las instalaciones en las que los animales camparán a sus anchas.

"Tenemos que llegar con un mínimo [de infraestructura] porque son muchísimos animales. Necesitamos boxes y otras edificaciones para que puedan quedarse principalmente los animales mayores y los que tienen discapacidades", que por sus problemas consiguen salvarse de la industria, indica Laura Luengo.

Dos caballos se alimentan en el Santuario Vegan, una fundación que rescata animales que sufren abandono, maltrato o amenaza de muerte. / Alba Vigaray

Activismo animal

La cofundadora de Santuario Vegan sostiene que esta labor que desarrollan tiene una gran parte de "activismo", pero reclama que las instituciones se vuelquen con ellos: "Lo hacemos porque queremos ayudar a los animales, pero en algún caso algún ayuntamiento cuando nos quedamos algún caballo porque nos lo piden... Estamos haciendo una labor social que no se reconoce. Ya no pedimos que lo cubran, porque los gastos son altísimos, pero sí que nos faciliten un poco las cosas".

Son los propios consistorios, también los vecinos e incluso el Seprona de la Guardia Civil los que les alertan si encuentran un animal en malas condiciones. Les llegan, dice Laura Luengo, "uno o más avisos al día" de este tipo, pero no pueden atenderlos todos.

Un burro con lesiones crónicas en las patas camina por el terreno de Santuario Vegan. / Alba Vigaray

El día en el que Laura Luengo recibía a este periódico en la finca de Brunete, Santuario Vegan había recibido un mensaje de un vecino que les indicaba que se había quemado una nave con ovejas en Madrid. "Hay algunas que se han quemado y les van a dar la eutanasia, pero había dos corderitos que estaban bien y el dueño no les quiere dar biberón, los quiere matar. Pasan cosas siempre". Son normalmente ellos quienes se encargan de trasladar a los animales y más si son de grandes dimensiones, porque poseen transportes adaptados.

Aun con los escollos con los que se topan Luengo y el resto de trabajadores de Santuario Vegan, nunca se van a "quitar el problema" y su compromiso permanece firme: "Les voy a conseguir un sitio mucho mejor, más grande y en el que podamos acoger a más animales".