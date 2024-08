Una avería cada trece minutos en el aire acondicionado de los trenes de larga distancia de Renfe

Entre las seis y media de la mañana y las once de la noche de uno de los últimos días de este verano —en el que la Aemet tenía declaradas alertas amarillas y naranjas por calor en casi toda España— se produjeron 78 incidencias relacionadas con el aire acondicionado en trenes de larga distancia operados por Renfe. La empresa pública tiene 335 servicios de larga distancia cada día, según datos que ha proporcionado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Así consta en el registro al que ha tenido acceso este diario, que recoge la hora de cada avería, la línea y el servicio en el que sucedió, el tipo de incidencia (total o parcial: esto es, si la climatización no funcionaba en absoluto o simplemente funcionaba mal) y sus consecuencias. Son los interventores los que anotan los fallos, de modo que se pueden leer sus comentarios.

"Quejas de los viajeros por ausencia de climatización", "hace demasiado calor para viajar", "hay una temperatura de 27 grados y no es posible reubicar a los viajeros" o "SE RUEGA QUE VAYA A TALLER y revisen todos los equipos de aire acondicionado" son algunos de estos mensajes. La mayoría de incidencias (54) de este día fueron parciales; el resto (24) totales. Prácticamente todas suceden en uno o más coches, pero no en el tren completo. Las 78 incidencias corresponden a 71 servicios, porque siete de ellas son registros distintos pero del mismo viaje.

Las averías parciales suelen tener que ver con que no funcione el aire acondicionado automático y tenga que usarse el modo "manual", que según trabajadores de Renfe consultados es una posición de "emergencia". En uno de los casos de avería total en todo el tren se puede leer cómo reaccionó la empresa: bloqueó la venta de más billetes porque quería reubicar a los viajeros afectados y les ofreció varias opciones de transbordo, pero estos lo rechazaron por preferir continuar en su tren.

Renfe explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que las averías de climatización son "puntuales y en ningún caso generalizadas", indicando que cada día realiza "más de 5.000 circulaciones" incluyendo la larga, media distancia y Cercanías. No aclara si 78 averías en 335 servicios de larga distancia es una cifra excepcional o habitual.

"En cuanto las averías se producen, se activa el protocolo de actuación para minimizar las molestias a los viajeros", recalcan. Estas son: reubicar a los viajeros en coches donde sí funcione el aire, repartir botellas de agua y avisar para que el tren sea "revisado y reparado en destino". Y si el aire no funciona en todo el tren, "el maquinista puede solicitar el cambio de unidad antes de iniciar la marcha" o "activar rápidamente un tren de reserva o servicio de autobuses para poder transbordar a los viajeros".

Sentarse entre vagones para no pasar calor

Eduardo viaja habitualmente entre Madrid y Zaragoza. A raíz de la avería que un tren de Renfe sufrió el pasado 5 de agosto en el túnel de Chamartín —los viajeros quedaron atrapados durante más de una hora y media y terminaron rompiendo las ventanillas por el calor— publicó un post en Twitter contando una experiencia reciente en un Avlo, la marca de alta velocidad low-cost de Renfe.

"Falló el aire acondicionado en todo el vagón. Eran las cinco de la tarde y era insufrible", relata a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "Estuvimos buscando un revisor y no lo encontrábamos. Al final dimos con él al final del tren. No nos dio una explicación clara, dijeron que lo iban a revisar... y yo me fui al espacio entre vagones, donde los baños. Afortunadamente era un viaje corto". Este viajero no sabe si Renfe repartió agua o reubicó al resto de viajeros de su coche, solo que abrieron las puertas para ventilar.

"Te quedas con la sensación de que es un mal servicio", dice. "¿Esto pasa en el AVE? Porque en Avlo el nivel económico de la gente es más bajo y se va más apretado". El registro analizado no distingue el tipo de servicio ofrecido, si bien las fuentes consultadas recuerdan que la diferencia entre Avlo y AVE es puramente comercial y que en el primero no hay cafetería, pero que los trenes son iguales. Hay afectaciones en muchas líneas: Madrid-Málaga, Madrid-Cádiz, Barcelona-Alicante, Barcelona-Sevilla... Pero solo entre las dos primeras suman 29 averías.

Renfe recuerda que la incidencia del pasado 5 de agosto no fue de climatización, sino de "carácter mecánico", esto es: todo el tren se quedó sin electricidad y por eso no había aire acondicionado. Incidencias así no están recogidas en registros como el revisado por este diario, sino que van aparte. En este caso, Renfe responsabilizó a Talgo de haberle entregado trenes que funcionan mal. Al día siguiente, el 6 de agosto, se produjo otra incidencia en la estación de Yebes-Valdeluz (Guadalajara): un tren se quedó sin aire por una avería en la catenaria y los pasajeros estuvieron dos horas parados sin poder salir, según informó El Heraldo del Henares.