¿Por qué se han disparado los ahogamientos en el mes de julio?: "No le encontramos explicación"

Al empezar a redactar este artículo, el número de muertes por ahogamiento en España en lo que llevamos de año era de 291. Durante su elaboración hemos tenido que actualizar la cifra a 292, tras el fallecimiento de un menor en una piscina privada de Sevilla.

Está siendo uno de los peores veranos por esta causa desde que hay datos. "Empezamos el recuento de muertes por ahogamiento en España en el año 2015. Y el pasado mes ha sido el tercer julio con más fallecimientos por esta causa desde entonces". Se lo cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Ana Domínguez, directora de Eventos y Gestión de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

Ellos han sido los que han alertado, en su último informe, del preocupante incremento que se está registrando este verano de ahogamientos fatales en nuestro país. Una causa que se lleva por delante más de 400 vidas cada año, y que este año lleva camino de arrojar cifras muchos más altas.

Porque el mes de julio está resultando crítico en este aspecto; un total de 93 personas han perdido la vida por ahogamiento. Unas cifras disparadas en comparación de los meses anteriores y de las habituales de verano. Los 7 primeros meses de 2024 se registraron 291 muertes por este motivo en España. De ellas, 93 sucedieron en julio. Es decir, 198 los 6 meses anteriores. Una media de unos 33. Pero este julio ha inflado los porcentajes de forma inexplicable.

"Es cierto que estamos en la época en la que más gente hay en los espacios acuáticos; todos los veranos sube la cifra, que es lo habitual. Pero lo de este julio ha sido inesperado. Sólo 2017 y 2019 tienen meses de julio con más fallecimientos por esta causa en nuestras costas. Los 93 casos suponen 42 más que en julio del año pasado", prosigue Domínguez.

Imprudencias

¿Cuál es el motivo?: "No le encontramos una explicación. No tenemos un estudio que respalde unos motivos concretos. Lo que sí que podemos asegurar es que la mayor parte de estos casos se deben a imprudencias de los bañistas", apuntan desde la RFESS, que apelan al sentido común para evitar más desgracias.

"Cosas que pueden parecer lógicas, pero que no todo el mundo respeta. Acudir solamente a lugares en los que esté permitido el baño, ir a sitios en los que haya servicio de vigilancia. Hacer caso a las banderas. Y, si se va con menores, no perderlos de vista en ningún caso", apunta como claves.

El caso más reciente en España es el ya mencionado de un niño de 2 años que murió el martes en una piscina privada en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira. Según las primeras versiones policiales, el niño podría haber caído al agua en un despiste de sus familiares. Cuando se dieron cuenta, el niño estaba inconsciente. Los médicos llegaron rápidamente al lugar e intentaron reanimarla en la UVI móvil camino del hospital Virgen del Rocío, pero no consiguieron salvarle la vida.

Perfil

De todos modos, ni son los niños los que más se ahogan España, ni es la piscina el lugar donde más se da este suceso. Son los adultos y en la playa. En cuanto a la edad, Europa sigue una tendencia distinta a la del resto del mundo, donde "la mayor parte de ahogamientos se da en niños. Aquí no. Aquí, los que más mueren por ahogamiento son hombres en edad adulta", apunta Donínguez.

España es una muestra: el perfil del ahogado es: varón mayor de 55 años y nacionalidad española. El 83,5 de los fallecidos por ahogamiento este año son hombres. El 84,19 eran españoles, siendo los norteamericanos los segundos. Y el 58,76 por ciento tenían entre 55 y 64 años, siendo el grupo de entre 65 y 74 el segundo. Más de la mitad de este tipo de accidentes (50,51%) se producen en la playa. El 43,64% se da en lugares sin vigilancia y entre las 10 de la mañana y las ocho de la tarde.

La Comunidad Valenciana ha sido el lugar donde más personas han muerto ahogadas en ese julio negro, con un total de 16. Le siguen Andalucía con 14 (contando el último caso de Sevilla), Murcia con 11 (todos ls casos de fallecimientos en la comunidad por este motivo se han dado ese mes), Galicia con 10 (que es la comunidad que más muertes por ahogamiento lleva este año, con 46) y Canarias, Cataluña y Baleares con 8 cada una.

Pantanos

Hay casos llamativos, como el de Castilla y León: es una comunidad autónoma sin costa, pero lleva más decesos por ahogamiento, 15 en todo el año, que otras comunidades costeras como Murcia (11), Asturias (10), Cantabria o el País Vasco, ambas con 6 casos en todo 2004. Estos ahogamientos en el interior se producen en piscinas, pero también en presas y embalses. El último caso en la región ha sido el de un adolescente tutelado de nacionalidad gambiana que se ahogó el 2 de agosto en el Embalse del Ebro (Burgos).

"No hay una explicación concreta de es eincremento, ni más consejos que los de usar el sentido común, que hay muchos bañistas que no tienen: no son respetuoso con las señales o se meten en espacios de baño que no están permitidos", concluyen desde la RFESS. Agosto acaba de empezar y las cifras tampoco invitan al optimismo: casi a diario hay noticias de nuevos fallecidos por ahogamiento,