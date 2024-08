El peluquero de Bolaños: "Mi madre es la primera crítica; me dice 'si no le haces nada, lleva unos pelos...'"

Una suave melodía de música clásica de un tocadiscos se escucha nada más entrar a este coqueto local del distrito de Retiro donde huele a incienso. Varias frondosas plantas abrochan una zona de sofás retro recordando al salón de una casa de otra época. En las paredes hay cuadros y sobre todo fotografías. De actores y actrices, de periodistas. Sentado, con las piernas cruzadas, relajado -no tiene la primera cita de la mañana hasta una hora después-, está el hombre del momento en Twitter. Se llama Carlos Castellano, pero estos días le habrá conocido como "el peluquero de Bolaños".

El pasado domingo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se quedaba con todo el personal al publicar en su cuenta de Twitter un vídeo con su estilista. "Algunos, por lo que sea, criticáis mi corte de pelo, mi peinado, y yo creo que es el momento de que conozcáis al artista", empezaba la grabación donde Bolaños mostraba incluso maneras de reportero televisivo.

Críticas al corte de pelo de Bolaños

Todo venía por las críticas que suele recibir Bolaños por su corte de pelo en las redes sociales. "Han dicho que si le cortan el pelo con una desbrozadora, que si tiene un gato en la cabeza... Nosotros nos lo tomamos a broma, cuando él ve algún comentario más gracioso me lo envía. La idea de grabar el vídeo surgió de los dos por este chisterío. Dijimos medio en broma de hacerlo, y al final lo hicimos", recuerda Castellano, que ha sido estilista y peluquero de televisión durante muchos años, entre ellos de la mítica serie 7 vidas, y trabajó una temporada en EEUU.

Después de pasar un tiempo con la peluquería en casa decidió coger este local en la tranquila calle 12 de Octubre de Madrid, donde trabaja con la puerta abierta y solo da citas individuales. "Félix solo ha coincidido con alguien una vez y dio la casualidad de que estaba relacionado con alguien que trabajaba en la Moncloa", recuerda Carlos, que lleva cortándole al pelo al ministro desde antes incluso de entrar en política.

Peluquero del ministro desde hace 14 años

"Le cortó el pelo igual que al principio, hace 14 años. No ha cambiado de estilo ni con traje ni sin traje. Lo único que ha cambiado es que ahora viene mucho más a menudo porque tiene que estar más pendiente de su imagen, antes podían pasar dos meses o dos meses y medio sin venir", asegura.

Ambos tenían claro que cuando empezó a salir en los medios le iban a arrear fuera como fuera peinado. "El pelo en verdad es una excusa. Cuando estás en primera línea de la política había que tomárselo a risa porque le iban a criticar llevara como llevara el pelo. Y nos tomamos la cosa con humor".

Después de publicarse el vídeo asegura que ha recibido multitiud de mensajes -"si es que he salido en tres informativos"-, pero todavía no ha llegado nadie pidiendo cita para hacerse un corte, cuyo precio habitual para hombres es de 23 euros, aunque él es peluquero intermodal, de "clanes familiares". "Vienen familias enteras. Félix, de hecho, vino porque venía su mujer, y ahora le corto el pelo también a su hijo", explica el estilista, que ha peinado a "muchos famosos" a lo largo de su vida. "Peinaba en su día a Pepe Navarro, a Rosa María Mateos...".

La 'asesoría' de la madre de Carlos

La propia madre de Carlos se ha convertido en una asesora de imagen más del ministro, ya que cuando le ve en la tele y cree que necesita un corte escribe a su hijo. "Mi madre es la primera crítica sobre el corte de Félix", reconoce. "Me dice 'para lo que le haces', 'si es que no le haces nada', ' a veces lleva unos pelos' y se lo cuento a Félix y se ríe. Porque ella, como muchas madres, no entiende ese corte despeinado".

El peluquero admite que ese corte entresacado, despuntado, es obra suya, pero luego el ministro le da su toque cuando se lava el pelo y "se lo atecla". Tiene claro que es un corte que le va bien al ministro. "Le quita seriedad. Además, lo primero bueno es que tiene pelo y eso a determinada edad para un hombre es un triunfo", asegura Carlos, que se define como peluquero de autor y está muy contento con el emplazamiento de su local.

"Aquí trabajo tranquilo, tengo la puerta abierta, mi música; igual en la paralela podría ganar mucho más dinero, pero aquí estoy muy bien, como en casa", asegura el estilista, que afirma el 70% del mobiliario del establecimiento es reciclado o encontrado en la calle. De hecho, vende libros y ropa de segunda mano que compra en el Rastro y pone a disposición de sus clientes. Todo el local está decorado de pequeñas obras de arte, algunas composiciones del propio Carlos.

Respuesta a la crítica de "peluquero sociata"

Ante los que le han dicho en las redes que es un "peluquero sociata" responde que tiene clientes de todo tipo y condición: "Siempre digo que yo hago hombres, mujeres y viceversa". Desde expatriados fieles que viven en el extranjero y cuando vuelven a España le visitan -"tengo una señora que vive en Australia"-, gente que vive fuera de Madrid, a familias enteras del barrio de Salamanca -un barrio que vota mayoritariamente a PP y VOX-.

"Yo le corto el pelo a Bolaños, pero tengo clientas de este barrio que son justo todo lo contrario políticamente. La ideología política se queda fuera. A mí me llaman mañana de Génova [sede del PP] y me voy a Génova a trabajar. Yo puedo tener mi ideología, más o menos liberal, pero a mi casa viene gente de todo tipo".