Verano negro de fuel en las costas españolas, con tres derrames: "Lo del Prestige lo cambió todo"

Playa de El Saler, Valencia. Un sol de justicia, el mercurio cerca de los 40 grados. Gente tomando el sol en la arena o paseando. Y nada más. Prohibido el baño. Así se han visto muchos de los residentes y visitantes de la costa valenciana este mes de julio. No solo de El Saler. También las del Gos, El Cabanyal o La Garrofera. Playas cerradas a causa de un mal que ya parecíamos tener enterrado: el de los derramamientos de fuel en las costas españolas.

El incidente de Valencia fue el más grave. Una mancha de unos 300 metros de anchura que teñía de negro las aguas de la capital del Turia. Casi 3 kilómetros de costa han tenido que ser sometidas a un proceso de limpieza y la bandera roja ha ondeado en ellas durante varios días de la temporada alta de bañistas.

No ha sido el único lugar de España afectado por los hidrocarburos este verano. Ha habido tres. La playa de Getares, en Algeciras, también apareció cubierta de chapapote hace algo más de un mes. Operarios del Ayuntamiento de Algeciras retiraron 300 kilos de galletas de combustible mezcladas con arena, procedentes de la playa de Atlanterra, en el municipio gaditano de Tarifa. Un vertido de origen desconocido.

El último incidente de esta naturaleza ha tenido lugar en Ceuta. Un repostaje naval que no salió bien y que derivó en un vertido de combustible a un par de kilómetros de las playas de la ciudad autónoma. Un accidente que acabó con la retención en puerto del Tony Stark, buque responsable, sin permiso para zarpar hasta que su armador no abonase una cuantiosa multa (120.000 euros).

"No ha sido la más grande que se ha impuesto", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Ignacio Carro, Subdirector Adjunto de seguridad, Contaminación e Inspección Marítima de la Dirección General de Marina Mercante, que recuerda que "el buque Aldan fue sancionado con una multa 550.000 euros por contaminar con hidrocarburos una superficie de casi 55 km2 en Canarias en 2021, un caso que apenas tuvo repercusión".

El cambio

"El mensaje, con estas sanciones y una mayor exigencia de las normas técnicas, es el de que quien contamina lo paga", explica, defendiendo la estrategia española en este frente, que tuvo un antes y un después en 2002, con el desastre ecológico del Prestige: "Aquello lo cambió todo. Se endurecieron las sanciones. A partir de aquel suceso, todo pasó a estar estructurado y regulado. Dio lugar al plan nacional de respuesta marítima y costera".

Porque ese es uno de los grandes miedos en España: que se repita una tragedia medioambiental como aquella, que dejó con las costuras al descubierto al entonces vigente sistema. ¿Podría darse otra catástrofe de aquella magnitud? ¿La gestionaríamos igual de mal?: "Ahora estamos mucho más preparados para una eventual crisis como aquella. Tenemos más medios, tecnología, disperesantes aprobados. El control es mucho más exigente".

Bañistas sin poder entrar en el agua, en El Saler. / REDACCIÓN

El hecho de que se hayan registrado tres vertido en poco más de un mes da pie al pesimismo, aunque desde la Marina Mercante tranquilizan: "Tres puede ser un número llamativo, pero ni es un fenómeno que esté sujeto a la estacionalidad, no es que estos incidentes se incrementen en la época estival, ni creemos que marque tendencia. Estamos en unas cifras normales, pero alerta. Lo que sucede es que estos casos son más llamativos porque llegan a la costa y a la gente le preocupa que les manchen la playa, pero no hay motivo para preocuparnos".

Multa récord

Precisamente Ceuta es el lugar que más está sufriendo este tipo de accidentes medioambientales en los últimos tiempos. El último caso ha sido el del Tony Stark, donde el buque acabó abonando los 120.000 euros de multa para poder salir del puerto ceutí, con el objetivo de costear el proceso de limpieza de los 25.000 litros de fuel oil derramados en el puerto de la ciudad, a causa de una operación fallida de repostaje (bunkering).

Pero no hace tanto que un barco turco llamado K Onset, de la industria química, tuvo el mismo problema: derramó en el puerto una cantidad enorme de fuel oil en otro repostaje que no salió bien. Fue el 30 de abril y acabó siendo uno de los mayores vertidos que se han registrado nunca en Ceuta. En el último se ha registrado una cantidad de fuel en el mar casi idéntica.

En aquella ocasión, tal y como explicaban desde Marina Mercante, el castigo fue mucho más alto: 600.000 euros de multa para los armadores del petrolero otomano por haber causado un vertido de 27.200 litros a través de una grieta en el casco durante la toma de combustible: 350.000 euros para afrontar los gastos de limpieza de la contaminación por hidrocarburo y otros 250.000 euros para asegurar los efectos y la eficacia de la resolución que pudiera dictarse en el procedimiento sancionador.

GERMÁN CABALLERO

El protocolo

¿Sobre quién recae la responsabilidad en caso de que se produzca un suceso de este tipo?: "Si pasa en el mar, en la Marina Mercante. Si la contaminación toca tierra, la responsabilidad es de Costas", puntualiza Carro, que explica que "si sólo afecta a nivel local, se activará ese plan. Si no es suficiente, se activa el territorial. Si afecta a más de una capitanía, porque en el mar las regiones son distintas a las de tierra, se activa el plan nacional".

Es el denominado Plan Ribera. Unas líneas de actuación aprobadas en 2013 con el objetivo de "asegurar la coordinación en las actuaciones de lucha contra la contaminación en la costa, particularmente en aquellos casos en que más de una Comunidad Autónoma se vea afectada o cuando se requiera la intervención de medios de otros Estados, esto es, cuando el episodio de contaminación tenga carácter supraautonómico o supranacional, o en aquellos casos de especial necesidad en que el peligro de daños irreparables sea inminente".

Imágenes del Tony Stark, a dos kilómetros escasos de la costa ceutí / EPE

¿No entorpece la tarea que, de base, la responsabilidad de las costas caiga sobre la administración local? Ayuntamientos que carezcan de recursos o herramientas para hacer frente a un problema de esta índole. En ese supuesto, se escala a la comuidad autónoma de turno y, por último, a la administración nacional. Carro cree que no "porque el procedimiento es inmediato. No se enreda en burocracia. Con una simple llamada de teléfono se pasa de una fase a otra, de un nivel de alerta al siguiente. Y cada caso es distinto".

Otro Prestige

Y es que la contaminación en el mar no procede en exclusiva de los hidrocarburos. En enero, la Galicia volvió a sufrir las consecuencias de un naufragio. Un amago de Prestige. En casi toda la costa aparecieron pellets, unas bolitas de plástico que procedían de la carga de un buque llamado Toconao que perdió 25.000 kilos de esta mercancía. "En aquella ocasión ni siquiera se activó el plan; solamente las alertas", explican desde Marina Mercante. "Aquel fue un caso en el que el plan territorial pidió colaboración y eso no complicó la operación".

Creen desde ese estamento que España ahora "está mucho más preparada en todos los sentidos que en 2002 para un caso similar". Y lo apoyan en que se ha invertido en tecnología u recursos. "Tenemos barcos que recogen la contaminación sobre la marcha. Ha habido derramamientos que se han conseguido localizar por vía satélite. El mencionado caso del buque Aldan, que fue multado con 550.000 euros, se detectó mientras navegaba", concluye Carro.

Otros no lo tienen tan claros. Como el oceanógrafo Jesús Cisneros, profesor de la Universidad de Las Palmas. Fue una de las partes más activas tras el derrame de fuel en Gran Tarajal (Fuerteventura), que provocó una catástrofe medioambiental en 2018 en la isla canaria. La destrucción de varias gabarras con combustible por el temporal acabó provocando un desastre ecológico en la zona y costando a las arcas públicas más de 6 millones de euros.

"En realidad no estamos preparados para otro Prestige. La administración no ha querido apostar por nuevas tecnologías, como sistemas de dispersión o bacterias biodegradables. No tiene sistemas avanzados de lucha ante una crisis así. Se están desarrollando herramientas muy potentes, pero no quieren apostar por ellas", recordando que "tras el Prestige se dijeron muchas cosas, como la de acondicionar puertos refugio en determinadas zonas, preparadas para recibir a barcos con problemas. Pero nunca se llevó a cabo".

Y concluye Cisneros que "muchas veces, aunque parezca que se soluciona el problema, en realidad sigue ahí. Seguimos hundiendo barcos en lugar de retirarlos. Eso va a estar derramando hidrocarburo mientras tenga", asegurando que "en casos así, graves, aunque parezca que no, los restos del fuel que hayan llegado a las rocas, se van a quedar ahí para siempre".