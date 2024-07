Verano negro para el lince ibérico: mueren arrolladas dos hembras en quince días

Ha sucedido en el entorno de Doñana, en una zona en la que confluyen las provincias de Huelva y Sevilla: una hembra de lince ibérico que nació el año pasado ha fallecido tras haber sido arrollada en un tramo de la carretera A-481, entre las poblaciones de Chucena, Hinojos (Huelva) y Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

Es el segundo en lo que llevamos de mes. Porque julio está siendo un mes negro para esta especie autóctona: el día 1 se conoció el caso de otro ejemplar atropellado en la provincia de Huelva. En aquella ocasión pasó en el municipio de Villarrasa, cuando un vehículo arrolló a una hembra de lince que iba con sus crías atravesando un tramo de carretera secundaria.

Estos dos casos se suman a los otros cinco de lince ibérico que ha muerto en circunstancias no naturales en lo que llevamos de año. Todos ellos se han producido a partir de primavera: dos en abril, dos en mayo, uno en junio y ahora dos en lo que llevamos transcurrido del mes de julio. Seis de ellos murieron al ser arrollados por vehículos y otro por un disparo de escopeta. Suponen estas cifras haber rebasado ya la mitad de los que fallecieron el año pasado, cuando se contabilizaron 13 decesos de esta especie.

Velocidad

Ecologistas en Acción. la entidad que dio a conocer el suceso, reclama que desde la administración pública se pongan más medidas para proteger al lince ibérico. Y uno de los principales factores que contribuyen a incrementar la mortalidad de la especie es la velocidad de los vehículos en las zonas que son hábitat de las colonias de estos animales .

Los atropellos amenazan al lince ibérico / Miteco

"Tenemos que mostrar nuestra preocupación por estos atropellos continuados; por ese motivo mueren varios linces cada año en España. Es la causa por la que desaparecen más ejemplares", asegura a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Theo Oberhuber, portavoz de la entidad, señalando que "las medidas que se han tomado son claramente insuficientes. Hay carreteras que se han convertido en auténticos puntos negros para la población de linces ibéricos".

"Hay que identificar esos puntos negros y tomar conciencia para adoptar soluciones. La primera debería ser la de la reducción de la velocidad en determinadas vías", añadiendo que otras medidas a implantar para proteger a los linces podrían ser "desviar el paso de los vehículos en algunas vías. También construir nuevos pasos para los animales y mejorar la señalización para que los conductores sepan que se encuentran en una zona donde pueden aparecer estos animales en la calzada". Del mismo modo, pide "no asfaltar pistas forestales que en realidad no son carreteras, pero su asfaltado provoca que los vehículos incrementen su velocidad".

Revertir tendencia

Estos atropellos se dan solamente un par de meses después de que se conociese que el número de ejemplares de lince ibérico en España se ha incrementado en los últimos tiempos hasta el punto de que ya no se considera que esta especie se encuentre en peligro de extinción, sino en situación vulnerable. Datos que refuerzan la política de repoblación y que invitaban a ser optimistas respecto a la repoblación de nuestros montes con linces.

PI STUDIO

Sin embargo, desde Ecologistas en Acción advierten de que no se pueden lanzar las campanas al vuelo, y menos después de este tipo de incidentes. "Tal vez la población actual de linces en nuestro país se encuentre en torno a los 2.100 ejemplares. Pero tenemos que tener muy en cuenta a las hembras reproductoras. Y ellas son las que han sufrido estos dos últimos accidentes", recuerda Oberhuber.

Los números han crecido, dado que en agosto del año pasado se contabilizaron 1668 linces ibéricos en nuestro país. "Es un aumento dopado, por decirlo de alguna manera", ilustra el ecologista, adelantando que "si ahora se diese una enfermedad letal como alguna de las que sufren los conejos, corremos el riesgo de revertir la tendencia y que el lince ibérico vuelva a encontrarse pronto otra vez en peligro de extinción".

Zonas rojas

Oberhuber indica que "no hay que quitarle la protección", que "las medidas que se han tomado hasta ahora son insuficientes y, en algunos casos, ineficaces", y que "debe ser una prioridad, para el Ministerio de Fomento, adoptar las medidas adecuadas para reducir estos casos de muerte. Hay que prestar especial atención a las zonas en las que se liberen linces. La cría en cautividad ha funcionado, pero si no viene acompañada de medidas eficaces, no sirve".

Andalucía en general (y el entorno de Doñana en particular) es uno de los lugares donde se producen más muertes de linces por atropellos. Pero también otras comunidades autónomas como Extremadura o Castilla-La Mancha son territorio lince en nuestro país tras el éxicto de las políticas de cría en cautividad. Se estudia también la posibilidad de empezar a introducir ejemplares en Aragón, lugar donde ya tuvo antaño su hábitat.