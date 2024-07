Júlia Pericas, de 'OT' y 'La Voz' a convertirse en la coreógrafa del 'Mañana Será Bonito Tour': "Karol G es muy perfeccionista"

Júlia Pericas vuelve a Madrid después de pasar tres años fuera de su país. Esta bailarina no ha parado. Ahora vive en Los Ángeles y trabaja como bailarina y coreógrafa de Karol G, que brindará al público del Santiago Bernabéu cuatro conciertos a partir de este sábado, en el marco de su Mañana Será Bonito Tour.

Dejó España cuando tenía 26 años. Como bailarina, ya había pasado por importantes programas de televisión, como La Voz, pero la fama le llegó cuando, como bailarina en la edición de 2020 de Operación Triunfo, estalló la crisis del covid. Esta catalana, nacida en un pequeño pueblo de la provincia de Barcelona, vecino de Granollers y Badalona, decidió impartir clases de baile a través de las redes sociales durante el lapso pandémico en el que la academia de Operación Triunfo cerró sus puertas temporalmente.

No ha parado de trabajar desde que era prácticamente una adolescente. En el Quality Dance Studio de Badalona, la academia en la que ella se ha formado desde pequeña -y seguía haciéndolo hasta que dejó nuestro país- en danzas urbanas, impartió clases antes de llegar a la mayoría de edad. Con 20 años, entró en el programa Top Dance, de Antena 3, donde comenzó a ser más conocida entre quienes componen el sector de la danza.

Ese primer "gran trabajo" la "impulsó después para bailar en La Voz", asegura en una entrevista en los estudios de Prensa Ibérica, editora de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Top Dance y La Voz se convirtieron en dos peldaños importantes en la carrera de una bailarina y coreógrafa que no ha parado de crecer. "Yo ya daba muchos workshops (talleres de baile) por toda España y había trabajado en publicidad", detalla.

Júlia Pericas, coreógrafa de Karol G. / Alba Vigaray

A Pericas todas esas experiencias profesionales le sirvieron para "ir creando mi nombre". Y pronto tuvo la oportunidad de trabajar con grandes artistas, como Nil Moliner, para el que fue directora artística en dos de sus giras, o con otros artistas españoles, para quienes se encargó de las coreografías de sus tours y conciertos en festivales y gales de premios.

Karol G la conoció a distancia

Se mudó a Miami en 2021, tras su paso por OT y éxito en las redes sociales, que ya gestionaba de manera profesional. Karol G contactó con ella para que formase parte de su equipo de baile en su gira por Latinoamérica, Bichota Tour. Cuando consiguió su visa de trabajo, volvió a Estados Unidos con Karol G para el Strip Love Tour.

Lleva años sin parar de trabajar, pero también de formarse. "Los de Nil Moliner y Karol G han sido dos procesos muy diferentes: con Nil aprendí sobre cosas que no eran baile, sino cámaras, escenografía, luces, cómo se pueden mover las personas que no son bailarines; y con Karol, he sido capaz de enfrentarme a este trabajo tan grande".

Júlia Pericas, coreógrafa de Karol G. / Alba Vigaray

La cantante colombiana vio por primera vez a Júlia Pericas a través de una pantalla. "La coreógrafa en ese momento hizo un casting por redes sociales y Karol me vio y me eligió para que yo formara parte del equipo", recuerda. Y así lo reconoció la estrella en un concierto en Caracas, en el que la cantante desveló que "hacía años que la veía en Instagram, vi que bailaba increíble y yo quería bailar como ella". "Era muy fan", confesaba, al tiempo que mostraba su admiración hacia esta barcelonesa que, en cuatro años, "terminó convirtiéndose en la coreógrafa" de sus shows.

Ahora, ha convertido el Mañana Será Bonito Tour en su "bebé" y lo presentará en sociedad en todo su esplendor en el Bernabéu, con los 19 bailarines que forman el plantel completo de un show que se ha mostrado en tamaño reducido en los Arenas de las capitales europeas.

"Trabajar con Karol G es inspirador"

Júlia Pericas, que ha podido trabajar durante estos últimos cuatro años con Karol G, destaca de ella la capacidad de "tratar como a un igual" a todas las personas que participan en sus espectáculos, desde "los bailarines hasta quien desmonta el escenario cada día, que es una persona diferente". "Ella le va a dar la mano si tiene ocasión y le va a saludar", dice.

"Ella es una persona muy perfeccionista, le gusta que todo esté súper cuadrado. Da mucho de ella misma y espera que todos los que están alrededor de ella den lo mismo", indica. La bailarina catalana asegura que, "si alguien ve a su jefa dar el 100%, esa persona también lo va a dar todo en el escenario".

Júlia Pericas, coreógrafa de Karol G. / Alba Vigaray

Dice que la cantante colombiana está "muy pendiente de todo": luces, pantallas, cámaras, bailarines, banda, voz, ropa, pelo, movimiento. "No se le pasa ni una y eso hace que el equipo trabaje de manera muy eficiente para que no haya ni un solo error, porque ella lo va a ver", confirma.

"Es muy disciplinada en todo y ella se toma su tiempo para sus clases de canto, para ensayar, para ver el show desde fuera y comprobar que todo está correcto. Realmente, es muy inspirador trabajar con ella y es una persona muy humana", afirma.

El momento más especial de su carrera

Actuar en el Bernabéu con una artista de la talla y la fama de Karol G va a marcar a Júlia Pericas. "Para mí, este momento va a ser probablemente el más especial de mi carrera. No creo que haya un momento que pueda superar algo así", sostiene esta bailarina, que por primera vez en años podrá actuar ante su madre y su hermana.

Trabajar con Karol G le ha hecho sentirse "orgullosa", no sólo como profesional sino también como "fan del reggaeton". "Karol ha sido muy persistente y ha luchado mucho por lo que ella quería y también por representar el poder de la mujer en la industria y en la vida en general", indica Júlia Pericas, que incide en que la colombiana "apuesta mucho por las mujeres" a nivel profesional.

Karol ha sido muy persistente y ha luchado por lo que ella quería y por representar el poder de la mujer en la industria" Júlia Pericas — Coreógrafa de Karol G

"Siempre ha luchado mucho por eso, porque la mujer tuviera también ese lugar entre los altos cargos, en las altas esferas o en esta industria del reggaeton, que siempre está tan masculinizada. Ella ha conseguido poner su figura y realzarla, hasta tal punto que prácticamente ningún hombre pueda estar a su nivel", destaca.

El poder de elegir

De aquí al final de su carrera, Júlia Pericas aspira a "poder dirigir mi vida y a poder elegir hacia dónde voy", y eso depende de un estatus que ya se ha ganado y del trabajo diario que la mantendrá en el sector en el que los bailarines "un día están aquí arriba y al otro día ya nadie sabe quién eres".

Júlia Pericas, coreógrafa de Karol G. / Alba Vigaray

"Ahora, puedo intentar tener una estabilidad para hacer lo que me apetezca. Ya no tengo que comerme 50.000 horas de ensayos. Yo no dormía para poder pagar el alquiler del piso en el que vivía", dice. Ve lejano el retorno a España, porque en nuestro país "no pagan lo mismo que pagan en Estados Unidos a los bailarines. Allí cobran mucho mejor; aquí, la danza no está bien pagada".

En España, agrega, "nos tratan muy mal y ese fue el punto por el que yo dije: 'Me quiero ir de aquí, porque no siento que den el valor a lo que nosotros hacemos'. Ahora, hay muchos más artistas, más movimiento y más bailarines, pero aún los salarios no están como deberían", concluye.