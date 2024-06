La misión (casi) imposible de entrar a la ermita de 'Juego de Tronos' del País Vasco: "Vienen turistas hasta de China"

"La verdad es que no lo entiendo, tampoco se ve tanta gente subiendo, ¿no? Será que lo hacen para que haya plazas de parking suficientes, porque no tiene sentido". Anna, una mujer de Barcelona de unos 60 años de vacaciones estos días por el País Vasco, camina a paso lento junto a su madre, de cerca de 85, por el camino que conduce a una zona de picnic, con varias mesas de madera, donde se tiene la "mejor vista" de la ermita de San Juan de Gaztelugatxe. Ya saben, 'Rocadragón' en Juego de Tronos. "Mira, madre, cuando hay marea alta casi no se ve ni la pasarela". “Es muy bonita, sí”, responde ella, “qué pena no poder entrar”.

Es un martes de finales de junio y en la entrada al acceso del camino que lleva a la preciosa ermita no hay entradas disponibles. Los tickets son gratuitos pero en la página web de la Diputación Foral de Vizkaya se acabaron hace días. No hay disponibilidad ni para hoy, ni para mañana... "Mira", explica en la entrada un joven trabajador del complejo señalando un cartel en uno de los muros, "pueden sacar la entrada si introducen ese código QR en su móvil, pero creo que ya no hay entradas para el resto de semana".

Turistas en la entrada de acceso a la pasarela que conecta con San Juan de Gaztelugatxe / ALBA VIGARAY

No le falta razón. Comprobamos y la siguiente entrada disponible es para cinco días después (1 de julio). "Es que es una locura, vienen de todos los sitios, chinos, americanos, alemanes un montón, franceses, italianos, japoneses...", cuenta el encargado de verificar de que la gente se adentra en este complejo natural con la entrada necesaria. “A veces hay alguna cancelación, pero...”, tuerce el gesto, como diciendo que no es lo frecuente. Varios turistas esperan en la entrada recargando la página web a ver si hay esa suerte, pero nada.

1.500 personas al día

En total, son 1.500 personas al día -entran 34 cada 15 minutos- las privilegiadas que pueden pasar a esta fortaleza de piedra perteneciente al municipio de Bermeo que, debido a su elevada riqueza natural, paisajística y fragilidad, fue declarada Biotopo Protegido en 1998 y, posteriormente, en 2023, ha pasado a ser Monumento Natural.

Fotograma de la séptima temporada de 'Juego de Tronos' donde aparece la pasarela que conduce a la emita de San Juan de Gaztelugatxe / EPE

"Es una paliza, pero merece mucho la pena, muchísimo", cuenta Susana, madrileña, al terminar la subida de las escaleras de vuelta visiblemente cansada. "Es que el tramo final es muy duro", admite la mujer, que va sudando pero con una sonrisa en la boca tras subir los 241 escalones que la separaban de San Juan. Los termómetros marcan 29 grados, el sol pega de lo lindo pese a una ligera brisa, y las playas de esta zona están abarrotadas porque es el “primer día de sol” que han tenido por aquí en todo junio.

Saqueos e incendios

Los numerosos parkings de la entrada no están ni mucho menos llenos, pero lo cierto es que no hay disponibillidad para entrar a disfrutar del camino a una ermita que, en verdad, no es la original, ya que tras numerosos avatares -batalles, incendios...- ha sido reconstruida en varias ocasiones tras la primera edificación, datada en el siglo IX. Poco después de entonces el islote dio cobijo a un convento y también fue usado como fortín defensivo, como cuando allí se protegió Juan Núñez de Lara del asedio del rey de Castilla Alfonso XI. Se dice que resistió un mes los ataques junto a otros caballeros vizkaínos.

Su magnifico puente de piedra serpenteante y la ermita coronando el islota la convierten en un espacio único, elegido por los creadores de 'Juego de Tronos' para que simulara la fortaleza inexpugnable de la Casa Targayen, apareciendo en varios capítulos de la séptima temporada ganándose la fama mundial que ahora la acompaña. Varios negocios se han abierto a su alrededor, principalmente bares, restaurantes y puestos de recuerdos.

Cartel tallado en madera de la entrada a San Juan de Gaztegulatxe. / ALBA VIGARAY

A lo largo de la historia, la ermita ha vivido varios asaltos, entre otros, a finales del siglo XVI, uno del corsario inglés sir Francis Drake, que se dice que quemó la ermita. El último incidente ocurrió en 1978, cuando la ermita fue incendiada de nuevo y destruida lo que derivó en su última reconstrucción, en 1983.

Cinco meses de obras

No fue hasta 2018 cuando las autoridades locales dispusieron que había que acceder con entrada, después de que en el verano en que se estrenó la última temporada de la serie de HBO llegaran a venir 7.000 personas en un día, atraídos por la serie. En octubre pasado y durante cinco meses, se cerró el acceso por obras de mantenimiento, ya que se produjeron varios desprendimientos que no garantizaban la seguridad de los visitantes.

La Diputación foral invirtió cerca de 800.000 euros en unos trabajos que tuvieron muy en cuenta el aspecto estético del entorno, con ese aire medieval, y así se repararon socavones que había en la zona inferior de los muros, restauración de mampostería, el arreglo de grietas que habían aparecido cerca de la ermita y el recrecido de los muros en diferentes puntos para apotar más seguridad al trayecto que hoy en día solo hacen los privilegiados.

Vista de la costa de Bermeo donde se encuentra enclavada la ermita de San Juan de Gaztelugatxe. / ALBA VIGARAY

Así que ya saben. Si van a visitarla, reserven antes. “Los que vienen del extranjero suelen reservar con mucha antelación, esos no se quedan sin entrada”, revela el empleado del lugar sobre unas reservas que se pueden hacer con hasta seis meses de antelación.