El mercadillo solidario de Cáritas se queda sin local en un Chamberí con precios al alza: "Ayudamos a mucha gente"

"Adiós, corazón. Adiós, Antonio". Leticia llama por su nombre o, en su defecto, con un apelativo cariñoso a todo el que entra en el mercadillo solidario en el que es "la jefa". Ella no lo dice así, porque en este pequeño local lleno de objetos de segunda mano todos los voluntarios de Cáritas se encuentran en el mismo escalafón, pero cada persona que entra al bajo en chaflán de la calle Manuel Cortina con Covarrubias, en el distrito de Chamberí, reconoce que es la que maneja el cotarro.

Leticia, con la cara semicubierta por una mascarilla "porque estoy un poco constipada", cobra, organiza y recibe los cargamentos de ropa, muebles, vajillas, libros y discos, entre otros enseres, que los vecinos de Madrid y de otras localidades como Navacerrada o El Escorial les hacen llegar para que los vendan a precios asombrosamente bajos. Una camisa de Burberry o de Tommy Hilfiger a 50 céntimos, misma cantidad por la que ofrecen un par de zapatos, una sobrecamisa de Levi's a un euro o faldas a 10 céntimos. "Es totalmente desinteresado y solidario", recalca Ana, otra de las voluntarias.

Camisa de Tommy Hilfiger que se vende en el mercadillo solidario de Cáritas en Chamberí. / Alba Vigaray

"Vimos que, al venderlo tan barato, la gente lo compraba y podíamos ayudar a más gente", señala Leticia. Con el dinero que recaudan, colaboran con "muchas parroquias y asistimos a mucha gente con lo que vamos haciendo poco a poco: pagamos habitaciones, deudas, de todo", indica la encargada de este mercadillo, que nació hace más de 12 años con una tienda ubicada en la parroquia de San Fermín de los Navarros, en la calle de Eduardo Dato.

A su parroquia llegaban "tantas bolsas de ropa que no daban abasto". "Había excedente de ropa y se tiraba o se llevaba a otras parroquias, por lo que pensamos en hacer este mercadillo", relata Leticia. Primero se instalaron en el propio templo y pasaron al poco tiempo a un establecimiento en la calle del General Arrando, 5; luego, a Las Salesas, a Fernández de la Hoz, donde contaban con "un local enorme de grande", por el que pagaban, incluso al inicio de la pandemia, "mucho dinero", 1.200 euros al mes. "No se portaron muy allá con nosotros. Hicieron apartamentos y nos echaron". Y así llegaron a la ubicación en la que se encuentran actualmente, un establecimiento en el que apenas se pueden dar dos pasos sin chocarse con alguna antigüedad.

Mercadillo solidario de Cáritas en Chamberí, obligado a cerrar porque ha comprado el local un 'fondo buitre'.. / Alba Vigaray

Ventanas rotas, pintadas y huevazos

A inicios del mes de junio, a Leticia le llegó una comunicación de desalojo de la gestora que trabaja para un importante fondo de inversión estadounidense que sanea activos inmobiliarios en deuda para posteriormente venderlos. Eso exactamente es lo que va a ocurrir con el local que ocupan actualmente estos voluntarios de Cáritas. "Este señor de aquí -dice señalando a la esquina de enfrente, donde se localiza La Favorita, la sede de la Fundación Operística de Navarra en Madrid- nos dejó entrar en este local. Al propietario de La Favorita se lo iban a quitar de un día para otro pero no sabía cuándo, así que, hasta entonces, nos metimos aquí".

Un niño observa algunos de los juguetes que se venden en el mercadillo solidario de Cáritas en Chamberí. / Alba Vigaray

Subsanaron las deudas que el dueño del inmueble mantenía con la comunidad de vecinos y siguieron pagando las siguientes cuotas, pero no pudieron evitar que el banco se quedase con esta tienda. Al principio, los vecinos del bloque "no nos podían ni ver" y el mercadillo amaneció un día con una ventana rota, aunque no saben quién fue el autor de ese acto de vandalismo.

Sin embargo, con el tiempo se han dado cuenta de que los voluntarios de Cáritas "les damos seguridad e incluso colaboran con nosotros: nos dan lo que no quieren y pasamos a recogérselo". También se han encargado de acondicionar un establecimiento que se encontraba en un estado tan cercano al abandono que "había crecido árboles dentro": "Hicimos las instalaciones de agua y luz y lo pintamos por dentro y por fuera".

Mercadillo solidario de Cáritas en Chamberí. / Alba Vigaray

Hace pocos días, las paredes grises que protegen de la calle el interior del mercadillo quedaron manchadas por impactos de huevo, como se puede comprobar en la imagen principal que ilustra este reportaje. "También nos hacen pintadas", protesta.

Alquileres altos en Chamberí

La gestora con la que trabaja fondo inmobiliario le notificó a Leticia que ella y el resto de voluntarios debían abandonar el local antes del 27 de junio. El fondo inmobiliario no ha respondido a las solicitudes de información que ha formulado EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Marcadillo solidario de Cáritas en Camberí / ALBA VIGARAY

Leticia, consciente de la situación en la que se encuentran, afirma que, "cuando llegue una orden judicial, nos iremos", pero mientras tanto ganarán tiempo para encontrar un nuevo lugar en el que instalar su mercadillo en una zona en la que se ha tornado "muy difícil" pagar una renta. Por eso, hacen un llamamiento a quien quiera ofrecer un espacio para este fin, porque recuerdan que "esto no es un negocio", ni tiene los beneficios que alcanzan "otras tiendas de segunda mano con vocación solidaria" que se han popularizado.

Según el último informe de precios de alquiler por zonas en Madrid elaborado por Idealista, Trafalgar, el barrio en el que se encuentra este mercadillo solidario, es el segundo con el metro más caro de la capital, a 25 euros, sólo por detrás de Recoletos (26,8 €/m2). El distrito de Chamberí ha experimentado una subida anual en los precios del alquiler con respecto al mes de mayo de 2023 del 13,8%, de acuerdo con el mismo documento.

"Llevo varios años aquí y ya no podría hacer otra cosa", dice Ana. Ella y el resto de voluntarios dedican gran parte de su vida a la caridad. Leticia acoge en el piso que vive de alquiler a "mujeres con hijos y a quien lo necesite" que llegan al mercadillo pidiendo cobijo.