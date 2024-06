"No tienen escrúpulos": una banda de ladrones roba cientos de crucifijos de cementerios de Toledo

"Es una faena para todos los vecinos afectados, y no por el dinero. Ahora hay que volver a encargar un crucifijo, instalarlo. Es muy triste que esto suceda en los cementerios. No tienen escrúpulos. Los pobres muertos no se pueden defender". El pasado lunes, Juan Ramón Garoz se despertó con la desagradable noticia de que la tumba de su abuelo, Juan Garoz Pedraza, herrero y taxidermista de profesión, en Los Yébenes (Toledo), había sido asaltada. Los ladrones se llevaron el busto y un crucifijo de bronce.

No fue la única familia afectada. Los amigos de lo ajeno se llevaron más de 150 lápidas del cementerio, situado a las afueras de la localidad, y que no está cubierto por las cámaras de seguridad que se instalaron hace un tiempo para disuadir a los ladrones. "Había más gente en el cementerio el día después del robo que el Día de Todos los Santos", recuerda Garoz, que denuncia que los robos se llevan produciendo en toda la provincia en las últimas semanas y "los políticos no hacen nada".

"Al ser escultores, el robo nos llegó al alma. Esta pieza cuesta hacerla mucho, es arte. No tiene ningún sentido porque el kilo de bronce está a 3,50 euros. Es que es ridículo lo que van a ganar con ello. Lo que haremos ahora es colocar otro crucifijo, uno de hierro y listo, porque no merece la pena. Estamos totalmente indefensos", afirma Juan Ramón, responsable junto a su hermano Juan José de la prestigiosa marca para los amantes de la aventura y la caza Garoz & Garoz.

"Afortundamente no se llevaron la gorra fundida en bronce del director de la banda de música. [Los ladrones] seguirán actuando en más pueblos, porque es que están abandonados muchos. Si no hay gente para vivir, ¿cómo vamos a tener seguridad?", se pregunta.

La Guardia Civil investiga el robo de Los Yébenes, localidad de 6.000 habitantes que ha padecido los mismos hurtos que otro puñado de pueblos de Toledo, como en Bargas, Torrijos, Erustes, Cebolla, Lagartera o Lucillos.

Este miércoles mismo, el alcalde de Bargas, Marco Antonio Pérez, publicó un bando donde hacía saber que se había puesto en el puesto de la Guardia Civil de la localidad una denuncia por el robo con fuerza en las cosas ocurrido en el cementerio entre el 8 y el 9 de junio de 2024. En total, se han contabilizado 163 hurtos.

"Que aquellas personas que hayan sufrido daños en su patrimonio como consecuencia de dicho acto delictivo pueden presentar la oportuna denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Bargas", prosigue la comunicación del primer edil.

Repulsivo suceso

“El Ayuntamiento de Bargas condena este terrible y repulsivo suceso, trasladando nuestro más sincero apoyo a todas las familias”, aseguraba el Consistorio de este municipios de unos 10.000 habitantes.

Fuentes del Instituto Armado confirmaron a la Agencia Efe de que hay una investigación abierta para tratar de localizar a los autores de estos robos en camposantos, que se han producido en más de media docena de municipios de la provincia de Toledo.