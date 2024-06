Rita Pacheco, la 'Colometa' de Valladolid que cuida palomas en su casa: "Una de ellas considera que yo soy su pareja"

A Natalia, la protagonista de La Plaza del Diamante, de Mercé Rodoreda, su marido Quimet le metió decenas de palomas en casa. Estaba obsesionado. Ya desde novios la llamaba Colometa, que significa en castellano palomita. Para ella supuso un suplicio que Quimet les privase a ella y a los niños de parte de la azotea que cubría su piso y cuidó de los ejemplares de su esposo cuando él se unió a filas y conforme sus hijos se iban quedando famélicos porque no tenían qué comer. Lo hizo hasta que las palomas se fueron muriendo o escapando, en absoluto a su pesar, porque ella no las quería.

Natalia es un personaje desdichado que se contrapone a una joven vallisoletana, Rita Pacheco, que por elección, no por imposición, colma su casa de palomas desvalidas que encuentra en las calles de Pucela. Atiende por teléfono a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA un poco más tarde de la hora prevista porque ha tenido que atender a uno de sus gatos que "había vomitado". Da cobijo a diez gatos y, ahora mismo, a tres palomas. El día anterior eran ocho, pero pudo soltar a cinco. "Han vuelto a la naturaleza", dice.

Empezó a acoger palomas "hace siete u ocho años", pero ya rescataba a otros pájaros desde hace doce. "Desde que era pequeña, en cuanto veía en la calle a un animal que estaba mal, me lo llevaba a casa. Al principio, cogía muchos gorriones, pero ahora que vivo en el centro de Valladolid lo que más encuentro son palomas", explica.

La vocación por salvar a estas criaturas le viene "de familia". En su árbol genealógico nadie se ha dedicado a la veterinaria, pero su abuelo ha tenido durante muchos años una colonia de más de 20 gatos en su jardín. Los iban abandonando allí y él se dedicaba a cuidarlos. Rita recuerda que su madre, desde que ella era niña, convirtió su hogar en una de las casas de acogida registradas por las protectoras y asociaciones de animales desfavorecidos.

"Cuando vivía en un pueblo, intenté coger un conejo que estaba mal y quise quedarme con una cierva que estaba en unas condiciones pésimas. En general, ahora que vivo en un piso en Valladolid, he acogido principalmente a gatos, perros y pájaros. Si pudiera, acogería más. El año pasado estuve a punto de llevarme una cabra porque pensé que estaba abandonada en un prado, atada con una cadena. Pero al final tenía dueño y estaba muy bien la cabra", relata.

Las palomas son monógamas

Cuidar palomas lleva mucho tiempo: "Son animales que tienen un sistema digestivo más rápido, tienes que limpiar los excrementos varias veces al día y se tarda un buen rato". En cuanto a la relación con ellas, Pacheco aclara que suele tratarse de una especie que "te tiene pánico si no creas un vínculo con ella".

Esta joven es consciente además de que los animales a los que refugia "están mejor en la naturaleza que metidos en un piso", pero aclara que "hay casos de pajaritos que son tan pequeños que se improntan, es decir, que se enamoran de un humano, al que cogen como referencia, como mamá o como pareja, y ya no se quieren ir".

Rita Pacheco acondicionó una habitación para sus compañeras aladas de piso y a ella la única paloma que le quiere es Shuu, con la que suele compartir publicaciones en las redes sociales. "Cuando son pequeñas, aún pichones, no suele pasar eso; entonces me quieren con todo el amor de su corazón, pero intento evitarlas". Por aquello de la impronta.

"Las que no están improntadas se llevan bien entre ellas, pero mi paloma, Shuu, no quiere relacionarse con el resto, les pica y les pega", dice. Ese ejemplar, al que ha criado desde que era un pichón, considera que sólo debe tener relación con Rita Pacheco. Si se hubiese enamorado de otra paloma, sólo tendría en la cabeza a ese animal.

Las palomas son animales monógamos. Monógamos incluso interespecies. "Mi paloma considera que yo soy su pareja y no tiene relación con otras palomas. No quiere, se pone muy agresiva. Convive con ellas y van cada una por su lado, pero solo quiere estar conmigo".

Animales en "malas condiciones"

Esta Colometa camina por las calles de Valladolid y, cuando se topa con un pájaro en "malas condiciones o sin nido", lo lleva a su casa. Para ella no son mascotas, sino que les da un hogar temporal: "Intento no hacerme muy amiga de ellas para luego poder soltarlas".

Si estos animales enamorados de su salvador fuesen liberados, "se dejarían tocar por la gente y hay gente muy buena, pero también hay otra con malas intenciones y se aprovechan del animal que se deja manejar", afirma. "En general, se suelen rescatar las palomas para ayudarlas y para luego soltarlas".

Decidió remodelar una habitación para las palomas el día en el que uno de los gatos callejeros que había rescatado tuvo un incidente con su favorita, de la que es "mamá", como indica en su cuenta de TikTok: "Al principio las dejábamos más en libertad cuando estábamos en casa, pero este gato le hizo un agujero en el cuello a Shuu. Decidí que ya no las iba a juntar más, me daba miedo que ese gato les pudiese hacer algo".

No las atiende el veterinario

En Valladolid, sostiene, "es muy difícil que atiendan a una paloma en el veterinario, por lo que preferiría evitarlo". "Es surrealista. En Valladolid somos muy pocos los que rescatamos palomas y todos tenemos la misma queja, que los veterinarios no quieren encargarse de las palomas", refleja.

Esa objeción de conciencia se debe, considera Rita Pacheco, a que las palomas "están mal vistas y mucha gente considera que son una plaga, que no lo son, pero han decidido que no las atienden por el simple hecho de serlo, no porque tengan o no más enfermedades que un gorrión o que un jilguero. No tiene sentido".

Es por ello que esta joven comparte en redes sociales su vida con las palomas a las que va acogiendo. "Hay que intentar colocar lo más básico para poder atenderlas en casa", emplaza.

Crecen muy rápido

En algunos casos, como el de la propia Shuu, Rita Pacheco cuida a las palomas desde que son pichones hasta que se convierten en adultas. Ese periodo de tiempo es sorprendentemente corto. "Pasan de ser animales muy, muy chiquitines a, en cuestión de días, volverse una paloma como la que vemos por la calle. En cuestión de una semana y media o dos, ya tienes una paloma adulta".

Si fuera por las palomas, dormirían conmigo acurrucadas en el cuello. Son muy cariñosas" Rita Pacheco — Acoge palomas en su casa

De pequeñas les da de comer a través de una sonda que recala directamente en el buche, para evitar "que mueran por asfixia o ahogamiento". "Cuando son chiquitinas, son animales muy demandantes y cuando te ven te abren el pico", pero también se muestran muy agradecidas. "Si fuera por las palomas, dormirían conmigo acurrucadas en el cuello. Son muy cariñosas", expresa.

"Están un tiempo piando, haciendo el sonido más típico de las palomas pichón, pero tienen una evolución de crecimiento rapidísima. Es exagerado. Pasa de medir un dedo a una mano entera en una semana", declara con el orgullo propio de la madre de palomas que es.