Las polillas gigantes y las avispas mamut "del tamaño de un pulgar" asaltan Madrid

En 2022, la mosca negra amenazaba las piscinas del sur de Madrid; en 2023, los saltamontes invadían la capital, y ahora en 2024, en plena primavera estival, las protagonistas son unas polillas gigantes que ya se han visto en los distritos de "Moncloa-Aravaca, Retiro, Carabanchel y Chamartín", según Félix Sánchez, que se dedica a cuidar y a arreglar jardines, y en los barrios de Cuatro Caminos, Universidad (Malasaña), Argüelles, El Carmen y en Getafe Norte, ya fuera de la ciudad de Madrid, tal y como ha constatado este diario.

No son iguales las que se cuelan por las ventanas de los barrios más septentrional que las de los más meridionales. La Asociación Zerynthia, que se encarga del estudio, divulgación y conservación de las mariposas y los lugares donde habitan, distingue tres especies entre las fotos que le ha remitido EL PERIÓDICO DE ESPAÑA: una es Noctua pronuba, otra es la polilla de la harina, Ephestia kuehniella, y una tercera, la que se muestra en las imágenes sobre una prenda anaranjada, no la han podido identificar por el momento.

Las mariposas nocturnas Noctua pronuba y Ephestia kuehniella son especies "comunes en nuestro entorno, pero muy diferentes", explica Yeray Monasterio León, presidente de la Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio (Zerynthia). Noctua pronuba presenta alas delanteras de color marrón con una mancha oscura en el centro y alas traseras anaranjadas con un borde oscuro. Ésta suele encontrarse en jardines y áreas cultivadas.

Por su parte, los ejemplares de Ephestia kuehniella tienen alas grises con pequeñas manchas negras y son más comunes en almacenes de alimentos, despensas y cocinas. "Atienden a circunstancias muy diferentes: una es una especie más o menos doméstica y la otra completamente silvestre. Sospecho que lo que más está viendo la gente en estos días es Noctua pronuba y otra especie que se llama Autographa gamma", indica Monasterio León.

Las polillas llegan en junio

"Este año ha habido mayor densidad de polillas, pero todos los años aparecen en Madrid por estas épocas, cuando hay un repunte de calor, porque es cuando suelen aprovechar para migrar del sur, de África, hacia el norte de Europa, pasando por aquí", refleja Diego Gil Tapetado, doctor en Biología e investigador postdoctoral, que recalca que "en otoño habrá otro pico cuando vuelvan hacia abajo".

Algunas permanecerán en Madrid, pero en unos días "empezaremos a ver menos", asegura. A lo largo de los últimos días, las temperaturas se han elevado y se ha producido una "mayor concentración de ejemplares, aunque esa superpoblación ocurre cada ciertos años". "También ocurre con las mariposas, que es un animal más bonito pero parecido a las polillas, y hace no tanto hubo una gran migración de mariposas, con cientos de ejemplares en algunos puntos de Madrid capital. Como no tienen mala fama, no nos damos cuenta", zanja Gil Tapetado.

Sin embargo, desde Zerynthia llevan a cabo un monitoreo de mariposas nocturnas a nivel estatal y, por el momento según esta asociación, "no se ha detectado que haya un incremento anormal de ninguna especie este año".

"Probablemente, tan solo se deba a la existencia de un alumbrado público o privado que las atrae de forma local. Es una época en la que muchas de estas especies tan importantes para la polinización y como alimento de numerosos depredadores -como aves, murciélagos y otros insectos, formando un eslabón vital en las cadenas tróficas-, por lo que se encuentran en su mejor momento anual y son más visibles", dice Yeray Monasterio León.

Durante unos días, la presencia de estas polillas gigantes parecerá "muy abundante", pero "en poco tiempo se dispersarán y su abundancia disminuirá, también por la acción natural de los depredadores", expone el presidente de Zerynthia.

Avispas mamut

En España, dice Monasterio León, "contamos con una gran biodiversidad, que es uno de nuestros grandes recursos, y en momentos del año como este, en circunstancias primaverales como las de este año, se observa mucha vida en nuestros campos y en la vegetación que rodea a las ciudades".

Otra especie sorprendente que se está contabilizando por cientos en las primeras jornadas de junio es la avispa mamut (Megascolia maculata).

Un ejemplar de avispa mamut. / CEDIDA A EPE

"Tienen el tamaño de un pulgar y las encontramos en parques históricos en los que hay árboles con madera más vieja o que están descomponiéndose. Son realmente grandes", dice este doctor en Biología e investigador postdoctoral. En el Jardín Botánico de Madrid, uno de los lugares en los que trabaja, han llegado encontrar en un mismo día "120 ejemplares".

Las polillas y las avispas mamut son inofensivas

La presencia de estas polillas en las casas y jardines de la ciudad "no debería preocuparnos", tranquiliza Monasterio León. "Son inofensivas y su aparición es un indicador de un entorno natural saludable".

Diego Gil Tapetado agrega que "es un mito" que destrocen el interior de los armarios: "Alguna vez ha pasado que alguna oruga de polilla se ha comido algún tejido vegetal o algo de ropa, pero es muy raro que ocurra. Cada vez pasa menos porque el tejido de la ropa suele ser más de tipo químico".

Por su parte, las avispas mamut son también "totalmente inofensivas". "Aunque tengan mala fama y afecten a las personas que tienen alergia, la mayor parte de la población somos inmunes. A mí me ha picado una hace un rato y, más allá de un rato de molestia, no pasa nada".

"Estas avispas mantienen a raya a otras especies que pueden provocar daños. Se alimentan exclusivamente de escarabajos rinoceronte, que pueden producir daño a las maderas y a los árboles", explica Gil Tapetado. En las ciudades, dice, debe de haber un "control de estas poblaciones de animales para que no se produzcan plagas". "Es un equilibrio natural", concluye.