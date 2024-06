De militar en Orgullo Vikingo a escribir el gran libro de los ultras: "Ahora se conocen en los gimnasios"

¿Sabía usted que los equipos de fútbol de Estados Unidos (el mal llamado soccer) ya tienen grupos ultras en sus gradas? Borja Bauzá (Madrid, 1986) es uno de los pocos escritores que ha documentado e investigado este fenómeno. Fue en el contexto de un máster de periodismo que cursó en Estados Unidos. Aquello fue el embrión de La tribu vertical (Libros del KO, 2024), el libro en el que recoge la historia de los grupos ultras de España. Un texto en el que ha trabajado durante 6 años y que ahora le presenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

¿Es tu libro una especie de El Cossío del mundo ultra?

La intención inicial iba en esa línea: hacer algo enciclopédico. Pero al escribir los primeros capítulos me di cuenta de que, o escribía algo muy específico destinado solamente al gente del mundillo, o hacía una crónica más generalista para todos los públicos. Y al final tiré por ahí. Es una crónica muy panorámica que simplifica muchos procesos, para que lo entienda el público en general. Ha sido una investigación de corte antropológico. Pero la forma de escribir ha sido ágil, macarra y con un toque callejero, para captar un poco la esencia del mundillo.

¿De dónde procede tu interés por el mundo ultra?

Es un tema que controlo desde hace tiempo, porque durante 7 años estuve en Orgullo Vikingo, un grupo apolítico del Real Madrid. Me salí junto a otros miembros, porque no estábamos de acuerdo con una serie de decisiones que se estaban tomando en el grupo. Pero también porque soy un desencantado con el Real Madrid actual, que prioriza al turista por encima del aficionado. Por los precios. En realidad soy un desencantado con el fútbol moderno en general.

Y de ahí a hacer un libro...

Yo me salí del mundillo, pero seguí observándolo y teniendo fuentes dentro. Y empecé a investigarlo en Estados Unidos, porque me fui allí a cursar un máster de periodismo en Nueva York. Y en el marco de una asignatura llamada 'Etnografía para periodistas' investigué a los ultras neoyorquinos de fútbol.

¿Los americanos tienen ultras?

Los americanos tienen ultras.

¿Los del soccer?

Sí, sí. Los del soccer. Yo investigué a los ultras del New York City, del Red Bull y del Cosmos. Al director del seminario le gustó mi trabajo y yo publiqué el resultado en la revista Panenka. En 2018 quedé con Nacho Carretero, con el que tengo una relación de hace mucho tiempo, y él me propuso escribir un libro. He tardado seis años porque al principio me daba pereza vital pasar de observador a investigador. Pero a mis contactos e informantes les pareció una buena idea, me ayudaron, y todo ha derivado en este libro que tiene siempre un eje cronológico.

Pues vamos con ese eje cronológico: ¿cuál fue el inicio de todo? El alfa de los ultras, los primeros del mundo, el arranque...

Quizás el primer grupo fue la Torcida Split, del Hajduk Split, que nació en 1950 inspirado en la animación de Brasil (torcida). Pero fue disuelto por las autoridades yugoslavas y resurgió en los 80. Pero los dos grandes focos originales, las fuentes de las que han bebido todos los demás, son Inglaterra e Italia; dos movimientos que nacieron en paralelo y se retroalimentaron. En Inglaterra nace el hooliganismo moderno. El movimiento ultra, que es otra cosa, nace en Italia. Ahí sí que hay una fecha concreta que es 1968, cuando se crea la Fossa dei Leoni del AC Milan.

¿Y en España? Siempre se ha dicho que son los Biris del Sevilla FC.

En el mundillo se dice que son los Biris Norte porque son una evolución directa de la peña Biri Biri (1975), pero el debate es muy extenso porque, por ejemplo, en el fondo del campo del Atlético de Madrid, antes que el Frente Atlético ya existía la Peña Fondo Sur, la Peña Fondo Norte o la Peña Rubén Cano.

Como Ultras Sur, que también nace de una peña. La Peña Las Banderas.

No he podido certificar de pé a pá los orígenes de Ultras Sur, aunque he hablado con varias personas de aquella época. La conclusión que he sacado es que, efectivamente, se crea en el seno de la Peña Las Banderas y nace como una idea influenciada por ingleses e italianos. Y en algún momento entre el año 82 y 83 se da la escisión de esos chavales que montan Ultras Sur.

¿Cuándo empieza la violencia en las gradas españolas?

En la segunda mitad de los ochenta. Los dos grupos más mediáticos de aquella época eran Ultras Sur y Brigadas Blanquiazules (RCD Espanyol), pero había que andarse con mucho cuidado con muchos otros. Mis informantes me han contado historias del Vicente Calderón que ojito. También Boixos Nois, a finales de los 80 irrumpe con mucha fuerza.

Precisamente de la batalla entre Boixos y Brigadas sale la primera muerte por peleas entre ultras de fútbol en la historia de España (Frederic Rouquier, un hincha francés del Espanyol que murió en enero de 1991 apuñalado por miembros de Boixos Nois)

Previamente hay un señor que muere en Cádiz por culpa de una bengala marítima. Pero efectivamente, la primera muerte certificada por enfrentamientos entre grupos ultras es la de [Frederic] Rouquier, un ultra del RCD Espanyol. Una muerte que fue una venganza, porque mes y medio antes los Brigadas Blanquiazules le habían pegado una paliza con puñaladas a un miembro de Boixos Nois apodado Draculín. Todo eso hay que entenderlo en el contexto de la Barcelona de aquella época, con una escena skinhead pujante, más que en ninguna otra parte de España, en la que ambos grupos estaban muy fuertes. Aquel enfrentamiento entre esos dos grupos se convirtió en una guerra civil constante.

Cómo hemos cambiado...

Es que estamos hablando de una época en la que ir al fútbol daba miedo. Ahora, salvo alguna que otra excepción, la cosa ha cambiado mucho, sí. Ahora ir al fútbol es un plan familiar. Ha habido una evolución que bebe de dos hechos: por un lado, las autoridades españolas y todas las iniciativas para alejar la violencia de los estadios. Por el otro, un proceso de maduración dentro de los propios grupos, donde ha habido debates y ha empezado a estar mal visto lo de ir pegando tortazos a todo el que se cruce. Sigue habiendo actividad, pero ahora la violencia se puede dar en los aledaños del estadio alguna otra vez, o siete horas antes de un partido, en un barrio de no sé dónde.

En EL PERIÓDICO DE ESPAÑA publicamos una radiografía en tres entregas del panorama ultra nacional. Allí pudimos constatar que los episodios violentos ahora ya no se dan en Primera sino, por ejemplo, en categorías inferiores. Que es habitual que dos aficiones de la extinta 2ªB queden para pegarse hostias. O en partidos de filiales.

Sí, esa es una de las dos tendencias actuales en cuanto a la violencia, Dos tendencias que se dan a escala europea, pero que también aplica a España: una es la de las categorías inferiores. Porque hay menos control y porque ese fútbol es más barato. Es mucho más fácil atraer a los chavales a un grupo en ese escenario. Y la otra tendencia es en Europa. En los desplazamientos al extranjero. Las grandes broncas de la última década se ha dado en partidos europeos. Los del Dinamo de Zagreb en Atenas, los del Eintracht de Frankfurt en Nápoles o rusos contra polacos en la Eurocopa. En esos desplazamientos viajan dos mil, tres mil, cuatro mil personas, y a veces la policía no puede hacer demasiado. Además, si les pillan y les ponen una multa en otro país, no les afecta.

¿Podríamos nombrar a lo grupos ultras más peligrosos en la actualidad en el mundo?

No hay un ranking; hay muchos grupos con mucha fama, pero la fama puede durar unos meses. Pero nombres que se me puedan venir a la cabeza: Eintracht de Frankfurt, Dinamo de Zagreb, Feyenoord, algunos serbios, Legia de Varsovia. Los polacos están muy organizados y se lo toman muy en serio.

¿Y los españoles? ¿Qué consideración tienen dentro de la escena ultra internacional?

Siempre nos han visto como una escena exótica, extraña y menor. Se habla de los tifos de los polacos. O se sabe que cuando le toca jugar fuera a un equipo griego, se espera que se desplacen dos o tres mil personas. De los españoles se espera poco. Sí que es verdad que a veces circulan vídeos por Telegram de la afición del Alavés o del Atlético y mucha gente se sorprende. Pero, en líneas generales, España no es una de las primeras escenas.

Ahora que toca el Alavés: uno de sus ultras se fue a un torneo de peleas clandestinas (KOTS) a Suecia para pegarse hostias contra un boxeador madrileño de Juventudes Canillejas. Y en el cartel, casi todos los luchadores se presentaban como ultra de tal o tal equipo. Entre eso y los típicos vídeos de peleas 15 vs 15 o 30 vs 30 que vemos de Rusia y Polonia… ¿podríamos decir que han encontrado los ultras sus circuitos alternativos para seguir pegándose fuera de los estadios?

Esa es una tendencia que empezó en el este y se empezó a generalizar en los 90 y en los 2000 en Centroeuropa, sobre todo en Alemania, donde la diferencia entre ultra y hooligan está muy clara. A los hooligans los echaron de los estadios y ellos llegaron a la conclusión de que querían seguir partiéndose la cara sin tener consecuencias penales y con unas reglas. Parecía que iba a extenderse más, pero finalmente no ha calado tanto como se esperaba. Hablas con gente más mayor y te dicen que eso es algo más propio de la gente joven. Que a ellos no les sale ir a pegarse un miércoles, que para esas cosas se necesita la espontaneidad del partido. Hubo un momento que parecía que eso era el futuro, pero no se ha extendido tanto. Los que se pelean en esos formatos generalmente son jóvenes de gimnasio que quieren poner en práctica esas habilidades.

Haces una constante distinción entre ultras y hooligans. ¿Qué diferencia hay a efectos prácticos?

La diferencia está en las prioridades. Un hooligan es aquel que pone la violencia por delante de todo. Luego puede entrar, animar y hacer otras cosas. Pero lo que realmente le va es la pelea y enfrentarse con otros grupos. El ultra, en mi opinión y la de mis informantes, es una figura mucho más polifacética. La violencia puede ser prioritaria en momentos puntuales, pero aquel que se define como ultra pone por delante la animación a las hostias. Dicho lo cual, hay momentos puntuales en los que la prioridad para el ultra es la violencia, Pero es verdad que hay algunos ultras contrarios a la violencia o que tienen una relación muy anecdótica. Que la consideran parte del juego, pero no la van buscando.

Cómo está el panorama en la actualidad en España.

Creo que hay cantera. También te digo que hay muchos chavales que acuden a los fondos a animar y a pasárselo bien, porque es una fiesta. Y, en paralelo, hay muchos que se conocen en los gimnasios. Me lo decía un veterano de un grupo ultra español: “A nosotros nos llegan dos o tres, se lo pasan bien, y al cabo de un mes traen a sus colegas del gimnasio”. Parte de ellos, no todos, hay que matizar. Pero sí que hay una tendencia entre los chavales jóvenes a hacer grupo en los gimnasios. Es más común que en los 90.

Cuáles son los grupos más numerosos de España en la actualidad

No te puedo dar una respuesta directa. Hay grupos muy cerrados que son un cogollito, pero hay otros que son fondos abiertos, con un montón de simpatizantes alrededor. Y no sabes quién es quién. Yo te puedo hablar de fondos potentes. El del Metropolitano, el del Sánchez Pizjuan, Anoeta, Mendizorroza, Riazor… Si hablamos de un grupo que está dando muchísimo que hablar últimamente es el Frente Bokerón del Málaga, que están hermanados con los Irreductibili de la Lazio y el otro día estuvieron allí invitados, en la misma pista de atletismo del Olímpico de Roma. Están dando que hablar porque mueven unos números que nadie se esperaba para un equipo que está donde está. Ahí sí que podemos hablar de grupo.

Hubo un tiempo en el que los grupos ultras españoles tenían influencia en las directivas y tenían sus cuartitos en los estadios para guardar los aperos. El Real Madrid los ha echado. El Barça también. El Atlético de Madrid no. El Sevilla y el Betis tampoco. ¿Siguen teniendo mano esos ultras en los clubes?

Fíjate que al ponerte a enumerar, los únicos que han conseguido echarlos son Florentino Pérez y Joan Laporta. Y no es casualidad que sean los presidentes de los dos clubes globales. Ni Ultras Sur ni Boixos tuvieron nunca buena sintonía con el resto de la afición. Además, suponían un porcentaje muy pequeño del público y de la afición. Las directivas se dieron cuenta de que, si los echaban, podían llenar esa grada al día siguiente con gente que pagase el triple. ¿El resto de equipos? En la relación entre fondos y palcos lo que ha acabado primando para las dos partes es que tienen que entenderse. Vamos a llevarnos bien. Eso implica que tú no me la lías ni te comportas de una determinada manera y a cambio yo me pongo un poco de perfil.

En estos clubes que han echado a los ultras han proliferado las gradas de animación.

Sí y eso ha cambiado mucho la idiosincrasia de esos fondos. Para explicar lo que suponen esas gradas de animación hay dos teorías: la primera es la teoría amable, la que dice que esa es la nueva manera de intentar asimilar lo bueno sin lo malo. Gente que tifa y anima, pero no la lía ni saca banderitas que no hay que sacar. Así diluyes el componente más radical y te quedas con lo bueno. La otra teoría, más crítica, sostiene que lo que los clubes pretenden con las gradas de animación es adueñarse de las gradas, desterrando el sentimiento crítico que pueda aflorar contra una determinada gestión. Que lo que pretenden estos clubes es establecer un hilo musical exento de críticas contra las directivas.

En los grupos españoles hay numerosas peleas entre facciones ultras de un mismo club. Guerras internas por el control de la grada, del megáfono. Las hay en el campo del Atleti, del Betis…

En España, en líneas generales, es difícil encontrar a dos grupos que coexistan en buena armonía . Eso a los de Italia les resulta sorprendente. Allí hay curvas donde hay 30 grupos que conviven sin problemas. En España, en el mejor de los casos, hay una tolerancia tensa. Esa tendencia no es de ahora. No siempre se ha llegado a las manos, pero la coexistencia en España nunca ha sido fácil.

Ha cambiado mucho la fisonomía del ultra, ¿no? Ves fotos de los ultras de los 80 y lo mismo veías skinheads, que heavys, que rockabillies. Y gente de todas las complexiones físicas. Ahora ves la típica foto que corre por los foros de “Grupo Tal esperando a los ultras de cual” y son todos armarios de gimnasio con chaquetas The North Face negras, ¿no?

Sí, y eso es influencia del este. Sigue habiendo románticos que van porque les gusta el tifo y la animación de grada. Pero es verdad que la influencia de rusos, polacos y demás tiene mucho que ver con esta transformación. Luego hay que ver que los deportes de contacto vuelven a estar de moda. Las artes marciales mixtas, Topuria, las veladas de los youtubers, el boxeo. Ahora hay más afluencia a los gimnasios en general y en las nuevas generaciones de los nuevos grupos ultras también.

¿Qué pronóstico hay en la escena ultra para los próximos años?

Es una pregunta que me hizo mi editor y no me atreví a dársela, porque mañana puede pasar cualquier cosa que lo cambie todo. Lo que está claro es que se ha intentado acabar con el movimiento ultra por activa y por pasiva, pero no se ha podido. Se ha conseguido que cambie de forma. Pero el movimiento ultra, aunque haya debate semántico, ha demostrado una capacidad de adaptación sobresaliente a lo largo de las décadas.

Da la sensación de que el movimiento tuvo un bajón, pero que ha vuelto a resurgir. ¿Vuelve a estar de moda el mundo ultra? ¿Influye este repunte de la ultraderecha política por todo el mundo?

Yo no creo que tenga que ver con el clima político. Lo que creo es que ahora tiene mucha más visibilidad. Es paradójico, porque hay menos peleas en los estadios. Pero ahora, si en esa esquina del campo se están peleando 50 tíos, está el del quinto grabando. Eso se viraliza en redes. Si es un día de pocas noticias, además, te lo saca el Telediario. Esa visibilidad antes no existía. ¿Hasta qué punto esa visibilidad retroalimenta el fenómeno? Es un buen debate. También hay que tener en cuenta que, desde el año 2004, vamos a película del mundillo por año. Tenemos Football Factory, tenemos Green Street Hooligans, toda una serie de películas inglesas que no tienen que ver directamente que ver con el tema pero que lo tocan, la de los ultras napolitanos en Netflix, la rusa, la polaca, la serie Barrabrava... En los 90 solamente había dos: la de Norte Ultras Sur, que era los de la Roma subiendo a Torino y la famosa inglesa de I.D. Quizás eso también influye.

¿Cuál es la moraleja del libro?

Pues una de las cosas que más está sorprendiendo a la gente que se lee el libro y no ha estado en el mundillo es el de encontrarse vida inteligente en el mundo ultra. Y no sólo desde el punto de vista maquiavélico. Hay muchísimo debate. Se debate sobre absolutamente todo y hay muchas corrients de pensamiento. Además de hostias, tifos y virales, también ha generado revistas, foros de internet y lugares de encuentro donde ha habido mucho intercambio de ideas. En el libro hay muertes, hay jaranas, hay estereotipo… pero el mensaje que yo traslado es que también hay vida más allá del estereotipo.