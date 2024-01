El riesgo de aplicar semen en la piel: tiene ingredientes que se usan en cosmética, pero su beneficio no está probado

Hace unas semanas, el programa Espejo Público emitió unas sorprendentes declaraciones de su colaboradora Carmen Lomana. Uno de los tertulianos del espacio presentado por Susanna Griso, Miquel Valls, mostró un pequeño recipiente con semen, al parecer, para abordar un reciente estudio. Este hecho levantó el ánimo del resto de colaboradores, hasta el punto que Pilar Vidal se dirigió a Lomana para hacerle un par de preguntas indiscretas: "¿El semen es bueno para la piel? ¿Tú lo has utilizado?".

La colaboradora se arrancó de forma inesperada con un "yo lo digo por algo", que acompañó de unos gestos en los que simulaba cómo se extendía, en ese momento, el aire por el cuerpo y por la cara. "Si sobra algo, te haces así y lo dejas que se seque. El cuerpo lo absorbe todo", zanjaba entre las risas de sus compañeros. Instantes después, alegó que pensaba que no estaban en directo y se disculpó con la audiencia.

Más allá de la anécdota, "las propiedades del semen se han relacionado desde hace mucho tiempo con beneficios a nivel antioxidante o de rejuvenecimiento", dice Cristina Serrano, miembro de la Junta Directiva de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), que alerta: "No está testado y hay que tener mucho cuidado".

"Es un fluido corporal que, si se pone en contacto con superficies de piel que estén dañadas, por acné o por heridas, por ejemplo, puede incluso transmitir infecciones", advierte esta dermatóloga. Cualquier producto cosmético debe pasar una serie de pruebas y estar testado dermatológicamente. De hecho, el Reglamento Europeo 1223/2009 estipula qué elementos pueden utilizarse o no en productos cosméticos. "Los fluidos corporales no son materias primas de uso cosmético", certifica Rubén Hernández, presidente de la Asociación Española de Cosmetólogos y Cosmiatras (Aecosm).

"Como dermatólogos", señala Cristina Serrano, "a nosotros no nos han presentado hoy por hoy ningún producto que contenga este principio activo, por lo que, de entrada, no lo vamos a recomendar".

Componentes del esperma

La doctora Manuela Bermúdez, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SEQC) detalla que el semen está compuesto principalmente por espermatozoides y contiene nutrientes como fructosa (azúcar), proteínas, zinc y otros componentes que facilitan la fertilización. Asimismo, contiene ingredientes como proteínas, fundamentalmente obtenidas de fuentes vegetales como maíz, trigo o guisante y zinc, que sí "se utilizan en cosméticos".

Bermúdez expone que en ciertos cosméticos se utiliza la urea, un elemento presente en la orina, el sudor y la materia fecal. Sin embargo, cuando se va a elaborar una crema que contenga urea, que ayudar a curar y a cicatrizar, no se obtiene de los fluidos corporales, sino que "se sintetiza en el laboratorio".

"Emula químicamente a la urea que produce el cuerpo humano", indica, puesto que "no se va a concentrar la urea de la orina". Afirma que es algo que se podría reproducir con componentes del esperma que fuesen beneficiosos, aunque "quizá no se tratase de un ingrediente solo, sino de una mezcla". El zinc cuenta con propiedades antiinflamatorias que pueden beneficiar a las personas con afecciones como el acné, la rosácea, psoriasis, los eczemas e incluso puede contribuir a reparar heridas.

Esta doctora avisa sobre un malentendido cosmético: el de las cremas elaboradas con esperma de ballena, que no son tal. "Hay una malinterpretación con ese producto cosmético. Se llama espermaceti y vulgarmente se conoce como esperma de ballena, pero no lo es. Se trata de una especie de grasa que tienen los cachalotes en la zona del cráneo y que les ayuda a orientarse o a entrar en el agua más lentamente. El esperma de caviar o de ballena no existe en cosmética. Es como decir que existe el colágeno vegetal. No, sólo hay animal".

Recalca, además, que "no hay evidencia científica sólida que respalde afirmaciones sobre beneficios cosméticos del semen en la piel". "Es importante basar las decisiones del cuidado de la piel, en estudios respaldados por la comunidad científica", justifica. Cristina Serrano recuerda además que "toda la cosmética necesita constancia para ver resultados".