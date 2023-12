Por qué es tan difícil conseguir un décimo acabado en 13 para cualquier sorteo de Loterías

“Llevo ocho años con la administración, y nunca he conseguido sacar por máquina un número acabado en 13. Ni para el sorteo de jueves ni para el del sábado. Y lo he intentado varias veces, a varias horas del día. Están todos asignados y es casi imposible. Algún bar que conozco que tiene máquina lo ha sacado alguna vez, pero es muy raro”. Quien habla es el responsable de una administración de Lotería del madrileño barrio de Hortaleza. “Una vez me enviaron cinco series, yo creo que se equivocaron, no me ha vuelto a pasar”.

La pasión y la superstición por la terminación 13 no es algo que sólo ocurra para el sorteo de Navidad -sólo se suele poder comprar a administraciones que estén abonadas y vendan el décimo timbrado, el físico-, sino que se extiende a todos los sorteos de Lotería Nacional que se celebran a lo largo del año, todos los jueves y sábados. Las administraciones que tienen consignados los décimos con esa terminación no los sueltan. Sólo por cierre del despacho podrían quedar esos números disponibles.

“No hay posibilidad de solicitarlo, ni de que te lo manden, no hay existencias”, confirma Sofía, que tiene una administración de Lotería en Zamora capital. Si el despacho de Lotería trata de conseguir un número con esa terminación por la máquina debe echarle mucho empeño. Loterías y Apuestas del Estado saca muy pocos décimos. De seis administraciones a las que ha llamado EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, ninguna ha conseguido sacar un 13 nunca, pese a haberlo intentado en varias ocasiones.

Alta demanda

“Es muy complicado, es la terminación que más demanda tiene”, confirma Alen, trabajador de una administración de Lotería de Carabanchel. “Nosotros sí tenemos asignados 20 décimos acabados en 13 para el jueves y 30 para el sábado. Son para abonados. Como mucho nos pueden sobrar dos décimos para vender en taquilla en cada sorteo”, reconoce.

El despacho que tiene asignado un 13 es ya afortunado de por sí. “Nosotros sí estamos abonados al 13. Para Navidad tenemos un número completo, y parte de otro. Lo agotamos siempre, se demanda mucho, además es que lo tienes que vender. En Loterías es el único número que no te dejan devolver, si no lo vendes te lo tienen que quedar tú”, afirman en otra administración de Aluche, otro barrio de la capital.

Una de las bolas del sorteo de Lotería Nacional. / EFE

La Lotería de Navidad de este año consta de 185 series. Una serie contiene diez décimos por billete, por lo que cada una de las 100.000 bolas que están en el bombo tendrá 1.850 décimos. En los sorteos regulares de Lotería, sin embargo, las series son muchísimas menos. Son seis para los jueves (60 décimos por cada número) y diez (100 décimos por cada número) para los sábados.

Pocos 13

Loterías y Apuestas del Estado desembarga los números -los pone a la venta en máquina- con 15 días de antelación. Se envía un correo a las administraciones para informar. A partir de las 00.00 de la madrugada del día que se da luz verde se puede comprar el número que se desee (si está disponible). “En dos minutos se agota. Yo creo que hay gente que a las doce de la noche está delante de los terminales. Hay terminales en bares y gasolineras abiertos a esa hora y esos te lo sacan enseguida”, asegura la lotera de Zamora, que añade que “tampoco hay posibilidad” de que una administración que tenga consignado un número con esa terminación te lo ceda para la venta. El control sobre el 13 es total.

“Hay administraciones que deben hacer noche para sacar los pocos que hay, porque es muy complicado. Todas las administraciones lo piden y no suele haber casi nunca”, asegura Manuel, que tiene una administración de lotería en San Sebastián de los Reyes, y precisa que la pasión por esa terminación se extiende también al 15 y al 7. “La gente es muy especial, y suele preferir esos números”.

En el año 2016, un número acabado en 13, el 66.513, obtuvo el Gordo de la Lotería de Navidad. fue vendido íntegramente en una administración de loterías del Paseo de la Esperanza de Madrid. / EUROPA PRESS

Se da la circunstancia, además, de que en un reciente sorteo de la Lotería de Navidad, un número acabado en 13, el 66.513, obtuvo el Gordo, lo que avivó aun más la pasión por esa terminación. Fue vendido íntegramente en una administración de loterías del Paseo de la Esperanza de Madrid. A cada décimo le correspondieron 400.000 euros de premio.

En contacto con este periódico, desde Loterías y Apuestas del Estado confirman que el 13 es “una de las terminaciones más demandadas y de las primeras en agotarse”. Aun así, aseguran que “todas las terminaciones están disponibles para venta por terminal en todos los sorteos”. En el caso de la terminación 13, para los sorteos de los jueves se venden por máquina para toda España 840 décimos y los sábados 1.900. Una cifra muy pequeña teniendo en cuenta que salen a la venta entre 60 y 100 décimos de cada uno de los 100.000 números posibles a los que puede tocar.