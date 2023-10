La trampa de las subvenciones municipales: si eres pobre, la Seguridad Social podría reclamarte miles de euros

Dos jubiladas caminan por la calle.

Vecinas de Orcasitas, uno de los barrios más humildes de Madrid, llevan semanas perplejas. La Seguridad Social les ha enviado cartas reclamando cuantías de hasta 6.000 euros. Son una veintena de mujeres, en muchos casos viudas, que cobran pensiones mínimas o inferiores a las mínimas, razón por la cual reciben un complemento adicional.

Su problema fue vivir en bloques que pidieron subvenciones municipales para la rehabilitación: concretamente, para aislar las fachadas. Al ser ayudas no exentas de impuestos, computaban para la declaración de la renta. Ahora, la administración considera que han incrementado su patrimonio y no merecen el complemento a la pensión.

"Se les reclaman 3.000, 5.000 o 6.000 euros en concepto de complementos que no deberían haber recibido", explica Vicente Pérez, responsable de urbanismo y vivienda de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), asociación que ha levantado la voz y ha interpuesto recursos contra la Seguridad Social, la mayoría sin éxito. "Si pueden, lo pagan de golpe porque la familia les ayuda; si no, se les quita el complemento durante los meses siguientes hasta saldar el pago". Solo en dos casos les aceptaron el recurso —"depende del funcionario que te toque", dice Pérez— y paralizaron la sanción.

La historia de estas vecinas se ha hecho pública y ha llegado al propio Ayuntamiento en los últimos días, pero no es la única. Y Pérez avisa que vendrán más.

"Lo de Orcasitas se ha concentrado en el tiempo y, además, las afectadas han acudido a la asociación. Pero conozco casos similares de gente que cobra el Ingreso Mínimo Vital a la que le han quitado la renta mensual porque su comunidad de vecinos recibió una subvención", denuncia. "Si alguien del mismo edificio gana un millón de euros o cobra una pensión normal solo tendrá que pagar los impuestos correspondientes a Hacienda. Pero si cobra una pensión mínima o el IMV tendrá que pagar a Hacienda y la Seguridad Social le apretará, porque habrá tenido una ganancia patrimonial. Afecta a los más vulnerables. Es absurdo, kafkiano", subraya Pérez.

Ganancias patrimoniales

El Ayuntamiento de Madrid ha concedido millones de euros a la rehabilitación de edificios en los últimos años, al igual que otros grandes consistorios como Barcelona. Por norma general, las subvenciones nunca están exentas de impuestos. "La casuística es muy grande y hay algunas excepciones", explican desde la Agencia Tributaria. "Pero lo normal es que se consideren incrementos del patrimonio".

No solo pasa con las ayudas a la rehabilitación —que al darse a comunidades de vecinos, se prorratean entre sus miembros—, también con las que son para poner ascensores o con los planes para cambiar de coche. Incluso las ayudas al alquiler para jóvenes se consideran aumentos patrimoniales: hay que declararlas y pagar IRPF por ellas. Esto aplica especialmente a las subvenciones municipales y autonómicas.

Una excepción serían las ayudas a la rehabilitación que concede el Ministerio de Transportes a cargo de los fondos Next Generation, que están exentas. "Ahí recibes la subvención y es dinero gratis", dicen fuentes expertas en tributación consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "¿Qué ocurre? Que para Hacienda es relativamente fácil controlar las subvenciones que saca otro ministerio, pero no puede ponerse a supervisar todas las que sacan los 8.131 municipios que hay en España. Sería un coladero. Es inviable. Así ocurren casos horribles como el de Orcasitas: no solo es que tengan que tributar, sino que superan el límite de renta y les quitan el complemento de la pensión".

Desde la Seguridad Social, el organismo que está reclamando a las pensionistas su complemento, se defienden explicando que ellos no saben de dónde vienen los aumentos de patrimonio. "Nosotros somos el último peldaño de la escalera. Las pensiones y prestaciones que no llegan al mínimo se complementan. Pero para dar esos complementos se tiene en cuenta la renta", dicen fuentes del departamento dirigido por José Luis Escrivá.

Si al cruzar datos con la AEAT se comprueba que la renta ha aumentado, puede que el beneficiario de la prestación ya no cumpla los requisitos y se le quite. El organismo está recomendando a los afectados poner una reclamación en Hacienda para rectificar sus declaraciones de la renta, explicar que el incremento procede de una subvención, llevar a la Seguridad Social el justificante de la reclamación y esperar a que se revise. Pero de acuerdo a la información recopilada por este diario, en ningún caso Hacienda va a dejar de considerar la subvención una ganancia patrimonial.

"La Seguridad Social pretende que Hacienda diga que no es una ganancia patrimonial, pero Hacienda no puede decirlo porque la ley dice que sí lo es", lamenta Pérez. "Es una burla". El responsable de la FRAVM recuerda, además, que hace más de diez años todas las subvenciones a la rehabilitación, ya fueran estatales, autonómicas o municipales, estaban exentas y considera que debería seguir siendo así.

El delegado de políticas de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González, ha pedido al gobierno central lo mismo que la FRAVM: que las ayudas a la rehabilitación municipales tengan la misma fiscalidad que las del ministerio (en este momento, ninguna). Las fuentes expertas en tributos consultadas apuntan a una tercera vía para el futuro. "Que se saquen subvenciones marco con bases comunes y todos los ayuntamientos que quieran las saquen bajo esas bases. Con la normativa actual, es complicado que gocen de la misma exención que el ministerio".

"Conocemos casos de gente que ha recibido 17.000 euros de subvención para la rehabilitación de su edificio que entre Hacienda y la Seguridad Social va a tener que devolver 11.000 euros", concluye Pérez. "La Seguridad Social solo le reclama a la gente más pobre, por eso es tan injusto".