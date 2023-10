Un altar para Esteban, el conserje asesinado en la calle Alcalá: "Se iba a jubilar en dos meses"

Cartel en homenaje a Esteban, el conserje del 366 de la calle Alcalá, asesinado por un vecino / DLF

"¿Qué, Esteban? ¿A qué playa nos vamos a ir cuando te retires?". Era una de las bromas recurrentes que los vecinos del 366 de la calle Alcalá le hacían a Esteban, el conserje del edificio. Porque al hombre le faltaban poco más de dos meses para jubilarse, tras toda una vida al servicio de la comunidad.

Vida que quedó truncada la tarde del 10 de octubre, después de que el hombre desapareciese misteriosamente a las seis de la tarde. No contestaba al teléfono, no había dejado notas y nadie sabía de su paradero. Pero no había salido del edificio. Su familia lo intuía y por eso pidió las grabaciones de las cámaras de vigilancia. El vídeo aportó la pista definitiva: Esteban había salido de la portería y se había metido en el 1ºC. No lo volvieron a ver con vida.

Esteban Rodríguez tenía 68 años y era natural de Zamora, pero llevaba 38 años al pie del cañón como portero de este edificio de viviendas de Pueblo Nuevo (Madrid), justo delante de la boca del metro. El fin de semana, con el caso ya parcialmente resuelto, prenden velas en su honor en el portal de la finca, además de un cartel prohibiendo encenderlas por si su combustión provoca el incendio de la caldera del edificio.

"Esteban ayudaba a todo el mundo. Era habitual verlo entrar en las viviendas de los vecinos, porque todos confiábamos en él", cuenta uno de los pocos vecinos del inmueble que quiere hablar. La mayoría rehúye a los medios. "Lleváis tres días aquí y los vecinos no tenemos nada que ver, entendednos", se disculpa uno de los propietarios. Una vecina entra a toda velocidad en el portal con su caniche blanco. Al reclamo de "señora, señora", ella responde, sin detenerse: "El perro, el perro", empleándolo como excusa para no pararse. Casi nadie quiere hablar. Todos siguen conmocionados.

El vecino raro

Justo al fondo de esos escalones, en el 1ºC, residía Alfredo, el verdugo del conserje. Un tipo huraño, agresivo y poco sociable. Un hombre corpulento, de aspecto intimidante y formas cuestionables: "Yo había coincidido con él varias veces a la entrada y... ni buenos días. He leído por ahí que le decían 'el Gorila', pero yo nunca había escuchado ese apodo. Mi madre, que es la que vive aquí, lo llamaba 'el vecino raro', porque es lo que nos parecía a todos", cuenta uno de los pocos testimonios que se anima a hablar de pasada.

Alfredo F.C., conocido como 'el gorila', era el vecino problemático que hay en cada comunidad. "Sus padres habían tenido joyerías y él se reventó todo el dinero que le dio su familia", acierta a recordar este vecino, que insiste en que "hemos leído que tenía problemas de alcohol y drogas, pero yo nunca lo he visto borracho o liándola. Sí sabíamos que tenía un grave problema de juego", concluye.

Una mujer se detiene a ver el improvisado altar en homenaje a Esteban / DLF

Alfredo era famoso entre sus vecinos por este tipo de problemas económicos. Cuentan que le habían cortado los suministros por no pagar las facturas. Que tenía la casa llena de basura y que se desplazaba en moto por Madrid. Que sus padres tenían negocios de joyas, varias propiedades y una buena posición económica. Pero que Alfredo dilapidó en sus adicciones todo el dinero que recibió en forma de herencia.

La zona que rodea al edificio está rodeada por un montón de establecimientos hosteleros. Hay bares, cafeterías y kebabs. Nadie conoce a Alfredo en la zona. Sí a Esteban, el conserje, cuya amabilidad trascendía las paredes del edificio: "Yo llevo muchos años poniendo mi puesto aquí delante y siempre hablaba conmigo, me preguntaba si me podía ayudar en algo", recuerda una chica rubia que vende bisutería a 5 metros de la entrada del edificio donde transcurrieron los hechos.

Cronología de un crimen

Esteban vivía en el quinto piso del edificio y trabajaba en la portería. Solía subir y bajar las escaleras del edificio en numerosas ocasiones al cabo del día. Era normal, después de 38 años, recurrir a Esteban cuando algo en casa iba mal. Algo que falta o algo que se rompe. Y eso es lo que suponen los vecinos que sucedió la tarde del crimen.

Eran las seis en punto de la tarde del martes 10. Esteban, que había merendado unos minutos antes junto a su nieto de dos años, proseguía su jornada laboral. En algún punto tuvo que ser requerido por Alfredo, del 1ºC, para que entrase en su domicilio. Alguna fuga de agua, algún problema con las luces... o alguna petición de dinero, como el homicida solía hacer con otros vecinos.

De hecho, unos días antes fue el propio Alfredo quien se metió en casa de una vecina a pedir comida. Ella, asustada, puso su teléfono a grabar la escena de forma furtiva. Era habitual que las interacciones de "el Gorila" con sus vecinos fuesen destinadas a conseguir algo. Principalmente dinero, que era algo que le había pedido en alguna ocasión a Esteban.

Sólo ellos dos supieron qué sucedió allí dentro la tarde del martes 10. La cuestión es que Esteban no volvió a salir del piso de Alfredo, quien sí que fue visto minutos después saliendo de su casa. Portaba una bolsa negra en las manos y había saludado con efusividad a una vecina, en un comportamiento que él no solía tener con sus compañeros de edificio.

33 horas y media de espera

A la mujer y al hijo del conserje se les encendió la alerta en torno a las 8 de la tarde. Esteban era meticuloso y puntual. Pero, en esta ocasión, no había regresado a casa tras finalizar su jornada. No estaba en la portería, que permanecía sin silla y con la luz apagada. Fue el propio Alfredo, después de matarlo, el que hizo esos cambios para despistar y ganar tiempo para su huida.

Un cartel prohibe encender las velas que se han dispuesto en honor al conserje asesinado / DLF

La familia de Esteban permaneció en vela toda la noche, tras buscarlo por todo el barrio. Al día siguiente, miércoles 11, su mujer y su hijo se pusieron en contacto con la administradora de la comunidad para que le diera acceso a las cintas del circuito cerrado de cámaras que vigilaban el inmueble. Y fue en esta grabación donde encontraron la respuesta: Esteban había entrado al piso de 'el gorila' y no había vuelto a salir.

Tras interponer la denuncia pertinente, un juez permitió la entrada en la vivienda de la policía por la noche. En el interior estaba el cuerpo inerte de Esteban, con una puñalada en la nuca. Eran las 3:30 de la madrugada del jueves 12, Día de la Hispanidad. Habían pasado 33 horas y media desde que se cometió el crimen. Alfredo, el presunto asesino, seguía en paradero desconocido.

Un indigente muerto

El Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo del caso y los investigadores acudieron a buscar a Alfredo a una zona de Vallecas que frecuentaba, pero no encontraron ni rastro del presunto homicida. Creían que el hombre había escapado y que en la bolsa negra que portaba en su huida llevaba sus pertenencias para poder esconderse.

Fue en la tarde-noche del viernes 13 cuando se esclareció el misterio. Justo al lado de la M-30, en la confluencia de la salida de Salvador de Madariaga con la avenida Badajoz, encontraron el cadáver de un hombre calvo y corpulento. La zona suele ser frecuentada por indigentes, por lo que la primera hipótesis fue que se trataba de un sintecho que había fallecido. Pero pronto la policía dio con su identidad: se trataba de Alfredo F.C., el 'vecino raro' que había huido tras matar a Esteban.

La gente que pasa por la puerta del 366 de la calle Alcalá se detiene a ver el improvisado altar en homenaje a Esteban. Velas con mensajes, un par de carteles y consternación general. Insisten los vecinos en recordar su carácter solidario y servicial. Y recuerdan lo cerca que tenía el retiro y los planes que estaba haciendo para cuando llegase ese momento. Planes truncados por 'el Gorila', un vecino con problemas al que fue a ayudar y que respondió quitándole la vida.