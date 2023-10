Los saltamontes invaden el centro de Madrid y es por la sequía: "Me encuentro a dos o tres en casa cada día"

Ignacio, vecino de Malasaña, se disponía a hacer la cama un día a principios de septiembre. Casi en la penumbra de las siete de la mañana, rozó con el dedo algo que, en un principio, no identificó y que le hizo asustarse por un momento. Ese algo comenzó a dar brincos por su habitación cada vez que Ignacio intentaba sacarlo por la ventana. Así se dio cuenta de que había accedido a su casa el primer saltamontes.

Desde entonces, "entran por la ventana dos o tres al día". Consultó en X, la red social antes conocida como Twitter, si a alguien más le había pasado y preguntó a sus amigos si habían visto bichos de este tipo en sus domicilios. Sí, muchos de ellos habían tenido que echar a varios saltamontes de sus casas en los últimos días.

Félix Sánchez se dedica a cuidar y a arreglar jardines. Él se ha encontrado en la última quincena con saltamontes en cinco localizaciones de Madrid: Chamartín, Princesa, Tetuán, Torre Arias y Arturo Soria. Desde este último punto, atiende por teléfono a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

He visto saltamontes en distintos barrios de Madrid los últimos 15 días. En Princesa, Tetuán, Arturo Soria, y Torre Arias .

No es algo habitual , por eso lo comento. pic.twitter.com/yowER8L6UM — Félix Sánchez 🌻🦎🦇🦆🌵🌲🌳🍄 (@biocorsario) 2 de octubre de 2023

"Cuando vas al campo, sí que es más habitual encontrártelos, pero en la ciudad es más raro verlos", dice. En la jornada en la que se encuentra con un ortóptero de este tipo, lo inmortaliza. "En Madrid yo habré hecho fotos a cinco o seis especies de saltamontes. Normalmente, siempre es la langosta común, pero me he encontrado alguno raro y le hago una foto". Preguntó a un amigo entomólogo a qué especie pertenecían los insectos con los que él se estaba topando y descubrió que pertenecían a "la especie Chorthippus brunneus, un saltamontes de campo común, aunque no te lo aseguran del todo, porque con una foto no es fácil saberlo".

Yo en uno de los sitios en los que los he visto es en una azotea de un piso decimocuarto" Félix Sánchez Jardinero

La actriz Prisca Medina preguntó en Twitter: "¿Por qué nadie habla de la plaga de saltamontes que hay en pleno centro de Madrid?". Lo cierto es que no se puede calificar este aumento de la población de saltamontes, del que el Ayuntamiento de Madrid no tiene constancia, como una plaga. Así lo certifican desde RapidControl, una empresa de gestión y control medioambiental, que explica que, "durante los meses de julio a septiembre es habitual que este tipo de especies prolifere como otras muchas en temporadas estivales de verano".

Por qué nadie habla de la plaga de saltamontes que hay en pleno centro de Madrid?? — Prisca Medina (@prismedina_) 29 de septiembre de 2023

Medina se encuentra uno "cada dos o tres días en alguna pared". Lleva dos años viviendo en la misma casa del centro de Madrid, pero nunca antes había tenido que echar del piso a estos insectos. "Tenemos siempre las ventanas abiertas por el calor y entrarán por ahí, pero es algo bastante habitual y me llama mucho la atención siendo un piso tan alto y estando tan céntrico", señala esta actriz, que vive en una sexta planta. Félix Sánchez duplica de largo la apuesta: "Yo en uno de los sitios en los que los he visto es en una azotea de un piso decimocuarto".

Un saltamontes en la pared de Ignacio, en Malasaña, Madrid. / CEDIDA A EPE

Sequías y saltamontes

Estos insectos se desplazan en grupos o colonias, que gracias a "determinadas temperaturas y condiciones climatológicas permanecen pequeñas temporadas en zonas localizadas como campos y cultivos", aunque "rara vez llegan a núcleos urbanos, como ha sido el caso", reflejan desde RapidControl, desde donde reconocen que "en estos días se está haciendo eco de algunos casos en Madrid capital sobre la aparición de pequeños saltamontes y algún caso de langostas en viviendas".

Los saltamontes, indican además, "pueden ser trasladados por corrientes o desde zonas verdes, como parques y jardines en busca de alimentos". "En las grandes ciudades estamos acostumbrados a que no haya ciclos de la naturaleza, pero sí que los hay", indica Félix Sánchez.

Coincide con él el investigador de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Valladolid Juan José Luque Larena. "Al final, la naturaleza se va metiendo en las ciudades y tenemos que ponernos al día de ecología urbana". Él tiene la respuesta a la proliferación de estos insectos: "Son animales que aprovechan los periodos de sequía para dispersarse, como pasa en África con las langostas, porque son el mismo grupo de animales, ortópteros. Lo que está pasando es que este año, a diferencia de otros años, las condiciones son muy buenas".

¿Habrá saltamontes en 2024 en Madrid?

"Los ortópteros, en sus procesos migratorios, hacen como los pájaros y se desplazan en grandes distancias y no tardan nada en meterse en la ciudad", afirma Luque Larena.

Las temporadas de sequía son cíclicas, por lo que no parece que los saltamontes vayan a volver a aparecer por Madrid en un futuro próximo. "Tiene que ver con el año, con que es un año muy seco, pero seguramente no se volverá a repetir en 2024", zanja el investigador de la Universidad de Valladolid.

"Estos ciclos tienen que ver con fenómenos en el hemisferio norte, pero, con el cambio climático, se exageran las magnitudes de lo que sucede, por lo que se puede ir haciendo más extremo", agrega.

Si algún animal entra en las ciudades antes que los vertebrados, son los insectos, añade, por lo que "ahí sí que tenemos que tener un poco de cuidado, porque entran avispas gigantes asiáticas, hormigas, etc.". En el caso de que los insectos ya se hayan instalado en la ciudad, "hará falta algo que se los coma", como salamanquesas o pájaros. "Las ciudades se han ido construyendo de gente que se ha ido del campo, pero, ahora mismo, hay que intentar naturalizar las ciudades", insiste Juan José Luque Larena.