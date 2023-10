Un "malentendido" en Tiktok provoca colas de tres horas en la tienda de fotografía analógica de Antonio

Vista de la enorme cola en Fernández de los Ríos para comprar en la tienda de fotografía de Antonio. / EPE

"Ha sido todo un malentendido. Yo lo que había escrito fue jubilación, no liquidación. Y claro, acaban las dos en 'on', pero no son lo mismo. A mi todavía me queda un año aquí". Antonio del Solar, más cercano a los 80 años que a los 70, luce una camisa de cuadros y unos tirantes, y no para de hablar. Los clientes entran de uno en uno o en grupo y se tira un buen rato con ellos, explicando los detalles de esta cámara o de esta otra: "Mira, con esta de 16 milímetros empezó Kubrick o Spielberg".

Su tienda de fotografía analógica, situada en el barrio de Chamberí, es un auténtico museo. Cientos de cámaras de todo tipo -Nikon, Olympus, Pentax, Kodak, y muchas de ellas de las muy antiguas, de las de muelle- se desperdigan por unos estantes en los que falta sitio para tanto material. Por faltar sitio falta incluso en la acera frente a la tienda, donde alrededor de medio centenar de personas guardan fila para entrar desde primera hora. "Yo ayer estuve tres horas esperando y cuando llegamos ya tuvo que cerrar", asegura uno de los clientes.

Un vídeo colegado en Tiktok que alcanzó 1,5 millones de visualizaciones y venía a decir que había liquidación en el negocio ha desatado una suerte de locura neoyorquina por visitar la tienda. "Nunca me esperaba algo así, me siento mal por la gente que está esperando", asegura este experto en fotografía que trabajaba de mecánico pero hace 50 años se metió a este negocio y se convirtió en experto fotógrafo del cielo. "Yo he fotografiado todo lo que hay arriba", dice Antonio, que antes de tener este pequeño y estrecho local de Fernando de los Rios estuvo en otro de la Plaza de Olavide durante décadas.

Antonio del Solar posa en su tienda de fotografía de Chamberí. / EPE

En la fila, hay mucho veintañero, mucho estudiante de imagen y sonido. "Somos estudiantes de Fotografía y lo vimos en Tiktok y pensamos en venir. Dice que no le queda mucho ya que vender, pero bueno", explican Lucía e Iván, que llevan hoy hora y media de cola para entrar a la tienda. "Yo ya había visto la cola en el barrio hace un par de días, y como él tenía que arreglar una cámara y yo igual comprar otra hemos venido", aseguran Nicolás y Yamil. "Es verdad que no hay tiendas en Madrid que tengan tanto equipo".

"Mis nietas"

"Me siento fatal; me da mucho apuro que la gente esté esprando ahí aunque me encanta por mis nietas que presuman del abuelo", confiesa el comerciante, que no se ha visto en una igual en su vida. "Mira, esta cámara vale 15 euros, un angular, 35 milímetros, es lo más barato que vendo", le explica a unos jóvenes youtuber, tiktoker y instagrammer que le han venido a grabar.

"La persona que vino e hizo fotos dio la sensación de que liquidaba, pero no", confiesa Antonio, que afirma que cuando vino aquí no tenía idea de vender, sino de arreglar material y exponer el que tenía, y de hecho muy poco del abundante material que tiene expuesto está a la venta. "Poner en funcionamiento un aparato que tiene 80 o 90 años me encanta", asegura Antonio, que entre sus tesoros tiene una Nikon F1 que se hizo famosa en "Vietnam porque aguantaba las condiciones totalmente adversas de los reporteros, el barro, el agua, llos golpes".

Varias de las cámaras que tiene Antonio en su tienda. / EPE

Toda esta histeria le ha pillado a pie cambiado y pide paciencia a los clientes. "Si queréis comprar algo que esté bien me tenéis que dejar que me organice, para la próxima semana ya tendré cosas. Yo no me voy a ir si dios quiere", suelta a un cliente tras otro. "Tengo mucho material que tengo que revisar y cuando compruebe que está bien lo saqué a la venta. Doy la seguridad de que lo que vendo está perfecto", explica Antonio, que también le gusta organizar visitas para recoger fósiles y organizar talleres para fotografiar estrellas.

"Todo esto me ha sacado de mis horarios, la verdad, pero ver la cara de sorepresa de los jóvenes al ver lo que tengo me encanta. He vendido cámaras a nietos porque las había tenido el abuelo", dice Antonio.