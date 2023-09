El espectacular rayo que aterrorizó Madrid: "Fue un petardazo, dejó un boquete en la fachada"

El rayo que impactó contra un edificio en el barrio de Valderrivas (Madrid). / MABEL CARNICERO (TWITTER)

A lo largo de esta madrugada, entre la medianoche y las seis de la mañana, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha detectado 8.200 rayos, según ha informado este lunes su portavoz, Rubén Del Campo. Uno de esos rayos ha caído sobre un edificio de viviendas de Madrid que ha resultado dañado.

Se trata de la urbanización recogida entre la calle Minerva y la avenida de las Comunidades, en el barrio residencial de Valderrivas, a veces escrito como Valderribas, en el distrito de Vicálvaro, situado en la zona este de la capital. Este bloque de viviendas cercano al parque de Faunia ha recibido varios impactos de rayo, que han provocado el desprendimiento de parte de la fachada.

2 de los rayos impactaron en varias zonas de la fachada pic.twitter.com/fTMnJz1Js2 — Mabel Carnicero (@MabelCarnicero) 11 de septiembre de 2023

El primero de ellos, grabado por Paula, hija de Mabel Carnicero, una usuaria de Twitter que ha publicado el vídeo del momento en el que el relámpago ha chocado contra el edificio, llegó a las 23:25 de la noche del domingo. "Se tiró toda la noche con truenos. Cayó otro parecido a las dos y pico y, a las cuatro y pico, otro, que ha roto parte de una de las fachadas en el último piso", ha explicado esta vecina en la red social.

A última hora de ayer domingo, un rayo impactó sobre un edificio del barrio de Valderribas, distrito de Vicálvaro, en #Madrid. Así lo capturó @MabelCarnicero 👇🏽 pic.twitter.com/XsnyvR1UL0 — MeteoMadrid (@carlosweder_) 11 de septiembre de 2023

"El conserje anterior me ha llamado para preguntarme qué había pasado y me ha dicho que, si hubiese impactado en la fachada de la parte de la calle en la que se encuentra mi casa, habría sido mucho peor, porque es donde se encuentran los contadores. Afortunadamente, hay que dar gracias de que no haya sido así. Por lo menos, no ha pasado ninguna cosa grave", dice Isabel, una vecina del edificio, con la que ha podido hablar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Ningún daño humano

Desde Emergencias Madrid, trasladan a este diario que no ha habido que lamentar ningún daño humano. "No ha habido males mayores, simplemente el boquete", corrobora Isabel. Esta mañana han acudido los Bomberos a la calle Minerva, 177, para "revisar los daños, sanear y comprobar que no había peligro de que cayesen más elementos", han trasladado desde Emergencias.

A las 23:25 ha caído un rayo en la urbanización Parque Mirador al lado de Faunia, en el barrio de Valderribas, Vicálvaro (Madrid) pic.twitter.com/V28Co5883A — Mabel Carnicero (@MabelCarnicero) 10 de septiembre de 2023

"También impactó dentro del recinto", dice Isabel, pero, según explica el conserje del edificio a este periódico, "sólo ha causado daños en la fachada". El primer rayo pilló a esta vecina en un momento de descanso: "A mí me pilló en el comedor viendo la televisión y fue tan grande el petardazo que nos quedamos impactados".

"Fueron dos truenos tremendos. Hubo varios, pero dos muy gordos", añade. El segundo susto de la noche llegó sobre las tres de la madrugada. "Cayó otro tremendo. Se iluminó todo en un momento", sostiene.