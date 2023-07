Cuando Internet llega vía satélite a un pueblo de Ourense: "Es mucho mejor de lo que teníamos"

Imagen del Ayuntamiento de Toén, uno de los primeros de España en apuntarse al Plan del Gobierno con fondos europeos para llevar internet a las zonas rurales. / EPE

Toen es un concejo de Ourense compuesto por ocho parroquias diseminadas que a su vez se reparten en hasta 40 núcleos de población. Un total de 2.400 vecinos a los que solo llegaba la fibra óptica al 60-70%... hasta ahora. “Hace un par de días comenzaron a instalar las antenas a los vecinos que no tenían fibra y la han pedido. Hemos tenido alrededor de unas 30 solicitudes”, explica el alcalde, Ricardo González, sobre una medida que considera “fundamental” para la población rural: poder tener acceso a Internet. “Es la necesidad prinicipal en el ámbito rural, y es algo transversal. Sirve a los críos para estudiar, a los padres para trabajar y a las empresas para instalarse. Esto es una buena solución hasta que llegue la fibra óptica que prometió el Gobierno, es mucho mejor de lo que teníamos”.

La llegada de Internet vía satélite a Toén, y numerosos núcleos rurales de toda España se enmarca dentro del Programa Único-Demanda Rural, desarrollado con financiación de los fondos Next Generation -76 millones de euros- con la que se pretende alcanzar a 1,2 millones de familias a través de un proyecto adjudicado a Hispasat, que es la que da la cobertura satelital.

El objetivo consiste en llevar Internet por satélite a todas las zonas rurales y remotas del país donde no llega la cobertura (o esta es menor de 50 megas de velocidad), con el objetivo de dotarles de una conexión de 100 megas (en el primer año) y acabar así con la brecha digital que separa a las dos España. El programa se centra especialmente en aquellas comunidades autónomas donde más baja es la cobertura, Aragón (78% de terrirtorio con cobertura), Asturias (79%), Castilla y León (75%), Extremadura (84%)y Galicia (77%).

El precio para el beneficiario final es de 35 euros al mes, “la misma cifra que se pagaría en una gran ciudad, es un precio muy competitivo”, explica Fernando Ojeda, presidente de Eurona, la empresa más importante de las que trabajan con Hispasat a la hora de hacer esa conexión posible, aunque hay varias más.

Instaladores

Para atender la demanda, Eurona ha multiplicado por tres su número de instaladores. El operario se desplaza a la casa y es el encargado de montar una pequeña antena en la pared de la vivienda o en el tejado, la instalación -cabelado-, y el router wifi. Todo ese montante costaría 600 euros, y es precisamente lo que está subvencionado.

“Es un plan revolucionario porque se subvenciona al 100% el equipamiento. Los clientes solo nos tienen que llamar y nosotros gestionamos todo. El cliente no tiene que hacer nada”, explica Ojeda, que señala que en este momento hay ya alrededor de 15.000 clientes que tiene internet vía satélite en España, 12.000 de ellos de Eurona.

Hasta ahora -el programa lleva en vigor dos semanas-, las peticiones de altas -varios miles- “han estado muy repartidas” por zonas rurales de Cataluña, Valencia, Andalucía y Galicia. “Se estima que en España hay medio millón de hogares que no tiene cobertura adecuada y 150.000 personas que necesitan tenerla”, precisa Ojeda, que afirma que la acogida “está siendo muy buena”, pero todavía hay mucha gente que desconoce este plan desarrollado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resilencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021.

Subvención

Según explica el alcalde de Toén, cuando se enteró de este programa se ofreció como intermediario para facilitar que llegara a todos los vecinos que lo pidieran. “El sistema de internet vía satélite ha mejorado mucho, va con mucho menos delay, y al haber una subvención para que quien no tiene fibra pueda tener la tecnología tratamos de encontrar cuanto antes a un proveedor que nos diera garantías de calidad y servicio”, dice sobre la empresa Celber.

“Es mucho mejor que lo que teníamos hasta ahora y mientras llega la fibra prometida por el Gobierno, que es una necesidad, una deuda que tiene con los pueblos. Por ahora nos conformamos con esta tecnología pero no es tan buena como la otra. Tener fibra hoy en día es como tener una carretera pavimentada o que salga agua por los grifos de casa”, explica el alcalde sobre una instalación que da cobertura hasta tres o cuatro miembros de la familia a la vez. “La mayoría de casos son gente que o bien no tenía cobertura o el router que tenía no les daba velocidad”.