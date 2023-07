Hotel California, "such a lovely place": el lugar conocido por The Eagles que nada tiene que ver con la canción

Los habitantes de Todos Santos, una población del estado mexicano de Baja California Sur, hacen correr una leyenda entre todos los extranjeros que les visitan. The Eagles se fijaron en 1976 en un humilde establecimiento turístico, el más céntrico de este pueblo, para componer su máximo étito: Hotel California. "Nadie duda de que este hotel la inspiró, aunque no se sabe si la escribieron aquí", dice Yolanda Contreras, gerente general en Guaycura Boutique Hotel & SPA. Aunque los lugareños les cueste reconocerlo, la realidad es bien distinta.

The Eagles nunca han confirmado si llegaron a hospedarse en ese hotel y tampoco fueron dueños de él, como hace tiempo se rumoreó. El contacto más público que tuvieron con el alojamiento se basó en una demanda que la banda estadounidense interpuso en 2017 contra los entonces propietarios del establecimiento por hacer creer a los huéspedes que se encontraban en el lugar que inspiró el tema.

El edificio que aparece en la portada del quinto álbum de The Eagles es, de hecho, el Hotel Berverly Hills, conocido popularmente como el Palacio Rosa, pero en ningún caso se trata del rojizo hotel colonial de Todos Santos. "La canción de The Eagles no tiene nada que ver con el hotel, es una coincidencia feliz. Por cuestiones legales, no podemos ahondar más en este tema", resuelve Alejandro Mitre, el agente de bienes raíces de TheAgency Todos Santos, una suerte de agente inmobiliario, que se encarga actualmente de la venta de la propiedad mexicana.

Portada del álbum 'Hotel California', de The Eagles./ ARCHIVO-

El inmueble, que cuenta con 11 habitaciones y varios restaurantes y tiendas en la planta baja, está valorado en 7,2 millones de dólares. Hasta ahora, las ofertas que han recibido han llegado principalmente de mexicanos, a pesar de que en la zona residen personas de Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia y España.

La compra se encuentra "en proceso de cierre" y se podrá decir quién es el comprador "cuando concluyan los trámites", dice Alejandro Mitre, que detalla que un inversor mexicano ha puesto sobre la mesa una "propuesta muy interesante para el Pueblo Mágico", una categoría que otorga la República a aquellas localidades que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, como Tulum, Guadalupe o Isla Mujeres. Estos lugares protegidos cuentan con "una densidad más baja y se mantienen ciertas características de construcción", como el límite a las alturas de los edificios, explica el agente inmobiliario.

El empresario capitalino que, previsiblemente, adquirirá la propiedad "quiere hacer algo espectacular". "Va a respetar la arquitectura y el diseño colonial del Hotel California para mantener la vibra que tiene Todos Santos", señala Mitre, pero pondrá en marcha una ampliación y mejorará las habitaciones para dar "una experiencia mucho más agradable para todos los huéspedes".

THE AGENCY

Primer hotel con cerveza fría

La historia del Hotel California, más allá de la canción, ha convertido al establecimiento en el principal emblema del pueblo. Comenzó a construirse en 1947 y, el 5 de febrero de 1950, su propietario, el señor Wong, un inmigrante de origen chino que se trasladó a Todos Santos con su esposa y sus seis hijas, fundó este hotel de 16 habitaciones. El Hotel California se posicionó como el primer lugar de la localidad en el que se podía comprar una cerveza fría, ya que todos los días su dueño traía hielo desde La Paz, la capital de Baja California Sur.

Tiempo después, inauguró la primera gasolinera de Todos Santos y, cuando el hotel ya había cumplido más de 50 años, en 2001, se lo vendió a una pareja canadiense, John y Debbie Stewart. Fueron precisamente ellos quienes comenzaron a remodelar el espacio: ampliaron el restaurante, acondicionaron nuevos lugares de comida y abrieron una boutique de recuerdos y varias joyerías.

The Eagles tocan 'Hotel California' en un concierto benéfico en 2002. / REUTERS

John y Debbie Stewart pusieron a la venta camisetas del Hotel California y "el público empezó a relacionarlo con la canción". "The Eagles se enteraron y creyeron que estaban usando el nombre de Hotel California para este lugar, pero el Hotel California existe desde antes de que el rock existiera, por lo que serían los músicos quienes le estarían robando el nombre al hotel para su canción. Ahí empezó y debate interesante y llegaron a un acuerdo [en 2018] para que el hotel no se relacionase con la canción", relata el agente inmobiliario.

Con los años, se uniron al proyecto más inversores para hacerse cargo de la propiedad. Ahora, el hotel pertenece a cuatro empresarios mexicanos, estadounidenses y canadienses y lo venden porque "sienten que tienen varios proyectos llamando a sus puertas y que el Hotel California ya les dio lo que les tenía que dar", apunta Alejandro Mitre, que confía en que el nuevo proyecto "venga a levantar todavía más el nombre de Todos Santos y del Hotel California".

Ambiente artístico

"El nombre llama muchísimo la atención y es un hotel muy bonito, muy colonial, en el que se come a gusto", afirma Alejandro Mitre, que sostiene que el Hotel California se ha convertido en "un punto de reunión" para quienes viven o visitan la Baja California Sur.

"Es un edificio que viste mucho al centro de Todos Santos. Tiene restaurantes y tiendas, y la gente de La Paz y de Los Cabos -en la zona sur de la península, donde se ubican San José del Cabo y Cabo San Lucas- puede venir a pasar el día", añade. Desde Madrid, Iberojet ofrece un vuelo directo en la temporada de verano al Aeropuerto Internacional de Los Cabos.

Noticias relacionadas

Todos Santos cuenta además con una comunidad internacional artística importante, "con mucha pintura, música, teatro y escultura", indica Mitre. El desarrollo de la localidad se ha intensificado en los últimos 10 años. "Ha sido una locura. Los artistas vienen y aquí se quedan. Les atrapa. Sobre todo por la pintura, la música y la oferta de festivales y actividades culturaho atractivo e interés", señala Yolanda Contreras, que desliza que en la zona tienen casa "muchos artistas de rock".

El pueblo, situado en uno de los estados más seguros de México, "tiene mucha calidad de vida y estilo, además de un microclima privilegiado", puesto que se localiza entre la sierra de La Laguna y el Pacífico, que aporta con una brisa que mantiene las temperaturas suaves a lo largo del año.