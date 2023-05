El misterio del único municipio de Madrid en el que ganó Izquierda Unida (y con mayoría absoluta)

Corpa, donde gobierna IU / A. P

Corpa, un pueblo de 700 habitantes a pocos kilómetros de Alcalá de Henares, es el único municipio madrileño en el que Izquierda Unida ha ganado las elecciones municipales. Ni siquiera en Rivas Vaciamadrid, su feudo histórico en la región, ha sucedido: el PP fue el partido más votado, aunque la suma de IU (que se presentaba separado de Podemos) y el PSOE permitirá a la izquierda gobernar. En Corpa, IU logra la mayoría absoluta y obtiene cuatro de los siete concejales que se reparten. El alcalde, Santiago Serrano —47 años y de profesión camionero— revalida por segunda vez el mandato tras una campaña dura, marcada por las acusaciones personales y entre partidos en redes sociales.

"Ha sido destructivo", admite Pedro, 53 años, vecino del pueblo de toda la vida, al parar un momento en la plaza central. "Yo me he quitado de todos los grupos de Facebook. Se lo dije a mi familia: a partir de ahora, en el pueblo solo para vivir y trabajar". A su lado, Luis, ya jubilado, confirma el mal ambiente y trata de quitarle hierro. "No sucederá lo mismo que en Puerto Hurraco". En Puerto Hurraco, Extremadura, hubo hace treinta y tres años una disputa entre dos familias cuyo origen estaba en un conflicto de lindes que terminó en un tiroteo masivo. No están a ese nivel aún en Corpa, pero la atmósfera es tensa. "Ha sido una campaña muy, muy sucia", desliza una vecina en la tienda de ultramarinos, la única del lugar. "No solo en redes: también por el piki piki en la calle".

100% pueblo

Vayamos por partes. Lo primero, el pueblo. A diferencia de otros municipios de alrededor —como Villalbilla, Torres de la Alameda o Los Santos de la Humosa, todos en la subcomarca de Alcarria de Alcalá— en Corpa no hay urbanizaciones. Es un pueblo, pueblo, sin apenas cobertura, con un bar, un casco pequeñito, casas antiguas y una única hilera de chalets construidos en cooperativa en los años 90. "Aquí no llegó la burbuja", dice Luis. "Si no ha crecido, es porque el Ayuntamiento no ha querido". La población se ha duplicado desde el año 2000, eso sí, porque la vivienda es barata, un fenómeno que ha ido en aumento desde la pandemia. Se venden casas y llega gente para teletrabajar. Y hay niños, unos cuarenta en el colegio municipal.

Ayuntamiento de Corpa

Lo segundo, la ideología. ¿Es Corpa más de izquierdas que nadie? No exactamente. El Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso ha sido la fuerza más votada en las elecciones autonómicas. También lo fue en 2021. Y el PP gobernó entre 2007 y 2015. Sucedió, según explican los vecinos en la tienda de ultramarinos, porque el PSOE se dividió en dos grupos y, aunque juntos sumaran más votos, el reparto de escaños les penalizó.

Tras las dos legislaturas populares llegó el momento del cambio. "Ese era el lema: el cambio que Corpa necesita", relata Serrano, que empezó a ser alcalde con 39 años. "Éramos una candidatura joven, nueva. No habíamos sido concejales. El alcalde de entonces ya no se presentaba y entendíamos que el pueblo necesitaba un giro". Serrano consiguió que 225 personas votaran por su lista, más del doble que el PP (97) y el PSOE (52). "Y así fue. Abrimos la casa de la juventud, acondicionamos la entrada al polideportivo y hemos puesto en marcha clases de zumba, pilates y gimnasia. Ahora hay mucho más movimiento social".

Las siglas

"Corpa es un pueblo de personas", continúa el regidor. "Aquí no se distingue entre izquierdas y derechas. Yo tengo la certeza de que antiguos afiliados al PP han votado a IU, de la misma manera que gente de izquierdas ha votado al PP". Aunque vecinos consultados consideran que tradicionalmente Corpa ha sido de izquierdas, que al PSOE siempre le fue bien y que cuando eso dejó de suceder IU cogió el testigo, el actual alcalde explica que ni él ni sus concejales están afiliados a Izquierda Unida: lo escogieron porque les venía bien.

"Aquí no se distingue entre izquierdas y derechas", dice el alcalde de Corpa

"Elegimos estas siglas porque el PSOE nos imponía al candidato. Al PP había que estar afiliado. Ciudadanos no nos terminó de convencer. Íbamos a presentarnos como independientes, pero nos aconsejaron llevar unas siglas detrás por temas jurídicos", cuenta, antes de elevar el tono indignado. "Tampoco es que te sirvan de gran cosa, porque a los pueblos nos tienen abandonados. El programa del PP se lo han costeado ellos mismos. A nosotros nos lo han pagado porque les amenazamos con dejar las siglas una vez tomáramos posesión. Fui muy claro: en Corpa hay gente mayor que quiere el programa en papel, a la que no puedes mandar un PDF por Whatsapp. Hablé con los responsables y les dije que en cuanto entráramos nos iríamos al grupo mixto. No sé ni qué pasos hay que dar, pero los íbamos a dar. Tengo constancia, por alcaldes de la zona, de que en el PP y en el PSOE pasa lo mismo. Solo se acuerdan de los pueblos en esta época".

Un sueldo para el alcalde

A las elecciones de este domingo concurrían, por tanto, Izquierda Unida-Podemos-Alianza Verde, el Partido Popular, el PSOE y Vox, estos dos últimos con candidatos paracaidistas (que ni son ni viven en el pueblo). Al ser un lugar pequeño, donde todo el mundo se conoce y donde familias enteras viven desde hace décadas, los paracaidistas poco tenían que hacer. Las elecciones serían un cuerpo a cuerpo entre Santiago Serrano y Ángel Megía, candidato popular y alcalde entre 2007 y 2015.

Las acusaciones del PP a IU se basaron en dos aspectos. El primero, que el alcalde cobre un sueldo. El segundo, que no viva allí. Así puede observarse en las octavillas repartidas por los populares, disponibles en su propia página de Facebook, en las que revelan el sueldo de Serrano (1.200 euros al mes) y aseguran que, de ganar, ellos no cobrarán nada. Este periódico ha intentado contar con la opinión del PP de Corpa sin éxito.

"Es cierto que no fue del todo correcto, porque deberíamos haberlo puesto en el programa. Pero el sueldo lo aprobó el pleno y creímos que a la larga sería beneficioso para el pueblo, porque es complicado mantener el trabajo en la empresa privada mientras atiendes el Ayuntamiento", dice. "A mí terminaron despidiéndome por compaginar ambas cosas". Respecto a su residencia, cuenta que vive en Alcalá de Henares por motivos personales pero que se ha criado en Corpa. "Sé lo que es jugar en el frontón de la Iglesia, lo que es ir la escuela... Y el candidato del PP no puede decir lo mismo".

La campaña, por último, se embarró a la Puerto Hurraco por un conflicto urbanístico que pilla a la actual corporación de refilón. Una sentencia de 2013, disponible en la base de datos de sentencias del Poder Judicial y revisada por este diario, dictó que una de las casas del pueblo invade varios metros de zona verde y obligó al Ayuntamiento a restablecer la legalidad urbanística. La casa sigue en pie, pero el alcalde asume que tarde o temprano la sentencia se tendrá que cumplir, circunstancia que ha sido aprovechada por la oposición para "dar a entender" que, cuando esto suceda, será por decisión del consistorio.

"Yo lo siento por esa familia, pero no soy responsable de ello", lamenta Serrano. En cualquier caso, la campaña del PP no surtió efecto y el candidato de IU volvió a ganar este domingo con 232 votos, frente a los 189 del PP. El suyo es ya el único municipio que aparece en morado —por ir en las papeletas con Podemos— de todo el mapa regional.