Al entrar en el gimnasio The Black Panther (TBP), a la primera persona que identificamos es a Omar Montes. El madrileño es uno de los artistas más populares de nuestro país, donde fue el cantante más escuchado en Spotify en 2020. Sus habituales apariciones en los medios hacen de él uno de los rostros más populares de la España televisiva. Está poniéndose las protecciones sobre un ring, porque se está preparando para una pelea profesional de boxeo.

No es la única cara conocida que está sudando en este centro deportivo. En una sala aparte se encuentra el rapero Jarfaiter, que también se pone en forma peleando. Habitualmente aparece por las instalaciones Ilia Topuria, el luchador español de UFC con más victorias en la historia de la competición. Y, junto a él, gente como el presentador Pablo Motos, que además ha sido noticia este mes por haberse lesionado de gravedad: se rompió el tríceps precisamente en un combate de boxeo con Omar Montes.

En una esquina está calentando el piragüista olímpico español Cristian Toro, oro olímpico con Saúl Craviotto, que está iniciando estos días su andadura en la política. Y no son todos los que están. Por allí pasan o han pasado nombres como el del exfutbolista Fernando Torres, el campeón de boxeo Sergio 'Maravilla' Martínez, el peleador argentino Santiago Ponzinibbio o el youtuber DJ Mario. Un desfile diario de caras conocidas que hacen de TBP el centro deportivo referente de las celebrities.

David Hervías, una de las promesas del deporte de contacto español, practica un mataleón / ALBA VIGARAY

¿Dónde hay que ir para asistir al gimnasio de moda entre los famosos? Una pista por si lo buscan por Malasaña, Pozuelo o Las Rozas: no es por ahí. Si quieren llegar al gym favorito de los famosos, hay que venir al sur y hacer una excursión a un barrio obrero. Porque The Black Panther se encuentra en el corazón de un polígono industrial de Carabanchel.

Cosas de barrio

"Al final, lo que le mola a la gente es ser de barrio", le cuenta Omar Montes a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA mientras se coloca el casco de protección. Trae un ojo morado. Practica deporte de contacto a diario, algo que no es nuevo para él. Había boxeado profesionalmente antes de ser conocido. Tiene un récord de 80 combates y sólo 7 derrotas. Y volverá a hacerlo el próximo mes de junio en una velada que se celebrará el próximo 2 de junio en la Cubierta de Leganés.

Ahora es una estrella. Pero, cosas de la vida, el que empezó apuntando en esto de la música fue su amigo Benedicto Nsue. Un madrileño de origen ecuatoguineano al que le unen años de relación: "Omar y yo somos amigos de hace muchos años. Del barrio, porque yo soy de Orcasitas y él es de Pan Bendito. Y cuando yo hacía música, Omar era mi fan", recuerda ahora Bene entre bromas.

ALBA VIGARAY

El tiempo cambió las tornas: Omar acabó triunfando en la música y Benedicto la dejó para dedicarse por completo a las artes marciales y los deportes de contacto. Compitió a gran nivel y acabó abriendo un primer gimnasio en Vallecas (llamado Circus Arena) con su primo David Ondo, experto también en artes marciales. Ambos acabaron trasladándose a Carabanchel y fundando The Black Panther. Un proyecto empresarial con unos inicios complicados, porque abrió sus puertas a finales de 2019.

"Habíamos hecho una inversión fuerte, pero nosotros solos. Sin grandes socios poniendo dinero. A los pocos meses ya teníamos la pandemia encima. Fue muy complicado", nos cuenta Nsue sentado en una esquina del ring. Con un ojo observa cómo calienta Omar y con el otro controla a otros dos alumnos que hacen cardio. "Tenemos capacidad para unos 1.200 alumnos, pero hemos cortado en 600 para poder dedicarnos mejor".

Borja Escalona

Omar Montes ya está subido al cuadrilátero y golpeando al ritmo que le marca su entrenador. La escena es familiar. ¿De qué nos suena ese ring? Apareció hace unos meses por redes sociales en un ya icónico vídeo. Y es que fue exactamente ahí donde Omar Montes puso en su sitio al polémico youtuber Borja Escalona, que retó públicamente al cantante y se presentó en la misma puerta de The Black Panther a exigirle una pelea. Lo que sucedió después ya es historia de internet.

Tal y como aparece en ese vídeo, Montes humilló a Escalona con una serie implacable y lo acabó sacando del ring de un puñetazo. Literalmente. "Yo soy el que se oye de fondo diciéndole a Omar que pare", nos cuenta entre risas David Ondo, el otro fundador de TBP y primo de Benedicto. "Pensábamos que Omar iba a tener más problemas, porque vimos que era un tío más grande que él. Ya sabes que el peso es fundamental en esto de los deportes de contacto, Pero no, no. Lo finiquitó rápido".

La clave

¿Cuál es el motivo por el que los famosos acuden a TBP? Omar no niega que "siempre que puedo traer a algún personaje, lo traigo. Son mis amigos, entreno aquí... y siempre es mejor que triunfe un gimnasio de Carabanchel que uno de cayetanos del centro de Madrid. Al final hay que venirse al barrio", bromea, justo después de bajarse del mismo ring del que sacó volando a Borja Escalona.

Los propietarios, no obstante, lo tienen claro: ellos no han usado a los famosos como reclamo. No han hecho carteles ni anuncios utilizando la imagen de ninguno de ellos. Ha sido al revés: "Al final se han impuesto los resultados que obtiene la gente. En esto de los gimnasios, lo que funciona mucho es el boca a boca. Y esas referencias positivas solamente se consiguen si hay buenos resultados".

Uno de los usuarios practica una llave sobre el ring de The Black Panther / ALBA VIGARAY

"Igual somos conocidos por los famosos que pasan por aquí, pero en realidad lo que valoran nuestros clientes es la seriedad en la preparación en deportes de contacto y los resultados. Aquí nos conocen por Ilia [Topuria] o por Omar [Montes], pero tenemos a un montón de personas que, o han ganado campeonatos internacionales, o se están preparando para ello. Mira a David, por ejemplo", apunta Bene.

Habla de David Hervías, una de las mayores promesas con las que cuenta el deporte de contacto español. Un joven madrileño que, consultado el ranking de Tapology (la página referente en el mundo de las peleas deportivas), lidera todos los rankings en los que se halla. Es una de las grandes promesas de los deportes de contacto en nuestro país.

Pero no el único en la sala. Bene va señalando a un grupo de personas que ruedan por el suelo haciendo cardio y va cantando: "Ese, campeón de España. Aquel, de Europa. Ese de más allá, peleará el título continental en breve". Y así hasta una veintena de usuarios que se están preparando para distintos torneos oficiales en varias disciplinas. Desde campeonatos regionales (Madrid) hasta títulos mundiales. En la recepción, entre un montón de trofeos, lucen sendos cinturones de campeonatos de Europa de kickboxing y K1 respectivamente, que han ganado alumnos de TBP.

El popular rapero Jarfaiter es otro de los habituales en este gimnasio de Carabanchel / ALBA VIGARAY

Intrusismo

Y es que, en materia de artes marciales de alta competición, el TBP es tal vez el gimnasio español que cuenta con más efectivos peleando a gran nivel: "En este tipo de deportes, tenemos consideración de centro de alto rendimiento. Pero ya se sabe, ganarse la vida con esto en España es casi imposible. En otros países, estos chavales que estamos llevando estarían viviendo bien de esto. Pero aquí no hay apoyos suficientes para estos deportes. Luego ves que un combate de youtubers llena un estadio", lamenta Nsue.

Pero, más allá de los famosos (por un lado) y los peleadores de élite (por el otro), si hay algo que motiva a los socios de TBP es "la gente que no puede permitirse un gimnasio pero nos demuestran ganas y trabajo. Nos hemos encontrado a gente que no tenía ni donde dormir y les hemos abierto las puertas del gimnasio para que se queden aquí. Si los vemos trabajar duro y tomárselo en serio, les ayudamos", explica Bene. Porque, al final, ese es el espíritu de un gimnasio ubicado en un barrio obrero.