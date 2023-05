Los primos que gobiernan el pueblo con menos habitantes de España desde hace 40 años

Illán de Vacas se parece al plató de una película western nacional. Para llegar a este pueblo toledano compuesto por cuatro calles sin asfaltar, de las que dos tienen nombres azarosos (calle A y calle B), hay que circular por una carretera regional y dejar a su derecha la ya abandonada iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Al entrar en este pequeño municipio, se actúa como en una casa. De hecho, tiene menos habitantes censados que el 22,7% de hogares españoles.

"¡Hola! ¿Hola?", resuena el eco del intento de encontrar, sin éxito, vida humana en este lugar. Illán de Vacas es el municipio con menor población de España de los que cuentan con Ayuntamiento. Tan sólo tenía, a fecha de enero de 2022, tres personas censadas, según el INE. Una de ellas es el actual alcalde, Javier Bollaín Renilla, que el 28 de mayo concurrirá por tercera ocasión consecutiva en las elecciones municipales como cabeza de lista único del PP.

Una de las calles del casi despoblado municipio de Illán de Vacas, en Toledo. / ALBA VIGARAY

A él se enfrentará una lista del PSOE formada por dos paracaidistas, Daniel Gómez Corrochano y Pedro Luis Arrogante Pérez, que "no son del pueblo ni tienen ninguna relación con él", sostiene el regidor popular. El primero de ellos se presentó ya en los comicios de 2019 para hacerse con un bastón de mando que, por segunda vez, recaló en manos del aspirante local. Arrogante Pérez, por su parte, concurrió como número ocho en las listas del PSOE para las elecciones de 2015 por Cebolla, uno de los municipios colindantes, que sirve como suministrador de servicios para esta pequeña localidad toledana.

"Nosotros convertimos a los pueblos de alrededor -Cebolla y Los Cerralbos- en nuestros municipios. No tenemos bar, ni estanco, ni tienda ni ambulatorio. No tenemos nada. Cogemos el coche y, en cuatro minutos, estamos en esos sitios", explica Javier Bollaín Renilla. Los otros dos habitantes de este pueblo son primos del actual alcalde y uno de ellos, Julián Renilla, le precedió en el cargo. Gobernó durante 32 años, en un total de ocho legislaturas.

Julián Renilla, que entiende el que fue su mandato como "una época pasada y acabada", ha rehusado comentar su etapa como regidor. Su primo y sucesor asegura que tomó el relevo de su primo porque él "estaba muy cansado" de la gestión del pequeño pueblo. Esta localidad se encuentra atascada por el desapego de la administración.

Entrada a Illán de Vacas, la localidad menos poblada de España, que se ubica en Toledo. / ALBA VIGARAY

Trámites burocráticos bloqueados

Javier Bollaín insiste en que necesitan la ayuda de un secretario volante, un profesional itinerante enviado desde los gobiernos superiores que se encarga de materializar los trámites burocráticos en varios municipios de menos de 25 personas. "Una vez que lo tengamos, toda la documentación administrativa del municipio se podrá entregar a la administración. Si no tenemos un secretario, nada de lo que hagamos se admitirá", refleja.

Hasta entonces, Illán de Vacas seguirá sin poder acceder a los programas informáticos que le conectarían con la administración para "cualquier tarea habitual de un municipio", como "dar de alta a gente en el censo", afirma el alcalde. "Hay gente que quiere vivir aquí", dice el primer edil, y pone como ejemplo a "una persona que vive en el pueblo, que trabaja en el campo. Reside entre semana en el pueblo y el fin de semana, en Talavera de la Reina". Asimismo, sostiene que el pueblo acoge a diario a un grupo de trabajadores del campo que duermen fuera de la localidad. "Si me preguntasen cuál es la población habitual de Illán de Vacas de verdad, diría que entre ocho y 12 personas", lanza.

El actual Illán de Vacas, desprovisto de secretario volante, no puede ni siquiera presentar sus cuentas anuales. "Ahora no me las admiten, aunque estén hechas", dice Javier Bollaín, de 67 años y jubilado. El presupuesto de Illán de Vacas ocupa "media hoja de Excel", en el que no se incluye su sueldo, porque él no cobra nada como alcalde. En ese pequeño documento se introduce "lo que aporta la administración, los impuestos que se pagan y la luz y el agua", apunta. "A esto se puede dedicar una persona exactamente media hora al trimestre".

Calles sin asfaltar del municipio menos poblado de España, Illán de Vacas, en Toledo. / ALBA VIGARAY

"Si me solucionan todos los problemas administrativos, automáticamente pido ayudas para rehabilitar las casas, hacer tendido eléctrico, hacer tuberías... para convertir Illán de Vacas en un pueblo digno y, a partir de ese momento, podrá venir la gente", pronostica. El alcalde explica que, "si yo pudiera pedir algo, lo primero sería que asfaltaran las calles. Cualquier calle de cualquier pueblo de España está asfaltada, pero aquí no".

En este momento, quienes viven allí son "los que tienen sus casas, pero el resto están abandonadas. Ni viene nadie a arreglarlas ni podemos pedir ayuda para que se reparen". Durante las últimas dos décadas, en esta localidad con viviendas vacías y fincas de un tamaño desproporcionado con respecto al del propio pueblo, el censo ha estado compuesto por entre ocho ciudadanos, en 2003 y 2004, en su momento de mayor población, y una persona empadronada, en 2013. "En esta legislatura no he podido conseguir nada", reconoce este alcalde en una afirmación muy alejada de los discursos políticos que se escuchan en la campaña de las elecciones del 28 de mayo.