El creador de ChatGPT visita España: "De Silicon Valley también han salido cosas buenas"

Sam Altman, el fundador y CEO de OpenAI —la empresa estadounidense detrás de ChatGPT— ha estado este lunes en España. Ha utilizado su famoso asistente virtual para apañarse con las traducciones a español, aunque ha reconocido que no podría preguntarle cuál es el mejor sitio para salir de fiesta por Madrid porque está desactualizado: como mucho, ChatGPT le diría qué sitio era el mejor en 2021.

Altman anunció a finales de marzo una gira internacional para conocer a usuarios, desarrolladores y políticos que le llevará por varias ciudades de todo el mundo: entre otras, Bruselas, Londres, París, Dubai, Seúl y Tokio, además de la capital de nuestro país. Su agenda este lunes ha sido la siguiente: por la mañana se ha reunido con Pedro Sánchez y Nadia Calviño en Moncloa, después ha tenido un encuentro cerrado con desarrolladores en el Instituto de Empresa y por último ha dado una charla ante varios cientos de estudiantes internacionales en esta misma universidad.

Allí ha reivindicado el enorme potencial de la inteligencia artificial. "Es lo más divertido que he hecho nunca. Va a transformar el mundo de formas que aún desconocemos".

Me he reunido con Sam Altman @sama, cofundador de @OpenAI, con quien he compartido que la Inteligencia Artificial es una enorme oportunidad para modernizar nuestras sociedades.



Pero es imprescindible que su desarrollo respete los derechos y los valores democráticos. pic.twitter.com/o2jBlNMYRt