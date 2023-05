Jaque a Alovera Beach: un informe técnico amenaza el sueño de la playa artificial gigante a media hora de Madrid

Infografía de Alovera Beach / Alovera Beach

Cada poco tiempo vuelve a los medios la noticia de la futura playa más grande de Europa a solo 50 kilómetros de Madrid. Se trata de Alovera Beach, un proyecto que el ayuntamiento de Alovera (Guadalajara) presentó en 2017, del que se han distribuido infografías que presentan un entorno caribeño en pleno secarral manchego y cuyos terrenos son aún un colosal descampado. Tanto ha transcurrido que hay quien duda que vaya a salir adelante, si bien la licitación sigue abierta y los técnicos municipales evalúan la propuesta de la única empresa que se ha presentado: Rayet Medio Ambiente, del Grupo Rayet.

"Queda pendiente la adjudicación de la obra. Pero lleva paralizada más de medio año", explica Tino Tovar, representante de Ecologistas en Acción en la provincia. "Se dice que falta un informe del arquitecto municipal, pero yo creo que es una excusa y que algo ha pasado. Hasta hace poco las dos partes, el ayuntamiento y la empresa, tenían muchas ganas".

Según la documentación disponible en la Plataforma de Contratación del Estado, revisada por este periódico, lo último que ha pasado es que los técnicos municipales le han puesto un suspenso a la propuesta técnica de la empresa. En este documento se describe cómo serán las instalaciones y qué tecnología se utilizará para reducir el consumo de agua, previsto en más de 30 millones de litros anuales.

Concretamente, los técnicos otorgan a la compañía un total de 16,66 puntos sobre 40. Por un lado, le reprochan que pretenda eliminar "toda la zona destinada al parque acuático infantil". Por otro, destacan la falta de concreción respecto al ahorro de energía y agua, amén de la ausencia de detalles sobre materiales, elementos arquitectónicos, saneamientos, instalaciones de protección contra incendios, fontanería y saneamiento. Por último, critican su plan de recursos humanos: el objetivo municipal era crear 170 puestos de trabajo, pero Rayet los reduce a 60.

"Se incide en las bondades de la tecnología propuesta, que permite un ahorro considerable de consumos energéticos y productos químicos", dice el informe, emitido en marzo de este año. "Respecto a la electricidad, estas afirmaciones dicen sustentarse en certificaciones de empresas externas. Respecto al agua, se habla de un sistema de reducción de la evaporación de hasta un 50%, pero no se aporta certificación externa alguna ni se detalla en qué consiste el sistema".

"Se incide en las bondades de la laguna por su poder de atracción como foco turístico en comparación con las pocas contrapartidas que su uso conlleva. Entre ellas se encuentra la generación de lodos. Se cuantifican como mínimos, pero no se presentan cifras", continúa el texto.

En tanto que hay un único licitador, los técnicos concluyen que se le deben solicitar varias aclaraciones y compromisos. Entre ellos, que explique por qué elimina la zona infantil, que presente "una descripción concreta de la tecnología para reducir la evaporación, así como de los sistemas de ahorro previstos para el riego de zonas verdes" y que elabore una nueva propuesta de viabilidad económica, porque la empresa tampoco ha presentado un calendario de apertura adecuado.

Cabe recordar que Alovera licita este proyecto sobre suelo público y en régimen de concesión a cuarenta años, aunque en ningún caso prevé que la entrada sea gratuita para los habitantes del municipio. El precio mínimo es de 18 euros por ticket infantil en verano.

Silencio administrativo

Consultados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, tanto el consistorio como la compañía guardan silencio. Piden esperar a que se resuelva la adjudicación. En noviembre se cumplirán seis años desde que la alcaldesa y los empresarios implicados presentaron el "magnífico" plan en el salón de plenos.

"Si se está tardando tanto es porque se han pedido todos los informes posibles. Las cosas de palacio van despacio", aclara María Jesús Payo, tercera teniente de alcalde. En una entrevista publicada en el periódico Noticias de Guadalajara durante la elaboración de este artículo, la alcaldesa Purificación Tortuero (Alternativa Alovera) afirma esperar "que la complejidad del proceso se resuelva muy pronto" y que "se pueda por fin adjudicar a una empresa y lograr un fin tan deseado". El mismo medio incluye una entrevista con el actual director del grupo Rayet, que dice estar pendiente de la adjudicación definitiva.

Tovar, de Ecologistas en Acción, cree una vez leído el informe técnico municipal que Rayet "pretende reducir todo lo que pueda el proyecto inicial. No tienen pasta". De hecho, recuerda que el grupo ha presentado varios concursos de acreedores en los últimos años. Una de sus filiales (Rayet Construcción) fue absorbida por la inmobiliaria Quabit, que a su vez se fusionó con Neinor Homes, donde dicen no saber nada de Alovera Beach. Por su parte, Rayet Medio Ambiente ha seguido activa, aunque sus últimas cuentas disponibles (2021) revelan pérdidas superiores a los dos millones de euros. En la memoria cuenta que el total invertido hasta ese momento en el proyecto de Alovera Beach asciende a 165.000 euros.

Tecnología dudosa en zona con sequía

La historia de Alovera Beach no se entiende sin el estallido de la burbuja inmobiliaria en España ni sin la existencia de Crystal Lagoons, la empresa chilena que vende a promotores tecnología para crear playas artificiales gigantes. "Los terrenos se compraron antes de la crisis de 2008 pensando que Alovera iba a duplicar su población", relata el portavoz de la organización ecologista. "Pero eso no sucedió. En 2017, Rayet presentó esta propuesta al Ayuntamiento para revitalizar la zona y dar valor a esos terrenos, en los que poco a poco se van construyendo casas nuevas".

En rojo, el terreno sobre el que pretenden construir la futura 'playa' de Alovera / EPE

El desarrollo inmobiliario que se quedó a medias en Alovera se llama Sector II y es un PAU. En Google Maps se observan las parcelas vacías, surcadas por calles ya urbanizadas a la espera de que algún día haya vecinos. El terreno público sobre el que se construirá la laguna iba a ser, en principio, un gran parque municipal. Pero en 2018 el Ayuntamiento aprobó un cambio para permitir su uso privativo. Era el primer paso para desarrollar la playa. Posteriormente, convocó un concurso para redactar el proyecto, al que solo se presentó Rayet, que lo ganó.

"Rayet propuso y el ayuntamiento publicitó a bombo y platillo aunque aún no hubiera ni licitación", recuerda la concejala de Podemos Ana Isabel del Val, crítica con el proyecto. "Como el ayuntamiento no tenía capacidad de redactar el proyecto, lo licitó. Ganó Rayet. Esas son las bases para licitar la construcción. ¿Quién se presenta? Rayet. Pero hasta que no acabe el procedimiento no se pueden tomar medidas legales. Si es irregular lo tendrá que decidir un juez".

A aquella presentación en el salón del plenos del consistorio acudió también Francisco Matte, director de Crystal Lagoons para Europa, quien al cierre de este artículo no había respondido a varias preguntas remitidas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Matte sigue trabajando para la compañía chilena, pero la filial que tuvieron aquí ya no existe: cerró en 2021. En 2018, cobraron 230.000 euros de Rayet.

Las playas de Crystal Lagoons son, de acuerdo a los proyectos presentados por Rayet, toda una proeza de la sostenibilidad. Apenas consumen agua, energía ni químicos, dicen, porque el sistema es cerrado y no requiere de tanta filtración como las piscinas normales, algo que sería inviable para una instalación de este tamaño. A cambio, su solución consiste en aplicar "aditivos" mediante "inyectores y sensores" en cantidades muy pequeñas y zonas muy concretas que determinan unos "algoritmos". "Esta operación es manejada por un centro de control a través de internet", asegura la memoria del proyecto, "por lo que no es necesaria la presencia de personal cualificado".

Con dichos aditivos mantendrían el agua limpia y en condiciones de baño. Por otro lado, y este es el punto que cuestionan los técnicos municipales y especialistas consultados, la compañía dice ser capaz de reducir la evaporación del agua —el único sitio por el que se le 'escapa'— con un "aditivo reductor de la evaporación". Pero no aclara qué aditivo es.

"No sé qué aditivo van a usar para que se evapore hasta un 50% menos de agua, ni si tendrá impacto en la calidad del agua de baño", dice el ingeniero geotécnico Esteban García. "Y decir que vas a controlar la proliferación de microbiota con cien veces menos aditivos porque usas algoritmos es muy inconcreto si no explicas de qué algoritmos ni de qué aditivos se trata". García considera que la idea de los inyectores es buena, pero que es probable que se vea desde la playa. Y que "la filtración usa tan poca energía porque aglomeran los contaminantes usando ondas ultrasónicas y aditivos y luego limpian lo aglomerado. Si funciona, puede estar bien. Pero habría que ver que funcione", añade.

El quid de la cuestión está en cuánta agua necesita la laguna. Si el método anti-evaporación funciona, son necesarios 35.000 m3 para llenarla y 10.800 m3 anuales para reponer el agua perdida, además de otros 23.000 m3 al año para el resto de la instalación. Si no funciona, harán falta como mínimo 18.000 m3 de reposición anual.

"Con arreglo a esos datos, no hay ningún problema", dicen desde la mancomunidad de aguas del Sorbe, que suministra agua a Alovera, que a su vez suministrará agua al parque. "En su proyecto, ellos dicen que el agua que gastarían es la misma que un bloque de viviendas. Si es así, no tenemos ninguna objeción, solo estaríamos pendientes de que se cumple. Pero si el Ayuntamiento necesitara un aumento tendríamos que verlo". Los informes de la Confederación Hidrográfica del Tajo y de la Junta de Castilla La Mancha también son favorables. Ecologistas en Acción recurrirá cuando se resuelva la adjudicación.

Fernando Fischmann, fundador de Crystal Lagoons / Fernando Fischmann

Fundada por el empresario chileno Fernando Fischmann, Crystal Lagoons ha desarrollado ya otro proyecto en España: Alcazaba Lagoon, en el municipio malagueño de Casares, donde no hay noticias de problemas con su consumo de agua. Pero es un proyecto totalmente privado sobre el que no hay información. En este caso, el agua también es potable y se coge de la red pública. Fuentes de Crystal Lagoons aseguran que Fischmann mantiene un "perfil bajo", aunque en su web personal se define como "científico, innovador e influyente empresario cuyas tecnologías están generando un alto impacto a nivel mundial", todo ello después de "revolucionar el mundo inmobiliario".

Noticias relacionadas

El primer megaproyecto de Fishmann fue el de San Alfonso del Mar, en Chile, un gigantesco desarrollo inmobiliario con una playa artificial a pie de playa que fue clausurado tras descubrirse deficiencias en materia de higiene y seguridad. En 2016, con el complejo ya reabierto, varios propietarios aseguraron en prensa que le demandarían por negligencias en el mantenimiento de la laguna. En 2021, el muro de contención de la laguna colapsó tras fuertes marejadas, lo que reavivó las críticas al complejo.

En 2017, cuando Alovera presentó por primera vez Alovera Beach, la zona estuvo en alerta por sequía. "Ahora mismo no estamos en situación de sequía, ni siquiera de prealerta", aclaran desde la mancomunidad de aguas del Sorbe. "Es fácil que en junio entremos en prealerta, momento en el que se empiezan a tomar medidas que no repercuten al ciudadano. El verano lo salvamos, lo que no quita que los mensajes que lanzamos sean de que hay que ahorrar".