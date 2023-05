La alcaldesa reelegida sin pasar por las urnas: "Es contraproducente no tener oposición"

Emma Cano concurrió por primera vez a unas elecciones el 26 de mayo de 2019. Para ese momento, el Partido Popular había gobernado durante casi toda la democracia en su pueblo, Talayuelas, al este de la provincia de Cuenca, casi colindando con Valencia. La lista del PSOE, conformada por "gente joven" que se había presentado para mejorar un pueblo en el que "había muchas carencias, muchas cosas que no se hacían y dejadez", recuerda, resultó vencedora "contra todo pronóstico".

Desde entonces, ha gobernado con mayoría absoluta, acompañada de otros cinco concejales y con dos ediles populares en la oposición. Uno de ellos, el más experimentado, Julián Montero Clemente, ha formado parte del Ayuntamiento, desde el gobierno y desde la oposición, durante 16 años. "Él mismo me comentaba", confiesa la regidora, "que ya les tocaba a otras personas" dar el paso de formular a una lista renovada para enfrentarse a ella en los comicios del 28 de mayo. Pero no ha sido así.

La actual alcaldesa y los otros nueve aspirantes, entre titulares y suplentes, que figuran en la candidatura del PSOE, pueden respirar tranquilos. Saben que van a ganar antes de pasar por las urnas porque no tienen rival. Literalmente. En estos comicios, la suya es la única opción a la que los ciudadanos de Talayuelas podrán votar. "No sé por qué no se ha presentado gente nueva", afirma la alcaldesa en una conversación telefónica con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El de Talayuelas es un caso excepcional. Sólo otros dos pueblos en la provincia han propuesto una única candidatura, Uña y Buciegas, pero estas localidades son varias veces más pequeñas que Talayuelas, con 84 y 36 habitantes, respectivamente. Sin embargo, en el enclave en el que gobierna Emma Cano había en enero del pasado año 856 personas empadronadas.

Emma Cano, alcaldesa de Talayuelas, a la entrada del Ayuntamiento de esta localidad de Cuenca. / CEDIDA A EPE

En otras zonas, sin embargo, es común. Desde la Junta Provincial de Girona explican que allí "no es ninguna particularidad", ya que "en todas las juntas de zona consta algún municipio con lista única". La Junta Electoral de Zona de Figueres es donde hay más pueblo con una única candidatura, con un total de 14 localidades.

A Cano esta circunstancia le deja un "sabor agridulce". "Por un lado, da mucha tranquilidad y, para mí que estoy embarazada de nueve meses, me sirve para no estar nerviosa. Pero, por otro lado, hay gente que hace oposición en los bares, gente que está en contra, a la que no le parece bien nuestras políticas, pero están detrás", señala, en un intento de animar a quienes no están de acuerdo con sus proyectos a "dar el paso y enfrentarse democráticamente" a su gobierno.

"No es lo mismo ver los toros desde la barrera que salir a torearlos", certifica una mujer que se ha tenido que pensar "un poquitín" si se presentaba a la reelección en estos comicios. "Es un esfuerzo grande y conlleva mucho trabajo. Pero, al final, todos los proyectos están a la mitad y queríamos acabarlos. Eso es lo que me motivó a seguir", dice.

En los próximos cuatro años, el gobierno municipal no tendrá a nadie en frente que sirva de contrapeso para valorar cómo afectan las propuestas a las casi 900 personas que viven en Talayuelas. "Tiene que haber una oposición que nos abra los ojos", reclama Cano, que destaca que la que han tenido durante esta legislatura ha sido "muy amigable".

Los dos concejales del PP "no han votado más que un acuerdo de pleno en contra, tampoco lo vamos a notar mucho". "Nos han facilitado muchísimo las cosas y ha habido muy buen ambiente en estos cuatro años. Es algo que tenemos que agradecer, porque en otros ayuntamientos no ocurre", recalca.

En las listas de las Cortes de Cartilla-La Mancha

La regidora talayuelense ha entrado además en las listas de Emiliano García-Page para los comicios autonómicos. Lo previsible es que no llegue a las Cortes, porque va como primera suplente, pero ella se muestra "muy contenta de que se hayan acordado de mí para formar parte de esa candidatura".

Si por una carambola tuviese que repartirse entre su trabajo en el Parlamento regional, en el Consistorio, su profesión de administrativa de Servicios Sociales en el propio Ayuntamiento de Talayuelas y el cuidado de los dos hijos que tiene y el que viene en camino, "intentaría compaginarlo porque creo mucho en el proyecto del Gobierno de Castilla-La Mancha", asegura.

Por el momento, en estos cuatro años ha podido desarrollar varios proyectos sociales y urbanísticos, gracias al impulso de los fondos europeos Next Generation y de los procedentes del Gobierno central. De cara a la siguiente legislatura, tiene claros sus objetivos: terminar los proyectos empezados en la actual, solucionar el "problema del agua" que sufren en el pueblo desde que se secó uno de sus manantiales más importantes- y pondría en marcha iniciativas para convertir este municipio con gran masa forestal en una zona recreativa para sus ciudadanos.