La Kings League gitana triunfa de la mano de Piqué e Ibai: "La gente se quita del tabaco y el alcohol para venir a jugar"

Balichós, que en calé significa cerdos, es la versión gitana del Porcinos FC de Ibai / Cedida

El Haaland gitano se dispone a patear un penalti. Si marca desde los 11 metros, se pondrá en cabeza por la lucha de la bota de oro de la prestigiosa Kings League Gipsy (King's League gitana). El Haaland gitano se parece mucho al original y lleva el mismo corte de pelo, pero en realidad se llama Yeray Casellas, es barcelonés y muy moreno. El ariete toma carrera, golpea el esférico y lo pone en la escuadra. Golazo y explosión de júbilo.

Tras celebrar el tanto con sus compañeros, se tira al suelo y hace la posición del loto, igual que el delantero noruego del Manchester City, el Haaland original. Mientras, el Guardiola gitano y el Xavi gitano imparten cátedra desde los banquillos. Todo ello ante la atenta mirada desde la grada de José Hernández, el presidente de la competición, que es conocido en los ambientes futboleros como el Ibai gitano.

"Me dicen el Ibai gitano porque tengo barba igual y los sigo desde hace tiempo. Yo hace mucho que no veo la tele en mi casa, sólo Youtube, y para mí Ibai es un referente", le cuenta precisamente José Hernández a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en un campo de entrenamiento de Sant Cugat (Barcelona). Él es el fundador de la Kings League Gipsy, el fenómeno masivo que él mismo empezó y que se ha puesto en órbita al mismo ritmo que la King's League original de Ibai y Piqué.

Más calle

La Gipsy Kings League es un torneo de fútbol que nació en algunos de los barrios más deprimidos de Barcelona. Concretamente en La Mina y Zona Franca. Y fue fundada con el espíritu de convocar a los jóvenes en torno a canchas deportivas, jugar algunas pachangas y eliminar el letargo que había provocado el confinamiento.

"Todo empezó como una forma de sacar a la gente a la calle después de la pandemia. Más calle y menos videoconsolas", recuerda ahora José medio en broma. Un proyecto que, de inicio, no contó ni de lejos con el masivo apoyo popular que cuenta en la actualidad. "Íbamos a organizar un torneo de fútbol sala porque no nos alcanzaba el número de jugadores", recuerda ahora, que todo ha cambiado.

Jugadores de la Kings League gitana posan en el campo municipal de la Satalia, con Barcelona al fondo. / Manu Mitru

"Empezamos en serio al mismo tiempo que la King's League, allá por enero. Comenzamos a subir vídeos sobre todo a Tiktok y se viralizó. Recuerdo el primero que alcanzó las 100.000 visualizaciones y nos puso muy contentos por lo que habíamos conseguido. Fue un subidón y lo celebramos como una victoria. Aunque ahora miramos aquellas cifras y nos hace gracia, porque ya tenemos algunos vídeos con millón y medio o dos millones de visitas Si juntamos todas las visitas de nuestras redes, tenemos más de 40 millones", apunta José. O lo que es lo mismo, casi una visualización por habitante en España.

La Kings League Gipsy incrementó su popularidad por sus vídeos en redes sociales y las constantes comparaciones que ellos mismo hacían con respecto a los profesionales originales. El Haaland gitano se hace llamar así porque es un delantero fornido y con coleta. El Guardiola gitano luce el mismo corte de pelo que Guardiola. El Xavi gitano tiene cierto parecido físico con el entrenador egarense del Barça. Además, hay otras similitudes como el nombre de los equipos: "El club que yo presido se llama Balichós, que en calé significa 'cerdo'. Digamos que es el equivalente gitano del Porcinos FC que preside Ibai", cuenta el conocido como Ibai gitano.

Amigos para siempre

Pero su relación con la King's League original, el campeonato de fútbol organizado por Ibai Llanos y Gerard Piqué, fue la que les acabó catapultando a cifras millonarias de visualizaciones: "Nos gustó lo que hacían y enseguida nos pusimos en contacto con ellos para invitarlos a venir a nuestro torneo y participar sacando la carta de juego en mitad del partido", le cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA la organización de la King's League. "Es una iniciativa fantástica, muy positiva, y tienen todo nuestro apoyo, cariño y respeto".

Así, desde el campeonato de Ibai y Piqué llevaron a José y a otros presidentes de la entonces recién nacida Gipsy al Cupra Arena, a presenciar una jornada de la King's original. Allí, los invitados participaron sacando las cartas, que es uno de los recursos de espectáculo que se utiliza en el campeonato de Ibai e introduce nuevas reglas a mitad del partido. "Nos lo pasamos genial y nos trataron muy bien. Ahí empezó la buena relación entre ambos torneos", recuerda ahora José, que explica que su campeonato "empezó teniendo solamente jugadores gitanos, pero ahora hay muchos que no lo son".

En primer plano José, el 'Ibai gitano', junto a otros miembros del troneotorneo, invitados a la King's League / Cedida

A partir de ahí, se sucedieron las visitas y colaboraciones entre las dos competiciones. El primero en dar el salto, en este caso desde la King's a la Gipsy, fue Spursito. El popular influencer, presidente del Rayo de Barcelona, acudió a un partido del campeonato gitano como jugador enigma. Esto es, enmascarado para que no se conociese su identidad desde el principio. El propio Spursito le cuenta la experiencia a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Spursito y los fichajes

"Yo fui el primero en ir de personaje público de la King's a la Gipsy cuando ellos estaban en la primera fase. Y me lo pasé muy bien, la verdad. Porque, aunque tienen un presupuesto mucho menor que nosotros, con lo que tienen se lo curran mucho y lo pasamos genial. Entre ellos tienen un buen rollo increíble; me dijeron que todos son amigos o familias, todos se conocen, aunque también es muy competitivo como en nuestro campeonato, es muy distinto al de la Kings", explica el popular streamer catalán.

Desde entonces, es habitual el trasvase de jugadores de un lado a otro. Por ejemplo, la semana pasada debutó en la Kings League un jugador llamado Amadeo Montero y conocido como Lele, que procede de los Balichós, el equipo que preside José. Ahora juega en Los Troncos, del campeonato de Piqué. Lele es exculturista, tiene 37 años y es cuñado de todo un campeón de Europa como Sergio García, el exjugador del RCD Espanyol o el Zaragoza. Sergio, que durante su etapa como profesional era conocido entre los más íntimos como Falete, también es un habitual de la King's League Gipsy, al igual que Joan Verdú, exjugador perico y del Deportivo de la Coruña.

Sobre estas cesiones puntuales, el propio Spursito asegura que no pone ningún impedimento cuando sus futbolistas le piden ir a entrenar o jugar con la Gipsy: "Cuando jugadores de mi equipo me han pedido ir a jugar con ellos, yo no he puesto ningún problema. Al contrario. Lo mismo que hacemos nosotros con chavales de otros clubes de Cataluña para que jueguen, yo estoy haciendo lo mismo con los de la King's League Gipsy. Gente como Eric, José Blanco… todos ellos han ido a jugar con ellos, se lo pasan bien y cogen ritmo".

Sam García, uno de los presidentes de la King's League Gipsy, muestra una carta de juego / Manu Mitru

No sólo en este aspecto coinciden ambos campeonatos. El día que concertamos la cita, no había jornada de la King's League Gipsy, pero sí un partido de entrenamiento contra Aniquiladores, uno de los equipos del campeonato de Ibai y Piqué. El nivel es similar entre varios equipos, nadie desentona y desde la Gipsy creen que "si hiciésemos una selección de jugadores de nuestro campeonato y la pusiésemos a competir en la King's League, tendríamos muchas posibilidades, porque hay mucha calidad".

Sin patrocinadores

El sentimiento de camaradería es recíproco. Igual que en la King's hablan maravillas de la Gipsy, ellos hacen lo propio con el campeonato de Ibai: "Creo que ellos también se sienten identificado con nosotros, porque ellos necesitan jugadores de las ligas catalanas y española. Que salgan a la calle y tengan una ilusión. Tenemos contacto constante con ellos. Nos han invitado a ver partidos y conocer el funcionamiento desde dentro. Nos recibieron muy bien. Nos sentimos muy especiales. Y ellos también se han sentido así con nosotros. Aunque tenemos menos recursos, hemos intentado tener un trato especial con ellos".

Por el momento, la gran diferencia entre ambos campeonatos es la entrada de dinero. La King's League cuenta con potentes patrocinadores, mientras que en la edición gitana "aún no hemos firmado nada, ni para que nos paguen los balones, pero todo se andará. No tenemos ningún ánimo de lucro. Lo pagamos todo nosotros como podemos. No tenemos ningún patrocinio ni para los balones, todo lo gestionamos nosotros.", cuenta José.

Para él, de todos modos, el objetivo ya se ha cumplido: "Al principio no llenábamos cuatro equipos. Ahora somos 16, pero tendremos que hacer unos playoff para meter a más equipos en nuestro campeonato, porque hay entre 80 o 90 esperando. Incluso hay un equipo que viene de Mallorca cada semana a jugar". Y, sobre todo, la prioridad. El espíritu con el que arrancó este campeonato: "Estamos consiguiendo que gente que no hacía deporte desde hace mucho, se vuelva a subir. La King's League Gipsy está motivando a muchos. Dejan el tabaco y el alcohol para venirse a jugar. Fomentamos también que se metan en Youtube y que se formen con nosotros. Aquí, lo importante, es ayudar a nuestro pueblo y a nuestros jóvenes. Y entre todos lo estamos consiguiendo".