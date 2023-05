El marino mercante que gobierna su pueblo de montaña desde el mar: "Con WhatsApp y e-mail se puede hacer todo"

Maraña es un precioso pueblo de montaña enclavado en el Parque Nacional de Picos de Europa donde nace el río Esla. En invierno, un manto blanco cubre las cimas que lo rodean y el propio pueblo. “Las condiciones son muy duras, de momento mantenemos la población a duras penas; censados somos 110 habitantes, pero es un gran porcentaje de gente mayor”, resume el alcalde, Omar Rodríguez Bulnes, de 38 años, del PSOE, y que sabe bien de lo que habla, de una vida dura: durante los últimos años se ha dado la vuelta al mundo al menos dos veces trabajando como marino mercante para diferentes empresas -gaseras, de productos químicos, petroquímicos...-, ocupándose del mantenimiento de los motores y de las instalaciones eléctricas. Ahí abajo, en la sala de máquinas, donde las condiciones son muy severas.

Su pueblo está a 1.238 metros de altura, pero Omar, ingeniero de formación -estudió la carrera en Gijón-, se ha tirado buena parte de las últimas dos legislaturas gestionándolo a nivel del mar, o mejor dicho, en medio del mar. Durante temporadas estuvo muchas semanas consecutivas embarcado; un año, hasta casi 200 días sin estar en España. Ha surcado las peligrosas aguas de Somalia o los mares helados de China, pero asegura que lo que más le sorprendió fueron las playas de Indonesia o la entrada a Río de Janeiro.

- ¿Y cómo se gestiona un pueblo cuando uno está en alta mar?

- Bueno, hoy en día con el WhatsApp y el e-mail y apoyándote en la gente que está en el pueblo, se puede hacer. El pueblo da mucho trabajo, pero tengo al teniente de alcalde.

Un caso único

Las pasadas elecciones, donde consiguió cuatro de los cinco concejales, la victoria le pilló en el Atlántico, a miles de kilómetros de Maraña. Fue de hecho el alcalde de toda España que más tarde juró el cargo, un 3 de agosto, cuando la fecha oficial para la constitución de los ayuntamientos era el 15 de junio. “Creo que fue un caso único en España”, explica el primer edil de Maraña, un pueblo principalmente ganadero que como todas las zonas rurales tiene la espada de Damocles encima de la despoblación.

Omar Rodríguez, primero por la derecha, posa junto a Jesús Calleja, segundo por la izquierda, tras grabar el presentador un programa en la localidad. / EPE

“Nos deberían dar más dinero, y en nuestro caso, que vivimos a una hora de un médico o un supermercado, y a una hora y media de León, la gente no debería pagar impuestos porque no se le dan servicios. No tenemos ni autobús”, demanda el alcalde, que asegura que tienen “tantas necesidades” que no sabe ni por dónde empezar.

Admite que aunque está siendo difícil están aguantando como jabatos. “Me metí en esto porque creía que se podían hacer más cosas, mejores, y el balance yo creo que es positivo. Tenemos más empresas, más actividad económica, ahora vamos a añadir dos autónomos de ganadería. Tenemos el albergue turístico y un restaurante, para los siete autónomos que hay es mucho”, añade el alcalde, que no cobra nada por ejercer el puesto y que cree que si vuelve a salir es porque la gente “está a gusto” con su gestión.

En tierra

Para estas elecciones afirma que está pudiendo hacer campaña porque desde hace un mes trabaja en una empresa de aguas de Bilbao, a la que viaja varios días por semana desde el pueblo; el resto teletrabaja. Por ahora parece que se va a quedar en tierra una temporada -”el mar es muy duro y me estoy haciendo mayor”, aunque admite que es su ocupación “de momento, porque nunca se sabe qué pasará en el futuro”.

El alcalde de Maraña, fotografiado en el barco entrando a la bahía de Rio de Janeiro. / EPE

Para la próxima legislatura, si sale elegido en una lista en la que le acompañan un médico, un albañil y una jubilada, asegura que seguirá “trabajando para pelear para que la gente se conciencie de que hace falta un cambio para que se vuelva a vivir a los pueblos, porque hasta ahora no se ha hecho nada”. Lo que sí ha conseguido el alcalde, gracias a la promoción lograda en el programa ‘Volando Voy’ de Jesús Calleja y en otra aparición televisiva en un programa de Bertín Osborne, es promocionar la belleza de la localidad. “Ha sido buena publicidad, hemos prosperado”, presume el alcalde del pueblo, que pese a ser pequeño cuenta con tres bares y una tienda de ultramarinos.