Los momentos más tensos de 'Sálvame': "Ni la dirección nos pudo confirmar que no seguíamos; ni ellos lo sabían"

"Largo me lo fiais. A partir de septiembre, haré mudanza a las tardes", sentenciaba este lunes Ana Rosa Quintana al final de su programa en la crónica de una muerte televisiva anunciada tres días antes por un periódico, que muchos seguidores y trabajadores no terminaron de creerse. La presentadora se hará cargo tras el Telediario de un formato diario de actualidad, que combinará información y entretenimiento, tal y como ha trasladado Mediaset España en una nota. "No voy a dejar la mañana, no os hagáis ilusiones. Voy a seguir dando guerra, no toda la mañana, pero hasta las elecciones [generales] estaré en la mesa política", avanzaba la hasta el nuevo curso Reina de las mañanas.

A las 19 horas del viernes, justo cuando Sálvame daba paso a 25 palabras, el concurso presentado por Christian Gálvez, El Mundo lanzaba la bomba: el programa más longevo de la televisión española llegará a su fin en junio tras 14 años de emisiones. Más allá del polémico término, "telebasura", con el que se definió al espacio liderado por Jorge Javier Vázquez y del que se excluyó a El Programa de Ana Rosa, buque insignia de la productora de la propia estrella de Telecinco, la sorpresa y la tristeza fueron los sentimientos que reinaron en la redacción del heredero de Aquí hay tomate.

La emisión del viernes se desarrolló con total normalidad, con pelea de María Patiño y Lydia Lozano incluida. Las audiencias, de hecho, fueron mejores que en los anteriores días: un 11,4% de cuota de pantalla para Sálvame Limón, el mejor dato en ocho jornadas, y líder en la franja horaria de Sálvame Naranja, con un 13,5%, según la agencia audiovisual especializada en audiencias Dos30'.

Una de las trabajadoras del espacio salió un momento de la redacción. Cuando regresó, se encontró con la pantalla del móvil de un compañero ante sus ojos con la notificación que anunciaba los peores presagios. "Era una tarde de viernes tranquila y, de repente, nos quedamos en shock. No podía creérmelo", recuerda. "Había un silencio increíble entre los empleados. Nos quedamos mal, casi llorando", expresa.

"Pasaron la noticia por el grupo de Whatsapp. Había gente que se creía la noticia y otros que no. Teníamos mucha inquietud de que saliesen más confirmaciones para enterarnos de algo más. Ni siquiera la gente de dirección que está en ese grupo lo podían confirmar porque no lo sabían", comenta uno de los trabajadores del programa. Uno de sus compañeros agrega, en la misma línea, que el propio David Valldeperas, director de Sálvame, "decía que era mentira", que el periódico que había sacado la información "nos odiaba y que por eso se habían inventado esa noticia. No sabían nada".

Ante el ERE que acecha Sálvame, del que ya han recibido noticias estos trabajadores, sostienen que el ambiente había cambiado de un tiempo a esta parte. "El ánimo general de la redacción desde hace un tiempo, sobre todo entre los más veteranos, se centra en aguantar hasta el final para que les despidan y les paguen una buena indemnización. Entre los más jóvenes, es distinto, porque quieren seguir trabajando aquí o donde sea", indica uno de ellos. "Ni siquiera está claro el día en el que va a acabar el programa. Igual dura hasta finales de junio, no hasta mediados como se ha publicado, pero no más allá", sostiene otro empleado.

Hace un par de semanas, convocaron a todos los trabajadores del programa en un cine, incluidos los colaboradores más conocidos, para ver una "película sobre el futuro de Sálvame". "Eso se hizo porque alguien de Telecinco les habría asegurado la continuidad", dice aún perplejo uno de los empleados. En la gran pantalla, "enseñaban los mejores momentos, aseguraban la continuidad y aseguraban que iban a hacer nuevas cosas", asegura. Se trataba de una película interna de La Fábrica de la Tele.

Óscar Cornejo y Adrián Madrid, directores de La Fábrica de la Tele, la productora de Sálvame, se comunicaron hacia las 21:30 horas con la plantilla a través de Whatsapp. En el mensaje, consultado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, confirmaban que la noticia era cierta, "por lo menos, la parte en la que se habla del fin de Sálvame antes del verano", y aclaraban que ellos mismos se habían enterado por la prensa de la decisión que había tomado la nueva dirección de Mediaset, encabezada por Alessandro Salem. "Los productores se sienten de culo, engañadísimos", dice uno de los trabajadores.

Para el momento en el que enviaron ese mensaje, ya habían hablado con Manuel Villanueva, director general de contenidos de Mediaset España, y se emplazaron a este lunes por la tarde para mantener una reunión en la que conocerían "más detalles". Fuentes cercanas confirman este extremo a este periódico.

Mensaje que Óscar Cornejo y Adrián Madrid, directores de La Fábrica de la Tele, enviaron a la plantilla de 'Sálvame' tras la noticia de la cancelación del programa. / EPE

Los trabajadores con los que ha contactado este periódico trasladan la "pena" que les da que se cancele un espacio como este. "Es un programa en el que primaba la libertad y donde se podía hablar de todo", y el "mejor ejemplo" de ello ha sido la emisión de hoy. "Sálvame se ríe de sí mismo y puede hablar abiertamente de su cancelación. No sólo eso, sino que encima le dedica horas y horas a reírse", afirman.

"El programa se despide como líder"

"Con esta decisión, se pone fin a una relación exitosa que ha durado 14 años ininterrumpidos de liderazgo. Se despide un programa que ha cambiado la forma de hacer televisión, ha hecho compañía a millones de espectadores y ha sido modelo de inspiración para muchos otros espacios de radio y televisión que han querido copiar su exitosa fórmula", se lamentaba La Fábrica de la Tele este lunes en un comunicado.

El histórico espacio de Telecinco echa la persiana en poco más de un mes agradeciendo a Mediaset "haber apostado por un formato tan innovador" durante estos 14 años. "El programa se despide siendo líder, con el enorme cariño de millones de espectadores, y con un talentoso y brillante equipo delante y detrás de las cámaras", del que han formado parte más de 650 profesionales, recalcaban en la nota.

Precisamente en ellos, en los profesionales, han puesto el foco los seguidores de Sálvame y el programa ha respondido con una apertura en la que el asesor laboral Jesús Ripoll se ha encargado de actualizar los currículums "vintage" de algunos de los colaboradores más conocidos, desde Belén Esteban a Gema López, y de darles las pautas para triunfar en una entrevista laboral.

Aunque la plantilla "va a aguantar hasta el final en sus puestos", algunos trabajadores ya han decidido que "se van a tomar el verano libre" y otros "quieren buscar ya".

Jorge Javier Vázquez, al que respalda un contrato con la cadena hasta 2025, seguirá presentando su noche de Supervivientes. Le deslizó a su madre que igual volvía al teatro, pero ella se lo quitó de la cabeza: "Con lo bien que te fue la última vez...". Sálvame se despedirá de su audiencia "con gratitud a su enorme fidelidad". Telecinco emitirá en su franja un formato que actualmente está preparando en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) y que presentará Sandra Barneda.