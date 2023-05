La nueva estafa en Vinted: "Vendí unas zapatillas de 140 € y el comprador dijo que le había llegado un libro"

"Me han estafado en Vinted", confesaba la semana pasada David Castillo (@cxstiillo_) en TikTok. Este joven vende zapatillas y prendas de marca, desde Nike hasta Burberry, en esta app y sus artículos tienen un precio de entre 30 y 150 euros. Como él, varios usuarios de la red social alertaban sobre un nuevo tipo de engaño que se está produciendo en la plataforma online de compraventa de ropa y complementos de segunda mano.

Un comprador francés adquirió unas zapatillas Nike Air Max 95 Light Bone que David ofrecía en su perfil. Le regateó y, finalmente, el joven granadino accedió a vendérselas por 140 euros, pese a que el "valor de retail es 180 euros", explica. La compra se llevó a cabo con normalidad, envió el par y esperó a que llegasen a Francia. "Tras varios días, recibo un mensaje del comprador. Decía que, después de abrir el paquete, había encontrado un libro en vez de las zapatillas", detalla. De esta manera, el receptor del artículo erróneo abrió una incidencia y David Castillo se puso en contacto con el comprador y con la plataforma para demostrar que había entregado sus Nike en "tiempo y forma". "Vinted, incomprensiblemente, le da la razón al comprador, y me quedé yo sin el producto y sin el dinero", se lamenta este usuario, que cuenta con la máxima valoración en la app, cinco estrellas.

Yaiza Hidalgo (@Deyaivu), Ángel Hernández (@angelhernandezbiz) y Juan López (@juanloppeez) relatan, como David Castillo, las presuntas estafas que han experimentado en Vinted. La conocida como Deyaivu en TikTok, entre sus dos cuentas en la plataforma, cuenta con más de 400 valoraciones como compradora y vendedora. El resumen de las notas que ha recibido se refleja, como ocurre con Castillo, en cinco estrellas. Ella le vendió una prenda de 100 euros a un comprador italiano, que alegó que le había llegado un pijama. "Como Vinted no tiene pruebas de que yo he enviado lo que me habían adquirido, el comprador se queda con el artículo que envié y el dinero, porque se lo devuelven, y yo con absolutamente nada", asegura.

Ángel Hernández compra y vende habitualmente en la plataforma y una de las marcas que ofrece es Stone Island. En la web de esta firma, se pueden encontrar sudaderas de nueva temporada por 385 euros o sobrecamisas por 500 euros. "Un comprador holandés hizo un lote (una compra conjunta de varios artículos para conseguir, en algunos casos, un pequeño descuento) y, una vez que se hace un lote, se reducen los requisitos [de protección al vendedor]. Si alguien dice que el artículo es una falsificación, es más difícil probarlo. Yo me animé a vender el lote, confié en él. Cuando le llegó, dijo que había recibido un ajedrez y mandó una foto con una caja, que se notaba que era una diferente a la que yo le había enviado. Vinted tardó en resolverlo unas dos o tres semanas, le dio la razón y le devolvió el dinero", expresa este joven, que lleva cuatro años vendiendo ropa en Vinted y que ha perdido varias prendas y los 225 del importe de la compra.

David, Yaiza y Ángel se sintieron estafados con ventas por las que se habrían ingresado una importante cantidad de dinero. Sin embargo, según tranquilizaba el usuario de TikTok Víctor Pilar en un vídeo reciente, este tipo de engaños se producen "principalmente" con "zapatillas caras y exclusivas", pero aclaraba que, "con la ropa, a no ser que sea algo muy caro, es muy complicado que te intenten estafar, porque no les sale rentable". La experiencia de Juan López se convierte, entonces, en la excepción que confirma la regla. Vendió unos pantalones, previo regateo, por 10 euros y, cuando el producto llegó, el comprador abrió disputa y envió una foto de unos vaqueros "que yo no había visto en mi vida".

"Desde Vinted me ofrecieron que el comprador me enviase el pantalón que decía que le había llegado. Recibí el paquete y yo grabé un vídeo del momento en el que lo abrí. Dentro, había una camiseta de un pijama. El comprador dio el cante y, por esta tontería, Vinted se dio cuenta de que nos estaba vacilando. Si hubiera devuelto los pantalones de la foto, yo me habría quedado sin mis pantalones y sin mi dinero", afirma este joven, que tuvo suerte. A él no le habían tratado de engañar en la plataforma antes de que se produjese este episodio, pero "sí a gente de mi entorno y a usuarios influyentes en la comunidad de moda de TikTok".

La compañía, de origen lituano, alega que "a medida que aumenta la popularidad de las plataformas C2C (de cliente a cliente en línea), también lo hace el riesgo de que estas plataformas sean objetivo de los estafadores". Vinted, fundado en 2008, estaba presente en el año 2022 en 18 mercados y contaba con 80 millones de usuarios registrados, seis de ellos en España. Recalcan que la seguridad de los miembros "siempre ha sido una prioridad en Vinted, y los equipos de seguridad trabajan a diario para garantizar la mejor protección posible a la comunidad". David Castillo insiste en que este y otro tipo de estafas se realizan "muy asiduamente" en la plataforma y se queja de que, "por desgracia, las políticas de Vinted favorecen en exceso a los compradores respecto a los vendedores, permitiendo consciente o inconscientemente" este tipo de prácticas.

Cómo evitar una estafa en Vinted

Debido a que el presunto estafador reside en otro país, Castillo considera que "se complica demasiado" denunciarle ante la Policía Nacional, aunque ha valorado la posibilidad de notificar el incidente ante una oficina de consumo para que reclame responsabilidades a Vinted. La Policía Nacional no ha respondido a las preguntas de este periódico acerca de si ha recibido quejas por este asunto ni ha apostado recomendaciones para que los vendedores sepan cómo actuar en estos casos. Lo que sí que se plantea "seriamente" este joven es pasar su género a otra aplicación de venta de ropa de segunda mano para evitar que se repita una situación similar.

"Los vendedores, como clientes de la app, podrían exigir que Vinted no les quite el dinero, aunque es complicado plantear si hay una relación de consumo entre el vendedor y la plataforma", dice Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de Facua-Consumidores en Acción, por lo que no tiene claro si lo más recomendable es acudir a una autoridad de Consumo. Vinted declara que "las medidas de seguridad se revisan y mejoran periódicamente, y se desarrollan nuevas herramientas para realizar transacciones seguras en la plataforma, con el fin de contrarrestar a tiempo los nuevos métodos de fraude". "Es un tema de difícil solución", concluye el portavoz de Facua.

Un hombre prepara un paquete para enviarlo. / UNSPLASH

Noticias relacionadas

Desde la propia plataforma, se limitan a aportar recomendaciones para que se investiguen y comparen los datos de los perfiles del vendedor o del comprador, dependiendo del rol de cada usuario en la app. Esta comprobación puede dar "una buena indicación de su fiabilidad y de cómo fueron las transacciones anteriores". Asimismo, aconsejan interactuar con los miembros de la comunidad y que se protejan los datos privados. En caso de que un comprador o un vendedor perciba algo sospechoso, deberán dirigirse al equipo de la plataforma, para que les orienten sobre cómo resolver las dudas relacionadas con un pedido.

"Lo primero que habría que plantearse es el problema de la carga de la prueba. Hay que exigir algún tipo de prueba y, en estos casos, es complicado demostrarlo", plantea Rubén Sánchez. Por ello, los que utilizan la app, por su parte, insisten en que, si alguien vende un artículo y quiere evitar una estafa, tendrán que grabar el proceso de empaquetado y envío del pedido. De esta forma, tendrán pruebas de que lo que han enviado es la prenda que les compraron. "No sólo el comprador puede presentar una reclamación, también el vendedor. Los equipos de atención al cliente de Vinted estudian cada caso individualmente y siempre piden información adicional tanto al comprador como al vendedor antes de tomar una decisión sobre un posible reembolso, devolución u otras acciones", señalan desde Vinted.