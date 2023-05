El milagro de Cascajares: de una fábrica devastada por el fuego a volver a producir en 15 días

La fábrica de Cascajares, devastada por el fuego, a la izquierda; a la derecha, el render de la fábrica nueva / EPE

A Alfonso Jiménez le despertaron a las 3.15 de la mañana del 26 de enero con una intempestiva llamada al teléfono móvil. “Alfonso, la fábrica se está quemando”. Dio un respingo de la cama de su casa, en Valladolid. Se vistió a velocidad de vértigo, a la misma que cogió el coche camino de la carretera hacia Dueñas (Palencia). Tardó sólo 17 minutos en llegar. Las llamas devastaban buena parte de la enorme nave principal de una empresa a la que había dedicado su vida entera. Era un manojo de nervios. “Lo primero, pregunté si estaban todos bien, me dijeron que sí, que la evacuación funcionó perfectamente”. Trataron de ayudar a los bomberos, pero ya no había solución. El fuego iba desbocado. La devastación solo dejó en pie, a modo simbólico, el rótulo de la marca: Cascajares.

Pero para Alfonso, que montó junto a su socio Francisco Iglesias la empresa cuando solo tenían 19 años con la loca idea de comercializar un capón entero enlatado, que empezaron en el negocio con 160.000 pesetas y ahora facturan casi 10 millones al año en España vendiendo productos alimentarios -más otros cinco en Canadá, donde montaron otra fábrica-, daba igual. Lo importante eran las personas. Lo demás, lo volverían a construir. “Es que si a alguien le hubiera pasado algo yo no podría estar ahora hablando contigo ahora, no habría tenido ningún ánimo de seguir. No sería empresario”.

Incendio

Eran las siete de la mañana de aquel fatídico día 26 y Alfonso se juntó con su socio y el director general, Rodrigo Ruiz, y empezaron a planear el resurgir del ave Fénix. “Cuando ya vimos que aquello no tenía solución hicimos un gabinete de crisis, contratamos al mayor experto en siniestros, porque claro, en todos estos años hemos construido cinco fábricas, pero nunca habíamos tenido un incendio”. Se repartieron la tarea: la gestión del personal -alrededor de 60 trabajadores en el momento del incendio-, los trámites del seguro, hablar con los proveedores, con los clientes, con las administraciones. La respuesta no pudo ser más rápida.

Alfonso Jiménez y Francisco Iglesias, socios propietarios de Cascajares, posan en la antigua fábrica. / EPE

“No se había sofocado del todo el incendio”, recuerda Sergio Gutiérrez, trabajador de la empresa desde hace ocho años, “y ya nos dijeron que había un plan, que en septiembre u octubre ya habría fábrica nueva y que se volvería a producir en poco tiempo”. La noticia tranquilizó a la plantilla. No solo por el hecho de no tener que ir al ERTE (Expediente Regulación Temporal de Empleo) mucho tiempo, sino porque de alguna manera esa fábrica es su hogar. Sergio, como tantos otros, entraba aquel 26 por la mañana a trabajar en producción. Le llamó su jefe y le dijo que no fuera, que había habido un incendio. Aun así se plantó allí. “El panorama era desolador, ya veías las llamas desde lejos con el coche. Se veía que era incontrolable. Nos acercamos casi todos porque pese a que no deja de ser una gran pyme hay sentimiento de pertenencia, es tu lugar de trabajo; es algo laboral, pero hay una parte de ti todos los días ahí”, señala.

Tranquilidad

La comunión entre trabajadores, directivos y administraciones, y también de clientes y de los cientos de proveedores que tienen -muchos en Castilla y León- fue algo esencial para salvar la situación. “Tratamos de mantener toda la tranquilidad posible a todo el mundo, tratando de recuperar las operaciones a corto y medio plazo”. En una semana, ya habían llegado a un acuerdo de contrato de alquiler para una pequeña nave de Valladolid, donde a las dos semanas del fuego, un equipo de 12 trabajadores retomaron la elaboración de los productos más artesanales, los aperitivos de alta calidad. “Teníamos un enorme sentido de la responsabilidad, muchas familias viven de nosotros”, aprecia Alfonso.

Vista aérea del estado actual de las obras de la nueva nave de Cascajares. / EPE

El alcalde de Dueñas, Miguel Ángel Blanco, se volcó también en la recuperación de la fábrica, uno de los motores de la comarca. “Se ha portado fenomenal”. El Consistorio adjudicó en subasta pública una parcela municipal para que se construyera la nueva fábrica, que “se va a levantar en tiempo récord” en una parcela distinta porque la anterior por temas medioambientales, además de dar todo tipo de exenciones fiscales. Estiman que para septiembre podría estar operativa, lo que permitirá salvar la campaña de Navidad, cuando más de 600.000 personas en nuestro país consumen los productos Cascajares: capón, pularda trufada, pavo asado, cochinillo, cordero lechal...

En la actualidad, prácticamente el 100% de la plantilla ha salido ya del ERTE. “Es más, vamos a crear más empleo, porque lo que antes hacían las máquinas ahora lo harán las personas”, desvela sobre este proceso de transición hasta que toda la nueva maquinaria esté operativa. Un proceso en el que la empresa no gana dinero, porque la fábrica es muy pequeña, pero sí ha permitido recuperar al equipo y no dejar de servir a los clientes.

Imagen de la pularda trufada, uno de los productos estrella de Cascajares. / EPE

La marca

“Ha sido una apuesta muy cara, pero estamos muy satisfechos. Quedarse parados no era una alternativa. No teníamos una fábrica, pero teníamos las dos cosas más importantes, el equipo humano y la marca. Hemos demostrado a la sociedad eso de que el ser humano puede levantarse después de que le den un guantazo”, resume Alfonso, que habla con orgullo de la nueva fábrica, “moderna, digital, productiva”, construida con materiales ignífugos y un novedoso sistema antiincendios.

La investigación de los bomberos determinó que el fuego en la anterior instalación se originó en un evaporador de un equipo comprado en 2019, revisado pocos días antes, pero uno de cuyos cables eléctricos se recalentó y saltó al motor y se extendió como la pólvora por las instalaciones. “Es que todo ardió en 40 o 50 minutos. Vimos como los sueños de 30 años se esfumaron en nada”, apunta Alfonso, sabedor aun así entonces de que se podía seguir soñando.